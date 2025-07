Bản tin Xe cộ 11/7: Thị trường ô tô Việt dậy sóng: Hyundai Santa Fe, Subaru Forester giảm giá sâu

- Thị trường ô tô Việt dậy sóng: Hyundai Santa Fe, Subaru Forester giảm giá sâu

Nhiều mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Subaru Forester đang giảm giá kỷ lục khiến cho người tiêu dùng Việt Nam phải bất ngờ...

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào một đợt “xả hàng” lớn với thông tin hàng loạt mẫu xe, từ sedan hạng B đến SUV hạng D, đồng loạt giảm giá sâu, tạo nên làn sóng mua xe sôi động trong mùa hè 2025. Đáng chú ý nhất là hai cái tên quen thuộc: Hyundai Santa Fe và Subaru Forester – những mẫu xe từng có giá trên 1 tỷ đồng – nay đã được đại lý niêm yết dưới mốc 900 triệu đồng.

Theo khảo sát từ các đại lý khu vực phía Bắc, Hyundai Santa Fe phiên bản Exclusive máy xăng, sản xuất năm 2024, đang được chào bán với mức giá chỉ 855 triệu đồng, thấp hơn gần 215 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với một mẫu SUV cỡ D phổ thông, đưa Santa Fe tiêu chuẩn xuống ngang giá các mẫu SUV cỡ C như Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-5.

Không chỉ bản tiêu chuẩn, các phiên bản cao cấp hơn của Santa Fe như Prestige và Calligraphy cũng đang được ưu đãi lên đến 165–195 triệu đồng, đẩy giá bán thực tế xuống khoảng 1,07 – 1,17 tỷ đồng.

Riêng đối với Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2025 vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (trị giá khoảng 106 triệu đồng), tuy nhiên giá bán vẫn giữ ở mức từ 960 triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy phiên bản.

Không kém cạnh, Subaru Forester – mẫu SUV cỡ C đến từ Nhật Bản – cũng đang có đợt giảm giá kỷ lục. Phiên bản Forester iL EyeSight hiện được một số đại lý bán với giá 879 triệu đồng, giảm tới 220 triệu so với giá niêm yết 1,099 tỷ đồng. Trong khi đó, bản cao hơn iS EyeSight giảm từ 1,199 tỷ xuống còn 949 triệu đồng, tức là giảm gần 250 triệu đồng.

Mức giảm này đến từ chính sách hỗ trợ trực tiếp từ hãng và sự linh hoạt của các đại lý. Subaru Việt Nam chính thức công bố giảm giá từ 170 đến 230 triệu đồng cho Forester VIN 2024, kèm bảo hành 5 năm và nhiều gói bảo dưỡng. Một số đại lý còn “bồi thêm” ưu đãi bằng việc tặng bảo hiểm, phụ kiện hoặc giảm thêm vài chục triệu đồng nữa.