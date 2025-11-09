Bản tin Xe cộ 11/9: Lexus IS 2026 ra mắt: Diện mạo hầm hố, nội thất hiện đại

- Nissan 'tuyên chiến' với Toyota bằng công nghệ hybrid hiệu suất kỷ lục
Hệ thống truyền động hay động cơ hybrid là một phần cốt lõi trong chiến lược của Nissan.
Hãng xe Nhật Bản này sắp ra mắt thế hệ thứ ba của hệ thống E-Power, trong đó động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện, còn động cơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe.
Với động cơ hybrid mới, Nissan kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hiệu suất để vượt lên các đối thủ.
Nissan cho biết động cơ ZR15DDTe sắp ra mắt là động cơ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ phun lạnh (cold-spray) để tạo đế van trực tiếp trên đầu xi-lanh, thay vì phương pháp ép truyền thống. Thiết kế này giúp tối ưu hóa luồng khí nạp, tạo ra dòng khí xoáy lý tưởng trong buồng đốt và từ đó gia tăng hiệu suất nhiệt.
Nissan tuyên bố hiệu suất nhiệt của động cơ hybrid này đạt 42%, vượt qua con số 41% mà cả Toyota và Hyundai đều công bố cho động cơ hybrid của họ. Hiện chỉ có động cơ hybrid trên xe Công thức 1 với hiệu suất hơn 50% là vượt trội hơn.
Công nghệ phun lạnh là quy trình sản xuất trong đó kim loại dạng bột được phun với tốc độ siêu thanh lên bề mặt. Nissan sử dụng hợp kim gốc đồng, nhờ đặc tính dẫn nhiệt cao, giúp cải thiện hiệu suất làm mát tại các van.
Hãng đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này từ năm 2020 và được cấp phép vào tháng 4 vừa qua. Đầu xi-lanh cũng được thiết kế riêng để phù hợp với các đế van phun, đảm bảo độ bền cần thiết.
Trong quá khứ, Nissan từng gặp rắc rối với động cơ VC-Turbo phức tạp, gây ra các vấn đề về độ bền và dẫn đến các đợt triệu hồi quy mô lớn, trong khi mức tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất cải thiện không đáng kể.
Tuy nhiên, công nghệ phun lạnh lần này hoàn toàn khác biệt. Nissan không thêm bất kỳ chi tiết cơ khí phức tạp nào, mà chỉ thay đổi quy trình sản xuất một chi tiết sẵn có để nâng cao hiệu suất.
Theo Nissan, động cơ hybrid mới này sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Rogue thế hệ thứ tư tại thị trường Bắc Mỹ, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Nếu thành công, công nghệ hybrid mới của Nissan sẽ tạo ra một bước đột phá đáng kể trong ngành công nghiệp ô tô.
- VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện 2 pin
VinFast công bố ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite với thiết kế hỗ trợ hai pin, trong đó một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự tiện lợi, linh hoạt cho người sử dụng.
Điểm chung của cả 3 mẫu xe mới là ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt phía dưới sàn để chân, xe còn được trang bị thêm ngăn chứa pin thứ 2 với dung lượng tương đương ở trong cốp, giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.
Được phát triển từ dòng xe Vento Neo, VinFast Vero X có thiết kế yên xe cải tiến giúp tối ưu dáng ngồi, tay dắt sau thuận tiện cho việc cầm nắm, ốp càng sau và chắn bùn trước có tính thẩm mỹ cao.
Vero X được trang bị màn hình màu TFT hiện đại, chìa khóa thông minh (Smart Key) một chạm tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích lên tới 35 lít, có thể để vừa hai mũ bảo hiểm và thêm các vật dụng cá nhân khác.
Vero X sử dụng động cơ BLDC Inhub, công suất tối đa 2.250 W, có thể tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây và tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, giảm xóc trước dạng ống lồng thuỷ lực và giảm xóc đôi phía sau.
Giá bán lẻ đề xuất cho VinFast Vero X là 34,9 triệu đồng, dự kiến sẽ chính thức bán ra thị trường ngay trong tháng 9.
VinFast Feliz và Feliz Lite phiên bản 2 pin thừa hưởng nguyên vẹn kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ của dòng xe Feliz được người dùng đặc biệt ưa chuộng. Điểm khác biệt cơ bản giữa hai mẫu xe là Feliz hướng đến khách hàng yêu cầu hiệu suất cao với tốc độ tối đa lên tới 70 km/h, trong khi Feliz Lite phù hợp với học sinh từ 16 tuổi trở lên hoặc những người chưa có bằng lái xe, với tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 48 km/h.
Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.800 W, có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong dưới 16 giây.
Giá bán lẻ đề xuất của Feliz và Feliz Lite là 25,9 triệu đồng, trong đó, phiên bản Feliz đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng đến tay khách hàng, trong khi phiên bản Feliz Lite cũng sẽ được bán ra thị trường ngay trong tháng 9.
- Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế nhiệm SF90 Stradale
Tương tự SF90 Stradale, siêu xe Ferrari 849 Testarossa sở hữu cấu hình berlinetta 2 chỗ ngồi, đi kèm hệ thống động cơ PHEV với sức mạnh tối đa 1.050 mã lực.
