Bản tin Xe cộ 12/9: Hãng chuyên bán máy hút bụi ra mắt xe điện

- SUV đối thủ của Ford Everest tăng giá bán tại thị trường Việt Nam

Mẫu SUV châu Âu Skoda Kodiaq vừa được điều chỉnh giá bán ở bản cao cấp Sportline, ghi nhận mức tăng nhẹ 15 triệu đồng so với thời điểm trước.

Trong khi toàn thị trường đang chạy đua ưu đãi nhằm kích cầu trong tháng Ngâu, hãng xe châu Âu Skoda bất ngờ tăng giá bán mẫu SUV Kodiaq. Theo chia sẻ từ nhân viên tư vấn tại đại lý, phiên bản Sportline cao cấp của dòng Kodiaq tại thị trường Việt Nam hiện có giá niêm yết 1,495 tỷ đồng, tăng 15 triệu đồng so với trước.

Đây không phải lần đầu tiên Skoda tăng giá bán của Kodiaq tại nước ta. Ở mẫu xe thế hệ tiền nhiệm ra mắt năm 2023, giá của Kodiaq dao động 1,189-1,405 tỷ đồng. Ngay khi bước sang thế hệ mới vào đầu năm nay, giá xe đã tăng lên mốc 1,45-1,48 tỷ đồng.

Trong khi bản Sportline tăng giá, phiên bản Premium tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên mức giá 1,45 tỷ đồng. Khác biệt chủ yếu nhất giữa hai bản nằm ở gói ngoại thất thể thao, kính cách âm đa lớp và ghế thể thao trên bản Sportline. Các trang bị còn lại gần như tương đồng.

Phía đại lý lý giải về sự điều chỉnh giá mới nhất là do biến động tỷ giá gần đây, đồng thời cho biết bản Sportline đang hết hàng, phải chờ nhập lô mới. Phiên bản Premium giữ nguyên giá bán là do vẫn còn xe thuộc lô cũ đã nhập về từ trước.

Không chỉ giữ nguyên giá bán, những chiếc Skoda Kodiaq Premium còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng từ nhà phân phối. Tổng giá trị khuyến mãi ước tính có thể lên tới 81 triệu đồng.

Skoda Kodiaq được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào tháng 9/2023. Phiên bản thế hệ mới ra mắt vào tháng 2/2025. Xe được định vị trong nhóm SUV cỡ D, cạnh tranh với những Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mazda CX-8.