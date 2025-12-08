Bản tin Xe cộ 12/8: Lamborghini giảm giá 'sốc' tại Thái Lan

- Ford Territory mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin ra mắt Territory 2025 vào ngày 15/8 tới đây trên Fanpage của mình.

Còn hơn 1 tuần Ford Territory 2025 mới chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam, tuy nhiên hình ảnh thực tế mẫu xe này vừa được chia sẻ trên các Group xe. Cụ thể, Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin ra mắt Territory 2025 vào ngày 15/8 tới đây trên Fanpage.

Theo đó khách hàng không còn phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến mẫu xe mới, từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 10/2024. Qua những hình ảnh đang được loan truyền trên mạng xã hội, Ford Territory 2025 sẽ có diện mạo hiện đại hơn.

Phần đầu xe với lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng sang hai bên, cùng với dải đèn LED tạo hình chữ L khá nổi bật. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến phần đầu xe Kia Carnival nhưng gọn gàng hơn. Một số nhận định cũng cho rằng đầu xe trông “kém lực” hơn trước đây.

Phiên bản Ford Territory 2025 được chia sẻ cũng không có sự khác biệt về vận hành. Bên dưới capo vẫn là khối động cơ Ecoboost 1.5L quen thuộc cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt.

