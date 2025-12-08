Bản tin Xe cộ 12/8: Lamborghini giảm giá 'sốc' tại Thái Lan

- Ford Territory mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam
Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin ra mắt Territory 2025 vào ngày 15/8 tới đây trên Fanpage của mình.
Còn hơn 1 tuần Ford Territory 2025 mới chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam, tuy nhiên hình ảnh thực tế mẫu xe này vừa được chia sẻ trên các Group xe. Cụ thể, Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin ra mắt Territory 2025 vào ngày 15/8 tới đây trên Fanpage.
Theo đó khách hàng không còn phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến mẫu xe mới, từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 10/2024. Qua những hình ảnh đang được loan truyền trên mạng xã hội, Ford Territory 2025 sẽ có diện mạo hiện đại hơn.
Phần đầu xe với lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng sang hai bên, cùng với dải đèn LED tạo hình chữ L khá nổi bật. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến phần đầu xe Kia Carnival nhưng gọn gàng hơn. Một số nhận định cũng cho rằng đầu xe trông “kém lực” hơn trước đây.
Phiên bản Ford Territory 2025 được chia sẻ cũng không có sự khác biệt về vận hành. Bên dưới capo vẫn là khối động cơ Ecoboost 1.5L quen thuộc cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt.
- Triển lãm ôtô xe máy Việt Nam 2025 chính thức bị hủy
Triển lãm Vietnam Motor Show sẽ không được tổ chức trong năm 2025. Nguyên nhân nằm ở tình hình thị trường và nhu cầu các thành viên trong ngành.
Ban tổ chức triển lãm ôtô - xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) xác nhận triển lãm năm nay sẽ không được tổ chức. Quyết định này được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng tình hình thị trường cũng như nhu cầu từ các thành viên trong ngành.
Trong thông cáo báo chí, Ban tổ chức VMS nhận định 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ôtô tại Việt Nam. Nhiều thành viên từng tham gia các kỳ triển lãm trước cũng chưa sẵn sàng ở thời điểm hiện tại, chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như VMS.
Ban tổ chức xác nhận VMS sẽ quay trở lại vào năm 2026, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức. Các thay đổi này bao gồm áp dụng công nghệ tương tác tiên tiến, xây dựng không gian trải nghiệm độc đáo giúp gia tăng giá trị tối đa cho cả đơn vị triển lãm lẫn khách tham quan.
- Lamborghini giảm giá 'sốc' tại Thái Lan
Nhờ vào chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới kể từ năm 2026, Lamborghini sẽ giảm giá nhiều mẫu siêu xe Lamborghini tại Thái Lan với tỷ lệ lên đến 15%.
Lamborghini sẽ điều chỉnh giảm giá bán tất cả các mẫu xe tại Thái Lan với mức giảm trung bình khoảng 15%, nhằm đón đầu chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng cho ôtô theo dung tích động cơ và loại công nghệ, dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.
Nhờ vào ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các mẫu xe PHEV kể từ năm 2026, toàn bộ dải sản phẩm của Lamborghini tại Thái Lan sẽ có mức giá mới thấp hơn khoảng 15% hiện tại.
Theo quy định hiện hành, xe có dung tích động cơ trên 3.000 cc chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 40%. Tuy nhiên, từ năm 2026, mức thuế sẽ được phân loại chi tiết hơn: xe động cơ đốt trong (ICE) trên 3.000 cc sẽ chịu thuế 50%, trong khi xe sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV) chỉ chịu 30%.
Toàn bộ các mẫu Lamborghini tại Thái Lan đều sử dụng công nghệ PHEV, vì vậy mức thuế mới giúp hãng giảm được 10% so với mức thuế cũ. Dù mức giảm thuế là 10%, giá bán lẻ trung bình sẽ giảm tới 15% do tác động dây chuyền của thuế tiêu thụ đặc biệt trong cấu trúc giá xe.
- Toyota Hilux Travo lộ ảnh trước ngày ra mắt
Xe bán tải Toyota Hilux Travo xuất hiện những hình ảnh bản thảo đầu tiên.
Như đã thông tin trước đó, Toyota đang chuẩn bị ra mắt mẫu Hilux Travo mới lần đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Mới đây, một số hình ảnh rò rỉ đã hé lộ toàn bộ thiết kế ngoại thất và nội thất của mẫu xe bán tải thế hệ mới này.
Toyota Hilux Travo mới được phát triển trên nền tảng IMV2 tương tự như Hilux Revo, nhưng có nhiều thay đổi đáng kể về ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, trong khi thùng xe phía sau cũng có kiểu dáng mới, đi kèm với bậc lên xuống ở các góc bên hông, tương tự như Ford Ranger.
Tuy nhiên, cấu trúc khoang cabin vẫn giữ thiết kế cũ. Nội thất xe được thiết kế lại hoàn toàn, với các đường nét vuông vức, góc cạnh hơn, đặc biệt là ở cụm đồng hồ, cửa gió điều hòa và bảng điều khiển. Xe cũng được trang bị đầy đủ các tiện nghi, bao gồm hai hộc đựng đồ phía trước, hộc đựng cốc ở hai bên bảng điều khiển và cần số mới lấy cảm hứng từ các mẫu xe thuộc dòng Land Cruiser.
- Ảnh thực tế 'siêu xe điện' Hyundai Ioniq 6
Mẫu sedan thuần điện Hyundai Ioniq 6 N đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc với mức giá được dự đoán khoảng 60.000 USD.
Sau khi chính thức lăn bánh tại Goodwood Festival of Speed 2025, Hyundai Ioniq 6 N đã được trưng bày tại một trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Uiwang, Hàn Quốc.
Chiếc xe được nâng cấp từ phiên bản facelift của Hyundai Ioniq 6 vừa ra mắt vào tháng 4/2025. Đây là mẫu xe điện hiệu hiệu năng cao thứ hai của Hyundai sau Ioniq 5 N.
Thay đổi thiết kế so với concept RN22e ra mắt vào năm 2022, Hyundai Ioniq 6 N mang gói ngoại thất khí động học hầm hố hơn, đi kèm viền đỏ trang trí tại thân dưới.
Hyundai Ioniq 6 N được trang bị động cơ điện tại cầu trước 226 mã lực, động cơ điện tại cầu sau 383 mã lực và cho ra công suất tổng hợp 609 mã lực.