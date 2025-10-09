Bản tin Xe cộ 10/9: Loại pin xe điện sạc 80% dung lượng trong 6,5 phút

- Loại pin xe điện sạc 80% dung lượng trong 6,5 phút
Pin thể rắn của Rimac Technology dự kiến ra mắt vào quý IV/2027, có thể được BMW và Porsche sử dụng.
Theo Carscoops, Rimac Technology đã ra mắt công nghệ truyền động điện e-axles và pin thể rắn thế hệ tiếp theo tại triển lãm ôtô Munich. Cả 2 sản phẩm sẽ ra mắt trong vài năm tới, dự kiến được nhiều nhà sản xuất ôtô khác nhau sử dụng.
Rimac đã hợp tác với ProLogium và Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi để tạo ra loại pin có thể vượt qua các giới hạn về mật độ năng lượng và độ an toàn. Gói pin thế hệ tiếp theo được cho là sở hữu dung lượng 100 kWh, mật độ năng lượng đạt 260 Wh/kg. Đáng chú ý, Rimac cho biết pin có thể nạp lại 10-80% dung lượng trong 6,5 phút khi kết nối trụ sạc nhanh.
Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, loại pin mới của Rimac sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV/2027. Chưa có thông tin về hãng xe nào sẽ sử dụng loại pin này, nhưng Rimac hiện có quan hệ hợp tác với vài hãng xe như BMW và Porsche.
- Ford Mustang Mach-E thuần điện bán chạy hơn phiên bản xăng
Ford Mustang Mach-E thuần điện có doanh số trong 8 tháng đầu năm vượt mẫu xe Mustang chạy xăng truyền thống.
Carscoops nhận định, từng là biểu tượng của sức mạnh và hoài niệm về động cơ đốt trong nhưng cái tên Mustang giờ đây mang một ý nghĩa rất khác đối với Ford. Quyết định gắn huy hiệu Mustang lên một chiếc crossover thuần điện đã gây rất nhiều tranh cãi nhưng doanh số lại đang cho thấy bối cảnh thị trường thay đổi.
Dù doanh số Mustang Mach-E thuần điện có thể không bao giờ vượt qua Tesla Model Y nhưng lại đang bỏ xa chính mẫu Mustang truyền thống.
Dữ liệu doanh số tháng 8 do Ford công bố cho thấy, tổng cộng có 7.226 chiếc Mustang Mach-E đã được bán ra trên khắp Hoa Kỳ. Dù con số này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số 190.206 xe mà Ford bán ra trong tháng, nhưng so với doanh số của chính Mustang Mach-E lại tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính từ đầu năm đến nay, doanh số của Mustang Mach-E cũng tăng. Ford đã bán được 34.319 chiếc trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 6,7% so với 32.167 chiếc bán ra cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, 8 tháng đầu năm 2025 chỉ có tổng cộng có 31.015 chiếc Mustang chạy xăng được bán ra trên toàn quốc. Con số này giảm 8,3% so với 33.817 chiếc đã bán ra trong giai đoạn từ tháng 1 – 8/2024.
- Volkswagen ID. Cross Concept - bản thuần điện của T-Cross sắp ra mắt
Phiên bản thương mại của Volkswagen ID. Cross Concept có thể sẽ chính thức ra mắt trong năm 2026, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV hạng B thuần điện.
Tại Triển lãm IAA Mobility 2025, tập đoàn Volkswagen đã trình làng mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới - chiếc Volkswagen ID. Cross Concept, tiếp nối chiến lược điện hóa các mẫu xe phổ thông thay vì tập trung vào các dòng xe cao cấp hơn.
Volkswagen ID. Cross Concept có thể được xem là biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B Volkswagen T-Cross. Thay vì một phong cách đậm chất tương lai, concept này là bản tiền sản xuất và sẽ có thiết kế tương đồng với bản thương mại.
Chiếc xe sở hữu thiết kế "thân thiện" hơn, tương đồng với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, đi kèm đèn viền ban ngày 3 chiều đi xuyên logo Volkswagen phát sáng.
Xe sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước với công suất tối đa 211 mã lực. Tốc độ tối đa của mẫu SUV hạng B thuần điện này giới hạn ở mức 175 km/h.
Với một chu kỳ sạc, xe có thể di chuyển tối đa 420 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mẫu xe điện này có thể lắp đặt bộ khung vận chuyển 75 kg, bên cạnh khả năng kéo tải 1.200 kg.
