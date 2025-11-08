Bản tin Xe cộ 11/8: Siêu phẩm Bentley Batur Convertible đầu tiên được bàn giao

- Siêu xe Ford GT Heritage Edition giá 1,25 triệu USD
Siêu xe phiên bản đặc biệt Ford GT Heritage Edition sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ phiên bản thử nghiệm GT/105 đời 1964.
Là mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu, Ford GT có một lịch sử phát triển lâu dài, xuất phát từ mẫu xe đua Ford GT40 ra mắt lần đầu vào năm 1964.
Tương tự thế hệ đầu tiên, Ford GT thế hệ thứ hai cũng được giới thiệu với dải sản phẩm Heritage Edition, mô phỏng theo các mẫu xe làm nên tên tuổi thương hiệu.
Ngoại thất của siêu xe Ford GT Heritage này được lấy cảm hứng từ mẫu xe thử nghiệm GT/105 đời 1964, với 2 tông màu chủ đạo trắng Wimbledon White và xanh Antimatter Blue.
Đi kèm là gói trang bị ngoại thất bằng sợi carbon, bao gồm bộ mâm kích thước 20 inch cũng được chế tác từ chất liệu này. Cùm phanh Brembo kết hợp cùng đĩa phanh carbon-ceramic là trang bị tiêu chuẩn.
Trái tim của Ford GT là động cơ V6 EcoBoost twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất 669 mã lực cho đời xe 2020 trở về sau, cao hơn khoảng 14 mã lực so với thời điểm ra mắt.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép của Getrag cùng hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe thể thao này có 5 chế độ lái gồm Normal, Sport, Track, Wet và Vmax.
- BMW triệu hồi hơn 230.000 xe tại Trung Quốc vì vấn đề an toàn nghiêm trọng
Hãng xe hơi BMW đang tiến hành một chiến dịch triệu hồi quy mô lớn tại Trung Quốc, với hơn 230.000 xe bị thu hồi do các vấn đề về an toàn, bao gồm nguy cơ va chạm và cháy nổ. Hầu hết trong số này là các mẫu xe điện.
Theo thông báo từ Cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia Trung Quốc vào ngày 8/8, hãng xe BMW đã nộp kế hoạch triệu hồi lên tới hơn 230.000 xe ô tô nhập khẩu và sản xuất tại Trung Quốc.
Thông báo của cơ quan chức năng cho biết, có khoảng 1.400 xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống gặp vấn đề với bộ kết nối nguồn điện của máy phát. Các bộ phận này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến điện trở tăng bất thường, có thể gây ra hiện tượng tắt máy hoặc cháy động cơ trong trường hợp nghiêm trọng, tạo ra mối nguy hiểm đối với người sử dụng.
Ngoài ra, hơn 220.000 xe điện thuộc dòng i của BMW, bao gồm các mẫu xe i3, i5, iX1 và iX3, bị triệu hồi vì sự cố với hệ thống giám sát lỗi cách điện. Trong điều kiện vận hành nhất định, hệ thống điện áp cao có thể tự động tắt, gây mất điện cho động cơ và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.
- Siêu phẩm Bentley Batur Convertible đầu tiên được bàn giao
Sau hơn một năm ra mắt toàn cầu, mẫu xe coachbuild mui trần Bentley Batur Convertible đầu tiên đã hoàn thiện và chuẩn bị được bàn giao.
Sau một thời gian dài thử nghiệm, chiếc Bentley Batur Convertible bản thương mại đầu tiên cũng đã được xuất xưởng và chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng VIP.
Dựa trên chiếc Bentley Continental GTC thế hệ thứ ba, đây là mẫu xe coachbuild thứ ba của bộ phận cá nhân hóa Mulliner, sau chiếc Bacalar và Batur phiên bản coupe.
