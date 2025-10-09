Bản tin Xe cộ 10/9: Loại pin xe điện sạc 80% dung lượng trong 6,5 phút

- Loại pin xe điện sạc 80% dung lượng trong 6,5 phút

Pin thể rắn của Rimac Technology dự kiến ra mắt vào quý IV/2027, có thể được BMW và Porsche sử dụng.

Theo Carscoops, Rimac Technology đã ra mắt công nghệ truyền động điện e-axles và pin thể rắn thế hệ tiếp theo tại triển lãm ôtô Munich. Cả 2 sản phẩm sẽ ra mắt trong vài năm tới, dự kiến được nhiều nhà sản xuất ôtô khác nhau sử dụng.

Rimac đã hợp tác với ProLogium và Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi để tạo ra loại pin có thể vượt qua các giới hạn về mật độ năng lượng và độ an toàn. Gói pin thế hệ tiếp theo được cho là sở hữu dung lượng 100 kWh, mật độ năng lượng đạt 260 Wh/kg. Đáng chú ý, Rimac cho biết pin có thể nạp lại 10-80% dung lượng trong 6,5 phút khi kết nối trụ sạc nhanh.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, loại pin mới của Rimac sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV/2027. Chưa có thông tin về hãng xe nào sẽ sử dụng loại pin này, nhưng Rimac hiện có quan hệ hợp tác với vài hãng xe như BMW và Porsche.

- Ford Mustang Mach-E thuần điện bán chạy hơn phiên bản xăng

Ford Mustang Mach-E thuần điện có doanh số trong 8 tháng đầu năm vượt mẫu xe Mustang chạy xăng truyền thống.

Carscoops nhận định, từng là biểu tượng của sức mạnh và hoài niệm về động cơ đốt trong nhưng cái tên Mustang giờ đây mang một ý nghĩa rất khác đối với Ford. Quyết định gắn huy hiệu Mustang lên một chiếc crossover thuần điện đã gây rất nhiều tranh cãi nhưng doanh số lại đang cho thấy bối cảnh thị trường thay đổi.

Dù doanh số Mustang Mach-E thuần điện có thể không bao giờ vượt qua Tesla Model Y nhưng lại đang bỏ xa chính mẫu Mustang truyền thống.

Dữ liệu doanh số tháng 8 do Ford công bố cho thấy, tổng cộng có 7.226 chiếc Mustang Mach-E đã được bán ra trên khắp Hoa Kỳ. Dù con số này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số 190.206 xe mà Ford bán ra trong tháng, nhưng so với doanh số của chính Mustang Mach-E lại tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.