Siêu xe kế vị của SF90 Stradale đã xuất hiện - chiếc Ferrari 849 Testarossa. Thiết kế của mẫu xe thể thao này là sự pha trộn giữa ngôn ngữ tương lai và di sản của Ferrari.
Tên gọi của chiếc xe đến từ chiếc Ferrari Testarossa đời 1984. Trước đó, cụm từ "Testa Rossa" dùng để chỉ màu đỏ của nắp cam động cơ trên chiếc Ferrari 500 TR đời 1956.
Nhìn từ phía trước, phần đầu của Ferrari 849 Testarossa sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với dải đen kéo dài theo bề ngang, tương tự 12Cilindri hay F80.
Trái tim của Ferrari 849 Testarossa là động cơ V8 twin-turbo 4.0L mang mã nội bộ F154FC, sản sinh công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 842 Nm; đi kèm là 3 động cơ điện với công suất tối đa 220 mã lực.
Nhờ vào cơ cấu này, tổng công suất của siêu xe hybrid này lên đến 1.050 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale. Với chế độ thuần điện eDrive, xe có công suất 163 mã lực, di chuyển tối đa 25 km nhờ vào bộ pin 7,45 kWh.
- Tasco và VETC ra mắt VETC Loyalty
Công ty Cổ phần Tasco và Công ty TNHH VETC Digital chính thức ra mắt VETC Loyalty, chương trình khách hàng thân thiết toàn diện đầu tiên dành riêng cho cộng đồng chủ sở hữu ô tô tại Việt Nam.
Nếu trước đây hành trình của người lái xe gắn với nhiều nỗi lo như ùn tắc tại trạm thu phí, bãi đỗ xe hạn chế, thủ tục bảo hiểm phức tạp hay những lúc khẩn cấp thiếu hỗ trợ… thì VETC đã ra đời để tháo gỡ những trăn trở ấy. Từ giải pháp thu phí không dừng (ETC), sau gần một thập kỷ phát triển, VETC đã mở rộng thành hệ sinh thái dịch vụ: e-Parking, bảo hiểm, cứu hộ 24/7, xưởng sửa chữa kết nối toàn quốc – đồng hành cùng hàng triệu chủ xe trên mọi cung đường.
VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở việc tích điểm, mà được thiết kế như một “la bàn định hướng giá trị”, giúp khách hàng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích.
Điểm thưởng quy đổi theo tỷ lệ 1 điểm = 1 VNĐ, sử dụng để thanh toán dịch vụ ETC trên toàn quốc, hoặc mua xe và dịch vụ tại hệ thống showroom liên kết.
VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở những ưu đãi trước mắt, mà còn là nền tảng trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco. Từ phân phối ô tô mới với 16 thương hiệu quốc tế, đến nền tảng mua bán xe cũ Carpla, bảo hiểm xe cơ giới, hệ thống thu phí không dừng, e-Parking và nhiều ứng dụng của công nghệ ETC – tất cả đều được quy tụ trong một chương trình duy nhất. Với định hướng này, VETC Loyalty sẽ giúp khách hàng hưởng lợi tối đa từ mọi giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ hành trình sở hữu và sử dụng ô tô.
- Lexus IS 2026 ra mắt: Diện mạo hầm hố, nội thất hiện đại
Trải qua hơn 1 thập kỷ có mặt trên thị trường kể từ năm 2013, Lexus IS thế hệ thứ ba chính thức bước vào lần nâng cấp thứ 2 cho phiên bản 2026, sau hai lần cải tiến trước vào năm 2017 và 2021.
Dự kiến mẫu sedan hạng sang này sẽ được mở bán tại nhiều thị trường toàn cầu vào đầu năm 2026 với 2 tùy chọn hệ truyền động, cùng loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Lexus IS 2026 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW 3 Series hay Mercedes-Benz C-Class.
Lexus khẳng định, IS 2026 đã được tinh chỉnh để tối đa hóa nét cá tính đặc trưng của mẫu sedan thể thao này. Thay đổi nổi bật nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng lưới lớn hơn, liền mạch với cụm đèn pha quen thuộc.
Lexus IS 2026 mang đến hai tùy chọn hệ truyền động. IS 350 dùng động cơ V6 hút khí tự nhiên 3.5L. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 314 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm tương tự bản tiền nhiệm. Phiên bản phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) sử dụng hộp số tự động 6 cấp.
Trong khi đó, IS 300h Hybrid kết hợp động cơ 4 xi lanh 2.5L hút khí tự nhiên với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 217 mã lực, hộp số biến thiên vô cấp điện tử E-CVT. Lexus không đề cập đến phiên bản IS 500 V8 trong lần nâng cấp này.
Một trong những điểm cải tiến lớn nhất là hệ thống lái trợ lực điện mới, thay thế thanh răng đồng trục bằng thanh răng song song có tỷ số truyền biến thiên. Lexus cho biết, sự thay đổi này giúp mang lại cảm giác lái tuyến tính, chính xác hơn trong cả điều kiện đường quanh co hay khi di chuyển tốc độ cao trên cao tốc.