Toàn bộ quá trình cá nhân hóa được thực hiện thông qua nền tảng xây dựng cấu hình đặc biệt, theo sát từng chi tiết để chiếc xe hoàn toàn giống với mong muốn của khách hàng.
Ngoại thất của chiếc Bentley Batur Convertible đầu tiên được phủ với lớp sơn màu bạc Opalite, đi kèm bộ tem màu đen Beluga và viền cam Mandarin tương phản.
Tương tự bản coupe, Bentley Batur Convertible sở hữu động cơ W12 twin-turbo 6.0L lắp ráp thủ công, công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tính năng đánh lái bánh sau, vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo từng bánh...
Chủ nhân của siêu phẩm này được tặng kèm bộ hành lý xách tay và ốp chìa khóa được thửa riêng, đúng với phối màu đen Beluga và Linen tại nội thất của chiếc xe.
- Cận cảnh Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 22,44 triệu đồng
Mẫu xe số phổ thông Honda Wave RSX FI 2026 ra mắt tại thị trường Việt Nam với những thay đổi nổi bật về diện mạo và màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cá tính, năng động và khác biệt.
Ở phiên bản mới, Honda Wave RSX FI 2026 tiếp tục duy trì phong cách thể thao đặc trưng nhưng đồng thời thổi làn gió mới vào diện mạo thông qua hai tùy chọn màu sơn mới đầy cá tính: Xám Đen mạnh mẽ và Đỏ Đen nổi bật. Sự kết hợp này được nhấn nhá thêm bằng bộ tem xe thiết kế hoàn toàn mới, tạo nên vẻ ngoài năng động, hiện đại và khác biệt hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.
Wave RSX FI 2026 tiếp tục trung thành với ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn và đậm chất thể thao – đặc trưng đã làm nên dấu ấn của dòng xe này. Phần mặt nạ trước nổi bật với biểu tượng chữ V sắc nét, kết hợp hài hòa cùng cụm đèn xi-nhan thiết kế góc cạnh. Tổng thể xe vẫn giữ được sự gọn gàng, linh hoạt – phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ sinh viên đến người đi làm hay sử dụng hằng ngày trong đô thị.
Honda tiếp tục trang bị cho Wave RSX FI 2026 khối động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí – một cấu hình đã được kiểm chứng về độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đáng chú ý, động cơ này được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, cho khả năng kiểm soát nhiên liệu chính xác theo từng điều kiện vận hành, từ đó tối ưu hiệu suất và giảm mức tiêu hao đáng kể.
Sự kết hợp này không chỉ mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và vận hành ổn định, mà còn giúp Honda Wave RSX FI 2026 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,56 lít/100 km — rất phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những chuyến đi dài.
- Nissan Teana 2026 lộ diện: Ngoại hình mới đậm chất xe điện, ra mắt cuối năm nay
Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Nissan Teana vừa được hé lộ qua hình ảnh đăng ký trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc.
Mẫu sedan hạng D do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất hứa hẹn sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm 2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.
Ở lần nâng cấp này, Teana được điều chỉnh thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại, tiệm cận với ngôn ngữ thiết kế mới của các mẫu sedan điện hóa từ Nissan. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED mảnh, sắc nét và phủ màu tối, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng và dải đèn định vị ban ngày tạo hình mới cùng các chi tiết trang trí tinh xảo.
Cản trước cũng được làm mới với các hốc hút gió lớn, mang lại diện mạo thể thao hơn, gợi nhớ đến phong cách của hai mẫu xe Nissan N6 và N7, đồng thời vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của dòng sedan hạng D.
Về vận hành, Teana 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L cho công suất 240 mã lực, kết hợp hộp số tự động Xtronic CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Nissan có thể sẽ bổ sung thêm tùy chọn động cơ tiêu chuẩn mới với công suất 142 mã lực – thấp hơn phiên bản cũ sử dụng máy 2.0L hút khí tự nhiên (154 mã lực). Mức giảm này có thể nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới hoặc tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu.