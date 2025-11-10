Bản tin Xe cộ 11/10: Siêu xe cực hiếm McLaren 750S Spider Triple Color lên sàn đấu giá

- Siêu xe cực hiếm McLaren 750S Spider Triple Color lên sàn đấu giá
Siêu xe 750S bản kỷ niệm 30 năm chiến thắng Le Mans của McLaren với số lượng sản xuất giới hạn ở 50 chiếc.
McLaren 750S Spider Triple Crown phiên bản Monaco White siêu hiếm với quãng đường 3.400 dặm (5.471 km) lên sàn đấu giá. 750S Spider trang bị hàng loạt tùy chọn MSO vinh chiến tích Triple Crown trong lịch sử đua xe của McLaren.
McLaren đã tạo ra nhiều phiên bản giới hạn của 750S, như dòng đặc biệt kỷ niệm 30 năm chiến thắng Le Mans của McLaren với số lượng sản xuất giới hạn ở 50 chiếc. Nhưng Spider Triple Crown có lẽ là phiên bản quan trọng nhất, gắn kết 3 chiến thắng đua xe vĩ đại nhất của McLaren, gồm: Indy 500 năm 1974, Monaco Grand Prix năm 1984, và 24 Hours of Le Mans năm 1995.
Có tổng cộng 60 chiếc 750s Spider Triple Crown trên toàn thế giới, nhưng chỉ có 26 chiếc có lớp sơn màu Monaco White. Chiếc McLaren 750S Spider Triple Crown Monaco White lên sàn đấu giá Bring a Trailer, có odo 3.400 dặm (5.471 km).
Chiếc 750s Spider trang bị hàng loạt tính năng MSO Bespoke, gồm: lớp sơn Gloss Tokyo Pearl, chắn bùn trước và khe thoát gió bằng sợi carbon, mui điện sắc, và ghế xô siêu nhẹ. Xe mang dòng chữ “74-84-95” trên cánh gió sau, một chi tiết tinh tế gợi nhắc kỷ lục Triple Crown vô song của McLaren trong lĩnh vực đua xe. Tài liệu đi kèm đầy đủ, bao gồm: nhãn giá gốc, lịch sử bảo dưỡng, sách hướng dẫn và báo cáo sạch.
Đối với nhà sưu tập, nguồn gốc xe quan trọng không kém cấu hình. Đó là lý do những chiếc xe này thường được đặt cạnh các phiên bản siêu hiếm khác như 750S Le Mans Edition hoặc 750S độc quyền tại Nhật Bản. Chiếc xe McLaren 750s Spider Triple Crown màu sơn Monaco White được định giá 380.000 USD tương đương hơn 9,9 tỷ đồng.
- Xe điện Trung Quốc sạc nhanh hơn cả pha cà phê: Zeekr 001 chỉ mất 7 phút để đạt 80% pin
Thời gian sạc không còn là rào cản lớn nhất với xe điện, ít nhất là với mẫu Zeekr 001 mới của Trung Quốc. Chiếc shooting brake này có thể sạc từ 10-80% chỉ trong vỏn vẹn 7 phút - nhanh không kém gì việc tiếp nhiên liệu cho xe xăng.
Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang cạnh tranh quyết liệt, Zeekr - thương hiệu con của tập đoàn Geely - vừa gây ấn tượng mạnh khi ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu Zeekr 001. Với việc ứng dụng nền tảng điện 900V tiên tiến và bộ pin “Golden Brick” do chính Zeekr phát triển, mẫu xe này trở thành một trong những chiếc EV sạc nhanh nhất thế giới hiện nay.
Mặc dù trang bị bộ pin lớn 95 kWh, Zeekr 001 vẫn có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 7 phút - một kỳ tích hiếm thấy trong thế giới xe điện. Zeekr cho biết hệ thống sạc của xe hỗ trợ công suất tối đa lên tới 1.140 kW. Con số này thậm chí còn vượt qua cả các trạm Megacharger của Tesla (dành cho xe tải điện) hiện có tại Mỹ.
Lần nâng cấp này, 001 áp dụng kiến trúc điện 900 V mới và pin Golden Brick của Zeekr.
Ở Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai mạng lưới trạm sạc siêu nhanh với công suất lên đến 1.300 kW, tạo điều kiện lý tưởng để tận dụng tối đa khả năng sạc cực nhanh của 001.
- Khách Trung Quốc sắp được mua bán tải BYD Shark
Bán tải BYD Shark hiện có mặt tại nhiều thị trường quốc tế nhưng chưa có dịp ra mắt khách hàng Trung Quốc.
Theo Car News China, bán tải BYD Shark nhiều khả năng sớm ra mắt thị trường Trung Quốc. Ông Li Yunfei - Giám đốc PR của BYD - tiết lộ quá trình ra mắt đang được lên kế hoạch. Vị này cũng bóng gió rằng BYD Shark khi bán tại Trung Quốc sẽ có giá thấp hơn so với các thị trường nước ngoài.
