Bản tin Xe cộ 10/7: Cận cảnh Ferrari 812 Novitec N-Largo S giới hạn 3 chiếc trên thế giới

Ủy ban cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi xe mô-tô Honda Rebel 1100 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam do bị lỗi phần mềm.

Theo thông báo của Honda, chương trình thu hồi để kiểm tra và cập nhật phần mềm cho bộ điều khiển động cơ (ECU) trên mẫu xe Honda Rebel 1100 sản xuất trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam. Có 58 xe thuộc diện bị ảnh hưởng.

Công ty hỗ trợ kiểm tra và xử lý cho những sản phẩm cùng mã kiểu loại do Công ty nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam và cả sản phẩm cùng mã kiểu loại không do Công ty nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam tại các cửa hàng kinh doanh xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa xe phân khối lớn (Các HEAD “Honda Exclusive Authorised Dealer”).

Theo Honda, với lỗi này, trong quá trình vận hành, động cơ có thể ngừng hoạt động dù đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe.

Điều này có thể gây bất tiện cho người tiêu dùng trong quá trình sử dụng và trong trường hợp hy hữu có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngoài ra, có khả năng gây thiệt hại tài sản của người tiêu dùng.

Nguyên nhân được Công ty xác định do phần mềm ECU hoạt động không tối ưu ở điều kiện khi xe di chuyển xuống dốc khoảng 40Km/h và đóng tay ga hoàn toàn.

Khi tăng ga trở lại, có khả năng xuất hiện lỗi về việc thiết lập điều khiển lượng phun nhiên liệu, gây ảnh hưởng tới vận hành và có khả năng khiến động cơ ngừng hoạt động tại điều kiện nêu trên. Khi tắt khóa điện đi và bật lại, xe vận hành bình thường trở lại.

