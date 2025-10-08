Bản tin Xe cộ 10/8: 'Xe chủ tịch' Lexus LBX Morizo RR Original Edition giới hạn 100 chiếc

- 'Xe chủ tịch' Lexus LBX Morizo RR Original Edition giới hạn 100 chiếc
Lexus LBX Morizo RR Original Edition mô phỏng theo mẫu xe cá nhân của chủ tịch Akio Toyoda, giới hạn 100 chiếc với mức giá hơn 49.400 USD.
Lexus đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B hiệu năng cao LBX Morizo RR Original Edition tại thị trường Nhật Bản. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ mẫu LBX Morizo RR Concept 2024, vốn thuộc sở hữu của chủ tịch Toyota Akio Toyoda.
Chiếc xe chỉ có duy nhất màu sơn ngoại thất xám ánh kim Sonic Chrome, đi kèm một số chi tiết ngoại thất như viền lưới tản nhiệt, kẹp phanh... màu vàng.
Lexus LBX Morizo RR Original Edition sở hữu nội thất theo ngôn ngữ thiết kế "Tazuna" từ mẫu concept LF-30 Electrified, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 9.8 inch.
Nội thất phiên bản đặc biệt này mô phỏng đúng với mẫu xe ra mắt tại Tokyo Auto Salon 2024 với chất liệu da màu nâu Ochre kết hợp dây đai an toàn màu vàng.
Trái tim của Lexus LBX Morizo RR Original Edition là khối động cơ 3 xy-lanh turbo dung tích 1.6L mang mã G16E-GTS, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp.
Phiên bản đặc biệt này chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc, trong đó 70 chiếc được bán trước thông qua các đại lý Lexus tại Nhật Bản. 30 chiếc còn lại sẽ được phân phối thông qua phương thức rút thăm.
- Lynk & Co 01 Hyper chính thức ra mắt tại Việt Nam
Greenlynk Automotives – nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam, thành viên thuộc Tasco Auto – chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe Lynk & Co 01 Hyper thuộc phân khúc C SUV.
Lynk & Co 01 là mẫu xe đại diện cho thế hệ SUV mới – được phát triển theo các tiêu chuẩn khắt khe và đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức Euro NCAP danh tiếng.
Lynk & Co 01 Hyper trang bị động cơ Drive-E 2.0TD T4 Evo, công suất tối đa 215 mã lực (160kW) và mô-men xoắn cực đại 325Nm tại 5000 vòng/phút, tăng tốc từ 0–100km/h chỉ trong 7 giây – mang đến cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ và khả năng kiểm soát vượt trội. Hộp số tự động Aisin 8 cấp cho khả năng sang số mượt mà, tự động thích nghi với phong cách lái và điều kiện mặt đường, phản hồi nhanh, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.
Về hệ thống treo, xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập, tích hợp thanh cân bằng – được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn châu Âu giúp xe vận hành êm ái và chắc chắn. Hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 (High Dynamic) cho phản hồi nhanh, hỗ trợ ổn định thân xe, đặc biệt hữu dụng khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua gấp.
Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12.8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, kết nối Apple CarPlay / Android Auto. Ghế ngồi thể thao, thiết kế ôm lưng mang lại cảm giác vững chãi. Lynk & Co 01 Hyper có 15 tính năng hỗ trợ lái ADAS, nổi bật với hỗ trợ lái xe khi ùn tắc, ga tự động với tính năng xếp hàng, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống Camera 360 độ xung quanh xe, kiểm soát phanh khi vào cua.
Lynk & Co 01 có giá bán lẻ đề xuất: 919.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).
- Chiếc xe cơ bắp bị trộm nhiều nhất nước Mỹ
Chevrolet Camaro phiên bản ZL1 có tỷ lệ bị trộm cao gấp 39 lần so với mức trung bình tại Mỹ.
Theo Motor1, Chevrolet Camaro sản xuất trong giai đoạn 2022-2024 là những mẫu xe bị tội phạm trộm cắp ở Mỹ “nhòm ngó” nhiều nhất. Dữ liệu cung cấp bởi Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy Camaro thế hệ thứ 6 sản xuất trong khoảng thời gian trên có khả năng bị đánh cắp cao gấp 13 lần so với mức trung bình.
Theo IIHS, riêng biến thể ZL1 công suất cao có tỷ lệ bị mất cắp lớn nhất tại Mỹ. Phiên bản này của Chevrolet Camaro có khả năng bị mất trộm cao mất 39 lần so với mức trung bình toàn quốc.
Tiểu bang California ghi nhận nhiều nhất số vụ mất cắp Chevrolet Camaro, tiếp theo là các tiểu bang Tennessee, Mississippi, Maryland và Texas.
“Những chiếc xe cơ bắp thường đứng đầu danh sách này, do bọn trộm bị thu hút bởi những chiếc xe hiệu suất cao”, Matt Moore, COO của IIHS cho biết, giải thích nguyên nhân phiên bản ZL1 bị đánh cắp nhiều hơn so với Camaro bản tiêu chuẩn.
Cơ quan này cho biết tội phạm trộm cắp ở Mỹ có thể lấy được mã khóa của những chiếc Camaro đời mới chỉ bằng cách truy cập cổng OBD-II trên xe. Thông thường, cần phải ở gần thiết bị key fob và dùng thiết bị chuyên dụng để sao chép, nhưng với những chiếc Camaro này, bạn chỉ cần ngồi trong xe.
Chuyên trang Motor1 cho biết tình trạng trộm cắp Camaro có dấu hiệu gia tăng từ năm 2016, thời điểm ra mắt mẫu xe cơ bắp thế hệ thứ 6 sử dụng key fob làm trang bị tiêu chuẩn.
- Bản thuần điện bán 'ế', Dodge vội bổ sung bản chạy xăng
Sau thất bại về mặt doanh số của Charger Daytona, Dodge Charger R/T và Scat Pack đã được bổ sung vào dải sản phẩm với động cơ Hurricane 6 xy-lanh twin-turbo 3.0L.
Sau thời gian dài chờ đợi, giới đam mê tốc độ cũng được mãn nguyện khi Dodge Charger phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thế hệ thứ tám đã chính thức ra mắt với cả hai biến thể coupe 2 cửa và sedan 4 cửa.
Về ngoại hình, Dodge Charger phiên bản sử dụng động cơ đốt trong không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản thuần điện. Hãng chỉ tinh chỉnh nhẹ cản trước và nắp capo nhằm tối ưu lượng không khí đi vào và thoát nhiệt cho động cơ.
Trái tim của Dodge Charger R/T là khối động cơ SIXPACK S.O I6 twin-turbo 3.0L, hiệu suất 426 mã lực/634 Nm. Phiên bản cao cấp hơn Charger Scat Pack sở hữu động cơ SIXPACK H.O I6 twin-turbo 3.0L mạnh 558 mã lực/719 Nm.
Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp 880RE TorqueFlite với cơ cấu ly hợp đa đĩa ướt, cho phép chuyển hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian sang chế độ dẫn động cầu sau.
Phiên bản cao cấp hơn có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 3,9 giây và hoàn thành đường đua drag (dài 402 m) trong vòng 12,2 giây. Tốc độ tối đa của Dodge Charger R/T và Dodge Charger Scat Pack lần lượt là 270 km/h và 285 km/h.
- Volkswagen Touareg có bản nâng cấp tại Việt Nam, thêm chế độ off-road
Hai phiên bản mới của Touareg có nhiều thay đổi về thiết kế và cả khả năng vận hành.
Volkswagen vừa trình làng bản nâng cấp của dòng Touareg tại Việt Nam, đồng thời bổ sung 2 tùy chọn cao cấp mang tên Highline và R-Line.
Có thể thấy kích thước của Touareg mới không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ngoại và nội thất cùng gói trang bị thể thao trên 2 phiên bản mới.
Phiên bản trên ảnh là R-Line, cấu hình đắt nhất hiện tại của Volkswagen Touareg. Nhìn từ đầu xe có thể thấy lưới tản nhiệt được sơn đen, gia tăng kích thước, đi cùng logo R-Line.
Touareg được trang bị động cơ 2.0 TSI cùng hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất 251 mã lực, mô men xoắn tối da 370 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi cùng khóa vi sai trung tâm, hỗ trợ di chuyển địa hình phức tạp (tuyến, trơn trượt, sỏi đá...)
Hai phiên bản Elegance và Luxury có giá dao động 2,699 đến 3,099 tỷ đồng. Tùy chọn Highline có giá 3,099 tỷ trong khi bản R-Line cao cấp có mức giá 3,399 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Touareg cạnh tranh cùng Audi Q7 và Lexus RX.