Trong chuyến thăm Mexico gần đây, ông Li Yunfei đăng hình ảnh chiếc BYD Shark lên tài khoản Weibo của mình. Ở phần bình luận, vị này tiết lộ mẫu bán tải hybrid sẽ sớm có mặt tại quê nhà. Theo Li Yunfei, BYD Shark đang bán rất chạy bên ngoài Trung Quốc.
Thị trường bán tải nơi BYD Shark được định vị đang phát triển khá tốt tại Trung Quốc. Dữ liệu của CPCA cho thấy trong 8 tháng đầu năm, khoảng 49.000 xe bán tải năng lượng mới đã đến tay khách hàng quốc gia tỷ dân. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã tăng 536%.
- Nissan sắp giới thiệu SUV địa hình hầm hố, giá hơn 1 tỷ đồng
Nissan đang chuẩn bị hồi sinh Xterra. Dự kiến, mẫu xe địa hình huyền thoại này sẽ ra mắt vào năm 2027 với thiết kế vuông vắn, mạnh mẽ và cá tính.
Trải qua hơn 10 năm vắng bóng trên thị trường, mẫu SUV địa hình huyền thoại của Nissan là Xterra sẽ trở lại với thế hệ thứ ba, sở hữu cấu trúc thân xe trên khung chắc chắn, hệ truyền động hybrid V6 và thiết kế mới vẫn giữ nguyên bản chất của mẫu xe huyền thoại từ những năm 2000.
Sau khi trình làng, Nissan Xterra sẽ cạnh tranh trực tiếp với 3 đối thủ đáng gờm là Toyota 4Runner, Ford Bronco và Jeep Wrangler. Giá dự kiến của Xterra thế hệ mới dao động từ 40.000-45.000 USD (tương đương 1,054-1,186 tỷ đồng).
Tại thị trường Mỹ, phân khúc SUV địa hình hầm hố đang quay trở lại. Gần đây, Ford Bronco đã công bố doanh số bán hàng quý III tốt nhất từ trước đến nay, tăng 42% trong năm nay. Toyota 4Runner và Jeep Wrangler tiếp tục hoạt động mạnh mẽ - mang đến cho Nissan cơ hội vàng để giành lại thị phần.
- Mazda CX-70 2026 trình làng, giá hơn 1,1 tỷ đồng
Mazda vừa thực hiện bước đi táo bạo nhằm củng cố vị thế của dòng SUV cỡ trung tại thị trường Mỹ với việc điều chỉnh giá bán mạnh tay cho mẫu CX-70 PHEV 2026.
Mức giảm giá lên tới hơn 10.000 USD (tương đương 263,49 triệu đồng) giúp mẫu SUV hybrid cắm sạc (PHEV) này trở nên đáng mua hơn bao giờ hết. Đồng thời, nó cũng mở ra hướng tiếp cận mới cho người tiêu dùng yêu thích xe điện khí hóa nhưng vẫn muốn giữ được cảm giác lái đặc trưng của Mazda.
Theo công bố, Mazda CX-70 2026 bản hybrid cắm sạc vẫn duy trì hệ truyền động mạnh mẽ với tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ thống này kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2,5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện và bộ pin 17,8 kWh. Điểm cải thiện đáng chú ý là phạm vi hoạt động thuần điện được nâng từ 42 km lên 48 km giúp tăng khả năng vận hành tiết kiệm và thân thiện môi trường hơn trước.
Tuy nhiên, điều khiến Mazda CX-70 PHEV 2026 thực sự gây chú ý nằm ở chính sách giá mới. Trước đây, phiên bản Premium và Premium Plus có giá lần lượt 54.400 USD (1,443 tỷ đồng) và 57.450 USD (1,514 tỷ đồng), thì nay Mazda giới thiệu thêm hai phiên bản mới là CX-70 PHEV SC và CX-70 PHEV SC Plus, với giá khởi điểm chỉ 44.250 USD (1,166 tỷ đồng) và 47.250 USD (1,245 tỷ đồng).
Đối với các phiên bản dùng động cơ xăng 3.3L tăng áp, Mazda vẫn duy trì 4 cấu hình gồm Turbo Premium (46.280 USD - 1,219 tỷ đồng), Turbo Premium Plus (49.570 USD - 1,306 tỷ đồng), Turbo S Premium (53.240 USD - 1,403 tỷ đồng) và Turbo S Premium Plus (56.670 USD - 1,493 tỷ đồng).
Mặc dù giá có tăng nhẹ, 4 phiên bản kể trên đều được nâng cấp nhẹ ở ngoại thất với chi tiết đen bóng tiêu chuẩn và nội thất cao cấp hơn, bao gồm ghế trước thông gió, ghế sau sưởi, vô-lăng sưởi và ghế trước chỉnh điện tám hướng.