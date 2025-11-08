Bản tin Xe cộ 11/8: Siêu phẩm Bentley Batur Convertible đầu tiên được bàn giao

- Siêu xe Ford GT Heritage Edition giá 1,25 triệu USD

Siêu xe phiên bản đặc biệt Ford GT Heritage Edition sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ phiên bản thử nghiệm GT/105 đời 1964.

Là mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu, Ford GT có một lịch sử phát triển lâu dài, xuất phát từ mẫu xe đua Ford GT40 ra mắt lần đầu vào năm 1964.

Tương tự thế hệ đầu tiên, Ford GT thế hệ thứ hai cũng được giới thiệu với dải sản phẩm Heritage Edition, mô phỏng theo các mẫu xe làm nên tên tuổi thương hiệu.

Ngoại thất của siêu xe Ford GT Heritage này được lấy cảm hứng từ mẫu xe thử nghiệm GT/105 đời 1964, với 2 tông màu chủ đạo trắng Wimbledon White và xanh Antimatter Blue.

Đi kèm là gói trang bị ngoại thất bằng sợi carbon, bao gồm bộ mâm kích thước 20 inch cũng được chế tác từ chất liệu này. Cùm phanh Brembo kết hợp cùng đĩa phanh carbon-ceramic là trang bị tiêu chuẩn.

Trái tim của Ford GT là động cơ V6 EcoBoost twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất 669 mã lực cho đời xe 2020 trở về sau, cao hơn khoảng 14 mã lực so với thời điểm ra mắt.

Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép của Getrag cùng hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe thể thao này có 5 chế độ lái gồm Normal, Sport, Track, Wet và Vmax.