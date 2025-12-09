Bản tin Xe cộ 12/9: Hãng chuyên bán máy hút bụi ra mắt xe điện

- SUV đối thủ của Ford Everest tăng giá bán tại thị trường Việt Nam
Mẫu SUV châu Âu Skoda Kodiaq vừa được điều chỉnh giá bán ở bản cao cấp Sportline, ghi nhận mức tăng nhẹ 15 triệu đồng so với thời điểm trước.
Trong khi toàn thị trường đang chạy đua ưu đãi nhằm kích cầu trong tháng Ngâu, hãng xe châu Âu Skoda bất ngờ tăng giá bán mẫu SUV Kodiaq. Theo chia sẻ từ nhân viên tư vấn tại đại lý, phiên bản Sportline cao cấp của dòng Kodiaq tại thị trường Việt Nam hiện có giá niêm yết 1,495 tỷ đồng, tăng 15 triệu đồng so với trước.
Đây không phải lần đầu tiên Skoda tăng giá bán của Kodiaq tại nước ta. Ở mẫu xe thế hệ tiền nhiệm ra mắt năm 2023, giá của Kodiaq dao động 1,189-1,405 tỷ đồng. Ngay khi bước sang thế hệ mới vào đầu năm nay, giá xe đã tăng lên mốc 1,45-1,48 tỷ đồng.
Trong khi bản Sportline tăng giá, phiên bản Premium tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên mức giá 1,45 tỷ đồng. Khác biệt chủ yếu nhất giữa hai bản nằm ở gói ngoại thất thể thao, kính cách âm đa lớp và ghế thể thao trên bản Sportline. Các trang bị còn lại gần như tương đồng.
Phía đại lý lý giải về sự điều chỉnh giá mới nhất là do biến động tỷ giá gần đây, đồng thời cho biết bản Sportline đang hết hàng, phải chờ nhập lô mới. Phiên bản Premium giữ nguyên giá bán là do vẫn còn xe thuộc lô cũ đã nhập về từ trước.
Không chỉ giữ nguyên giá bán, những chiếc Skoda Kodiaq Premium còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng từ nhà phân phối. Tổng giá trị khuyến mãi ước tính có thể lên tới 81 triệu đồng.
Skoda Kodiaq được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào tháng 9/2023. Phiên bản thế hệ mới ra mắt vào tháng 2/2025. Xe được định vị trong nhóm SUV cỡ D, cạnh tranh với những Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mazda CX-8.
- Hãng chuyên bán máy hút bụi ra mắt xe điện
Luôn được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất robot hút bụi, Dreame bất ngờ giới thiệu bản concept của mẫu xe điện mới, kỳ vọng vượt mặt Bugatti hay Koenigsegg.
Dreame, công ty vốn nổi tiếng với máy hút bụi, vừa hé lộ mẫu xe điện đầu tay. Tuy nhiên khi vừa xuất hiện, thiết kế của mẫu xe mới ngay lập tức bị nghi ngờ “đạo nhái” Bugatti Chiron.
Những hình ảnh render do CEO của thương hiệu, ông Yu Hao, chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc coupe bốn cửa với thiết kế ngập tràn chi tiết quen thuộc gồm lưới tản nhiệt hình móng ngựa, đường gân sống lưng trung tâm và họa tiết chữ C ở thân sau.
Truyền thông Trung Quốc cho biết Dreame dự định mang nguyên mẫu trưng bày tại triển lãm CES ở Las Vegas vào tháng 1/2026. Dù không hoàn toàn giống hệt, thiết kế đủ khiến người xem phải nghĩ rằng Bugatti tung ra biến thể Chiron kéo dài trục cơ sở.
Bên trong, Dreame tỏ ra “hiện đại” hơn, khi thay cụm đồng hồ cơ khí đặc trưng của Chiron bằng màn hình giải trí khổ lớn và thêm một màn hình phụ ở bệ trung tâm, chi tiết không thể thiếu trên xe điện Trung Quốc.
Trong khi Bugatti Chiron dùng động cơ W16 quad-turbo cho công suất 1.479 mã lực và hậu duệ Tourbillon sở hữu máy V12 hybrid sản sinh công suất đến 1.775 mã lực, Dreame chọn lối đi thuần điện.
Thành lập từ năm 2017 và tự nhận mình là “Apple của Trung Quốc”, Dreame tuyên bố sẽ chính thức bước vào ngành ôtô từ 2027 với một mẫu hypercar điện, tham vọng vượt mặt cả Bugatti và Koenigsegg.
- Xe Toyota giảm giá sốc tới 72,3 triệu đồng, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Yaris Cross thấp chưa từng có
Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang vô cùng hấp dẫn bởi chương trình ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, trong đó có loại xe giảm tới 72,3 triệu đồng.
Trong tháng 9, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.
Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 09/2025 (từ 01/09/2025 đến hết ngày 30/00/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.
Cụ thể, với khách mua xe Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, tương đương tới 54 triệu đồng tùy phiên bản.
Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 72,7 triệu đồng) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.
Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 51 triệu đồng tùy dòng xe) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới
Sau thời gian khá dài, Kia Sorento và Kia Morning đã chuẩn bị có bản nâng cấp, thay đổi đáng kể về ngoại hình.
Trên fanpage chính thức, Kia Việt Nam thông báo chuẩn bị ra mắt 2 sản phẩm mới, sở hữu thiết kế mới và công nghệ mới.
Dù nội dung bài đăng không đề cập đến tên gọi của bất kỳ mẫu xe nào, nhiều người dùng nhanh chóng nhận ra trong ảnh là Kia Morning và Kia Sorento.
Hình ảnh nhá hàng của Kia Việt Nam cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết về bộ đôi này, nhưng cả Kia Morning lẫn Kia Sorento mới đều có cụm đèn pha đặt dọc tương tự Kia Carnival. Dải đèn LED ban ngày dạng Star-map tiếp tục là đặc trưng nhận diện của ôtô thương hiệu Kia.
Các đường nét hiện tại cho thấy Kia Morning nhiều khả năng sẽ thừa hưởng đường nét thiết kế từ SUV điện Kia EV9. Kia Sorento lại sở hữu kiểu lưới tản nhiệt tương tự mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival.
- Nissan triệu hồi hàng loạt xe do lỗi có thể gây cháy nổ
Nissan đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể lớn từ khách hàng do lỗi động cơ trên nhiều dòng xe phổ biến.
Những năm gần đây, một số người dùng xe Nissan Altima, Rogue và Infiniti QX50 đời từ 2019-2023 đã gặp phải nhiều rắc rối.
Họ cho biết, xe thường xuyên bị giật, phát ra tiếng động lạ, và thậm chí là chết máy đột ngột khi đang chạy, gây nguy hiểm cho người lái và những người xung quanh.
Một nhóm khách hàng sau đó đã đứng ra kiện tập thể Nissan. Họ cho rằng hãng xe đã biết lỗi này từ lâu nhưng không có động thái khắc phục.
Trước sức ép đó, Nissan đã phải triệu hồi gần 444.000 xe để kiểm tra. Hãng thừa nhận có lỗi động cơ khiến xe có thể chết máy hoặc hư hỏng nặng, thậm chí gây rò rỉ dầu và có nguy cơ gây cháy xe.