- Geely Việt Nam mở rộng mạng lưới lên 28 showroom, ra chính sách giá ưu đãi từ 499 triệu đồng trong tháng 9/2025
Geely Việt Nam chính thức khai trương đồng loạt 5 showroom mới trên toàn quốc, đồng thời triển khai chương trình bán hàng tháng 9 với loạt ưu đãi, mang đến cơ hội sở hữu xe Geely dễ dàng hơn cho khách hàng Việt.
Trong tháng 9, Geely Việt Nam có 5 showroom mới tại các tỉnh, thành:
●Geely Võ Văn Kiệt: 1670 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Phú, TP.HCM
●Geely Hòa Bình: Km3 5, Tổ dân phố Ngọc 2, Hòa Bình, Phú Thọ
●Geely Phú Thọ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 3, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ
●Geely Quảng Nam: 475 Hùng Vương, Phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng
●Geely Bắc Giang: TDP Giáp Sau, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh
Với sự kiện này, Geely Việt Nam đã nâng tổng số showroom lên 28 điểm trên toàn quốc. Song song, thương hiệu Lynk & Co cũng ghi dấu ấn với việc ra mắt đồng loạt 5 đại lý mới, nâng tổng số showroom lên 26 điểm. Trong hệ thống Tasco Auto, những con số này góp phần đưa mạng lưới phân phối ô tô đạt mốc 150 điểm trên cả nước.
Các showroom mới được đầu tư hiện đại, chuẩn quốc tế, mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ hậu mãi đồng bộ, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đưa những giá trị vượt trội của Geely đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.
- Hatchback hiệu suất cao Golf 1.5 eTSI sẽ ra mắt Việt Nam
Volkswagen Việt Nam vừa chính thức công bố mở đặt hàng mẫu hatchback hiệu suất cao Volkswagen Golf 1.5 eTSI, dự kiến tháng 9 sẽ có mặt trên thị trường với giá bán từ 798 đến 998 triệu đồng.
Đây được xem là cơ hội mới cho nhóm khách hàng yêu thích dòng xe thể thao đường phố nhưng không nhất thiết phải theo đuổi hiệu suất thuần chất kiểu GTI – vốn có mức giá cao hơn gấp rưỡi đến gấp đôi.
Điểm nhấn của phiên bản Golf 1.5 eTSI nằm ở việc ứng dụng công nghệ mild hybrid (MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicle). Đây là hệ thống điện nhẹ 48V, kết hợp động cơ tăng áp 1.5L TSI và mô-tơ điện nhỏ, giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Theo công bố, mức tiêu hao chỉ 5,4 lít/100 km đường hỗn hợp, 6,8 lít/100 km trong đô thị và 4,6 lít/100 km đường trường – con số ấn tượng với một chiếc hot hatch.
Động cơ 1.5L TSI trên Golf eTSI cho công suất khoảng 150 mã lực, hỗ trợ công nghệ ngắt xi-lanh chủ động (Active Cylinder Management), cho phép động cơ chỉ vận hành 2 xi-lanh khi tải thấp. Kết hợp cùng mô-tơ điện, mẫu xe mang lại cảm giác tăng tốc tức thì ở vòng tua thấp – lợi thế lớn khi di chuyển trong đô thị đông đúc.
Theo công bố của Volkswagen, mức tiêu thụ nhiên liệu của Golf eTSI chỉ vào khoảng 5.4 lít/100km đường hỗn hợp, 6.8 lít/100 km đường đô thị và 4.6 lít/100 km đường ngoại thị - những con số cực ấn tượng với dòng xe thể thao.
Dù bắt kịp xu hướng điện hóa, Golf 1.5 eTSI vẫn giữ được chất thể thao đặc trưng của hot hatch Đức. Xe sử dụng khung gầm phức tạp bậc nhất của Volkswagen, hệ thống treo trước McPherson kết hợp thép và nhôm, trong khi treo sau dạng độc lập liên kết đa điểm – ưu thế hiếm thấy trong phân khúc. Điều này giúp xe vừa êm ái trên đường xấu, vừa ổn định và bám đường khi chạy tốc độ cao, đánh lái và vào cua gắt.
- Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt
Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.
Trong tháng 9, xe ga Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 9 không có sự thay đổi so với tháng 8/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.
Hiện nay, các phiên bản của dòng xe ga Honda Vision có giá bán ra chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Thậm chí, khảo sát một HEAD Honda cho thấy, có phiên bản như Vision Tiêu chuẩn thậm chí còn giảm nhẹ so với giá đề xuất.