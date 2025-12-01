Bản tin Xe cộ 12/10: Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc

- Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc
Ngay sau khi hé lộ thông tin về mẫu EV đầu tiên mang tên Elettrica, cổ phiếu của Ferrari lao dốc hơn 15%, nhưng lý do không đến từ chiếc xe này.
Ngay sau khi công bố những thông tin chính thức về mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử hãng, với tên gọi nội bộ là Elettrica, cổ phiếu của Ferrari đã trải qua một trong những ngày giao dịch tồi tệ nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cú rơi này không xuất phát từ phản ứng với chiếc xe mà đến từ những con số tài chính khiến giới đầu tư thất vọng.
Cổ phiếu Ferrari giảm mạnh sau sự kiện Capital Markets Day 2025 tại sàn Milan (Italy) và New York (Mỹ). Nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt dốc này xuất phát những con số tài chính khiến giới đầu tư thất vọng.
Nguyên nhân chính đến từ báo cáo tài chính mới nhất. Ferrari dự kiến doanh thu ròng năm nay đạt ít nhất 7,1 tỷ Euro (8,2 tỷ USD), chỉ nhích nhẹ so với dự báo trước đó là hơn 7 tỷ euro. Hãng kỳ vọng doanh thu ròng tăng lên khoảng 9 tỷ Euro (10,4 tỷ USD) vào năm 2030, với chỉ số EBITDA đạt ít nhất 3,6 tỷ Euro (4,1 tỷ USD).
Bên cạnh những thông tin tài chính, Ferrari cũng công bố điều chỉnh kế hoạch điện hóa. Năm 2022, hãng từng tuyên bố 40% số xe bán ra vào năm 2030 sẽ là xe thuần điện. Tuy nhiên, trước đà chững lại của thị trường EV toàn cầu, hãng đã hạ mục tiêu xuống còn 20%.
Theo kế hoạch mới, vào năm 2030, 40% doanh số sẽ đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong, 40% từ xe hybrid và chỉ 20% từ xe EV - tức giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu. Ferrari lý giải điều này là do "cách tiếp cận tập trung vào khách hàng, cùng bối cảnh thị trường hiện tại và xu hướng sắp tới".
- VinFast vượt mốc bán 100.000 xe
VinFast đã chính thức trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm.
Trong tháng 9/2025, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe - đạt doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.
Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 - “mẫu xe điện quốc dân” với tổng lũy kế 31.386 xe bán ra trong 9 tháng, trong đó riêng tháng 9/2025 là 2.682 xe.
Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe riêng trong tháng qua. Phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 xe.
Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 xe bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 xe trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao.
VF 7 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong những mẫu C-SUV được ưa chuộng nhất hiện nay với lũy kế 9 tháng đạt 5.877 xe và 778 xe bán ra trong tháng 9.
Mẫu xe MPV 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Limo Green có màn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, vươn lên top đầu phân khúc với 2.120 xe được bàn giao cho khách hàng.
- VAMA: Xe ô tô nhập khẩu tăng 17% trong 9 tháng
Trong 9 tháng, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 17% so với cùng kỳ, vượt xa mức 6% của xe lắp ráp trong nước, cho thấy xu hướng tiêu dùng đang nghiêng mạnh về dòng xe nhập khẩu.
Sáng 11/10, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe các loại, tăng 18% so với tháng 8/2025, nhưng vẫn giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, theo báo cáo của VAMA, xe nhập khẩu nguyên chiếc của các hãng thành viên VAMA tăng 17% so với cùng kỳ, vượt xa mức 6% của xe lắp ráp trong nước, cho thấy xu hướng tiêu dùng đang nghiêng mạnh về dòng xe nhập khẩu.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là dấu hiệu cho thấy ngành ô tô đang lấy lại đà tăng trưởng sau nửa đầu năm trầm lắng, đồng thời phản ánh sức mua tiêu dùng đang bật bật tăng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
Trong tổng số bán hàng trên, có 20.559 xe du lịch, tăng 19%; 9.535 xe thương mại, tăng 14%; và 594 xe chuyên dụng, tăng 97% so với tháng trước.
Về nguồn gốc, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, đạt 16.261 xe, tăng 22% so với tháng 8. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 14.427 xe, chỉ tăng 14%.
Tính đến hết tháng 9/2025, tổng doanh số toàn thị trường của VAMA đạt 251.421 xe, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch tăng 4%, xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng 70%.
Đặc biệt, theo báo cáo của VAMA, tính chung 9 tháng qua, xe nhập khẩu nguyên chiếc của các hãng thành viên VAMA đạt 131.503 xe, tăng 17%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ 119.918 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái – một chênh lệch đáng chú ý cho thấy xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch.
- Người Việt mua 291 xe máy mỗi giờ
Tính riêng trong 5 thành viên VAMM, doanh số xe máy tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm đã vượt 1,9 triệu chiếc.
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố số liệu bán hàng quý III. Cụ thể, doanh số xe máy của 5 thành viên VAMM tại Việt Nam đạt 621.732 xe trong giai đoạn tháng 7-9, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.
Lũy kế từ đầu năm, doanh số 5 thành viên VAMM đạt hơn 1,9 triệu chiếc. Số liệu này tương đương với việc cứ mỗi ngày từ đầu năm, người Việt đã mua hơn 6.982 xe máy. Mỗi phút trôi qua trong năm 2025, người Việt lại mua gần 291 xe máy từ 5 thành viên hiệp hội.
Bên cạnh 5 thành viên VAMM, thị trường Việt vẫn còn nhiều hãng khác tham gia, bao gồm các thương hiệu xe máy điện như VinFast, Yadea, Selex Motors, Dat Bike, DKBike... bên cạnh hãng tay ga Lambretta vừa ra mắt và loạt thương hiệu môtô phân khối lớn như Ducati, Triumph, Harley-Davidson, Husqvarna...
Theo dữ liệu thu thập bởi Motorcycles Data, tính đến hết tháng 8, Honda và Yamaha đang là những cái tên sở hữu doanh số tốt nhất thị trường xe máy Việt Nam.
- Loạt xe tay ga Lambretta công bố giá bán tại Việt Nam
Lambretta trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm, ra mắt 3 mẫu xe tay ga cao cấp X125, X300 và G350..
Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga cao cấp Lambretta chính thức quay trở lại Việt Nam với hai dòng sản phẩm X-series và G-series, đánh dấu bước tái xuất đầy kỳ vọng của hãng xe Ý. Lần này, hãng mang đến ba mẫu xe hoàn toàn mới gồm X125, X300 và G350, có giá bán từ 95,2 đến 169,2 triệu đồng. Tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nơi đặt nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu.
Lambretta từng gia nhập thị trường Việt Nam năm 2011 nhưng rút lui chỉ sau thời gian ngắn. Sự trở lại lần này được xem là chiến lược mới, hướng đến phân khúc xe tay ga cao cấp, đậm chất thời trang Ý, nơi phong cách và cá tính được đặt lên hàng đầu.
Hai mẫu Lambretta X125 và X300 mang thiết kế hiện đại pha nét cổ điển đặc trưng của hãng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt. Xe được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED dạng pha lê, bảng đồng hồ TFT kết nối Bluetooth, cùng phanh ABS hai kênh và hệ thống treo tay đòn kép được xem la đặc trưng vốn làm nên danh tiếng của Lambretta.
Cả hai mẫu xe đều dùng hệ thống làm mát bằng dung dịch, phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị Việt Nam. X125 sử dụng động cơ 124,2 cc, công suất 12,8 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm; trong khi X300 mạnh mẽ hơn với động cơ 275 cc, cho công suất 24,1 mã lực và mô-men xoắn 24 Nm.
Được định vị là mẫu xe cao cấp nhất, Lambretta G350 giữ trọn tinh thần cổ điển của thương hiệu Ý. Xe vẫn giữ các chi tiết hoài niệm như kính chiếu hậu tròn, logo vàng truyền thống, kết hợp cùng công nghệ hiện đại như đèn LED, màn hình điện tử, chìa khóa thông minh, kết nối điện thoại và cổng sạc tiện lợi
G350 sử dụng động cơ 330,1 cc, công suất 25,5 mã lực và mô-men xoắn 25,5 Nm, hộp số CVT và làm mát bằng dung dịch. Nhờ vậy, xe vừa mang phong cách sang trọng cổ điển, vừa đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại.