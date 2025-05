Bản tin Xe cộ 10/5: Mitsubishi lên kế hoạch sản xuất xe thuần điện

Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN công bố ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác chiến lược nhằm triển khai tổng cộng 63.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện VinFast tại Indonesia trong năm 2025, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó.

Theo thông tin từ Automotive News, mẫu xe điện Mitsubishi đang phát triển cùng Foxtron sẽ được sản xuất tại Đài Loan bởi Yulon, và chỉ phân phối tại hai thị trường là Australia và New Zealand, bắt đầu từ nửa cuối năm 2026.

Cụ thể, Mitsubishi sẽ hợp tác với Foxtron, một hãng xe điện non trẻ của Đài Loan được thành lập vào năm 2020. Đây là liên doanh giữa Foxconn (đối tác sản xuất iPhone cho Apple) và Yulon – nhà sản xuất ô tô lớn nhất Đài Loan.

- Hyundai giảm giá hàng loạt mẫu ô tô

Hyundai giảm giá cho hầu hết mẫu xe trong dải sản phẩm với mức ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, cao nhất lên tới hơn 150 triệu đồng.

Chương trình giảm giá diễn ra trong tháng 5, được áp dụng cho một số phiên bản của các dòng xe Grand i10, Accent, Stargazer X, Creta, Elantra, Custin, Santa Fe và Palisade.

Cụ thể, các phiên bản Hyundai Grand i10 nhận ưu đãi gồm Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn và 1.2 AT, trị giá số tiền từ 38 - 52,2 triệu đồng tùy nơi đăng ký.

Tất cả phiên bản Hyundai Accent gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp đều được giảm giá. Với mức niêm yết từ 439 - 569 triệu đồng, ưu đãi 100% phí trước bạ tương đương số tiền từ 43,9 - 68,3 triệu đồng.

Tương tự Accent, mẫu MPV Hyundai Stargazer X cũng được giảm giá cả 3 phiên bản gồm 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp, trị giá từ 49 - 72 triệu đồng.

Các phiên bản Hyundai Creta có khuyến mại gồm 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp. Mẫu SUV cỡ B giảm từ 60 - 84 triệu đồng.

Hai mẫu xe Hyundai Elantra và Hyundai Custin chỉ có 1 phiên bản được giảm giá. Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn giảm từ 58 - 69,5 triệu đồng tùy nơi đăng ký, còn Custin 2.0T Cao cấp giảm từ 97,4 - 116,9 triệu đồng.

Ngoại trừ bản 6 chỗ, tất cả phiên bản Hyundai Santa Fe còn lại đều có ưu đãi 100% phí trước bạ, gồm Exclusive, Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Turbo Calligraphy, trị giá từ 107 - 164 triệu đồng.

Mẫu xe Hyundai còn lại được giảm giá là Palisade, áp dụng cho tất cả phiên bản gồm Exclusive 6 chỗ, Exclusive 7 chỗ, Prestige 6 chỗ và Prestige 7 chỗ, trị giá từ 147 - 159 triệu đồng.