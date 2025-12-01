Bản tin Xe cộ 12/10: Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc

- Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc

Ngay sau khi hé lộ thông tin về mẫu EV đầu tiên mang tên Elettrica, cổ phiếu của Ferrari lao dốc hơn 15%, nhưng lý do không đến từ chiếc xe này.

Ngay sau khi công bố những thông tin chính thức về mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử hãng, với tên gọi nội bộ là Elettrica, cổ phiếu của Ferrari đã trải qua một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cú rơi này không xuất phát từ phản ứng với chiếc xe mà đến từ những con số tài chính khiến giới đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu Ferrari giảm mạnh sau sự kiện Capital Markets Day 2025 tại sàn Milan (Italy) và New York (Mỹ). Nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt dốc này xuất phát những con số tài chính khiến giới đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu Ferrari giảm mạnh 16,1% sau sự kiện Capital Markets Day và chốt phiên giảm 15,4% trên sàn Milan, mức giảm kỷ lục trong lịch sử giao dịch của hãng. Tại sàn New York, cổ phiếu cũng lao dốc 15%, vượt qua mức giảm lớn nhất trước đây là 12,4% hồi tháng 2/2016.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo tài chính mới nhất. Ferrari dự kiến doanh thu ròng năm nay đạt ít nhất 7,1 tỷ Euro (8,2 tỷ USD), chỉ nhích nhẹ so với dự báo trước đó là hơn 7 tỷ euro. Hãng kỳ vọng doanh thu ròng tăng lên khoảng 9 tỷ Euro (10,4 tỷ USD) vào năm 2030, với chỉ số EBITDA đạt ít nhất 3,6 tỷ Euro (4,1 tỷ USD).

Theo kế hoạch, Ferrari kỳ vọng đạt doanh thu ròng tăng lên khoảng 9 tỷ Euro (10,4 tỷ USD) vào năm 2030, với chỉ số EBITDA đạt ít nhất 3,6 tỷ Euro (4,1 tỷ USD).

Bên cạnh những thông tin tài chính, Ferrari cũng công bố điều chỉnh kế hoạch điện hóa. Năm 2022, hãng từng tuyên bố 40% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là xe thuần điện. Tuy nhiên, trước đà chững lại của thị trường EV toàn cầu, hãng đã hạ mục tiêu xuống còn 20%.

Theo kế hoạch mới, vào năm 2030, 40% doanh số sẽ đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe EV - tức giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu. Ferrari lý giải điều này là do "cách tiếp cận tập trung vào khách hàng, cùng bối cảnh thị trường hiện tại và xu hướng sắp tới".

