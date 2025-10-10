Bản tin Xe cộ 10/10: Sedan hàng hiếm Kia K8 xuất hiện tại Việt Nam

- Sedan hàng hiếm Kia K8 xuất hiện tại Việt Nam
Mẫu xe Hàn Quốc Kia K8 thuộc phân khúc sedan cỡ lớn, vừa bất ngờ được rao bán tại một đại lý ở TP.HCM với giá gần 2 tỷ đồng.
Mẫu Kia K8 vừa bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê ô tô. Theo chia sẻ từ đại lý, mẫu sedan này hiện chỉ có một chiếc và đang được chào bán với mức giá 1,999 tỷ đồng.
Các tư vấn viên cho biết, chiếc K8 này thuộc đời 2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Hiện tại, dòng sedan này đã có bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt từ tháng 8/2024.
Trong quá khứ, Kia K8 từng được bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội vào năm 2023 nhưng chiếc xe này sau đó chưa từng được lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Chiếc K8 xuất hiện tại TP.HCM mới đây là xe đầu tiên được rao bán.
Theo giới tư vấn bán hàng đại lý, chiếc Kia K8 là phiên bản HEV tức hybrid. Xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 239 mã lực. Bản hybrid được trang bị hộp số tự động 6 cấp.
- Mercedes-Benz mở rộng sản xuất tại Hungary để cắt giảm chi phí
Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại châu Âu chững lại và chi phí toàn cầu gia tăng, Mercedes-Benz Group đang đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Hungary, biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất xe chủ lực của hãng tại châu Âu.
Tập đoàn Mercedes-Benz đang tái cấu trúc mạng lưới sản xuất tại châu Âu nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu biến động. Đây là bước đi chiến lược khi hãng phải đối mặt với nhu cầu xe điện suy giảm tại châu Âu, thuế nhập khẩu tăng ở Mỹ và thị trường Trung Quốc kém sôi động.
Nhà máy Mercedes-Benz tại Kecskemét (Hungary) được đưa vào vận hành từ năm 2012. Mới đây, hãng xe đến từ Đức đang có kế hoạch mở rộng quy mô gần như gấp đôi, biến quốc gia này trở thành trung tâm sản xuất xe chủ lực tại châu Âu.
Đầu năm nay, CEO Ola Källenius đã có chuyến thăm Hungary và gặp Thủ tướng Viktor Orbán để công bố kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại nhà máy Kecskemét. Quyết định này sẽ tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới, bên cạnh hơn 4.500 nhân viên hiện có.
Nhà máy Kecskemét, vận hành từ năm 2012, sẽ đảm nhận sản xuất hai mẫu xe chiến lược của Mercedes-Benz trong những năm tới. Đầu tiên là phiên bản C-Class thuần điện sử dụng nền tảng MB.EA, dự kiến ra mắt dây chuyền vào quý II/2026. Tiếp đó là thế hệ mới của GLB với hai tùy chọn hệ truyền động hybrid và thuần điện. Song song với đó, việc sản xuất dòng CLA và CLA Shooting Brake thế hệ tiếp theo sẽ được chuyển sang nhà máy tại Rastatt (Đức).
- BMW khai tử bộ ba ‘huyền thoại’ X4, Z4 và 8-Series
BMW xác nhận sẽ khai tử bộ ba “huyền thoại” X4, Z4 và 8-Series do doanh số sụt giảm, đồng thời tập trung nguồn lực vào phát triển nền tảng xe điện Neue Klasse.
Trong khi nhiều đối thủ vẫn nỗ lực giữ chân khách hàng bằng danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, BMW lại đi theo hướng ngược lại: tinh gọn để tăng tốc chuyển đổi. Mới đây, hãng xe Đức chính thức tuyên bố sẽ dừng sản xuất ba dòng xe gồm X4, Z4 và 8-Series như một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô toàn cầu, chuẩn bị cho bước chuyển mình sang nền tảng xe điện thế hệ mới Neue Klasse.
Theo BMW, việc giới thiệu mẫu iX3 hoàn toàn mới vào tháng 9 vừa qua chỉ là phát súng mở màn cho chiến lược điện hóa sâu rộng kéo dài đến năm 2027. Trong giai đoạn này, hãng dự kiến ra mắt hơn 40 mẫu xe mới hoặc nâng cấp, trong đó phần lớn sẽ vận hành trên nền tảng điện thuần túy.
Song song với làn sóng sản phẩm mới, những dòng xe có doanh số thấp hoặc không còn phù hợp với định hướng tương lai sẽ dần bị loại khỏi danh mục. Động thái này cho thấy quyết tâm của BMW trong việc tái định hình thương hiệu, chuyển từ một hãng xe sang trọng truyền thống thành biểu tượng mới trong lĩnh vực di chuyển bền vững.
- Doanh số xe Mercedes-Benz tăng mạnh trong quý III/2025
Theo báo cáo doanh số mới nhất từ Mercedes-Benz, quý 3/2025 đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng tích cực của hãng xe sang Đức với tổng doanh số toàn cầu đạt 525.300 xe.
Trong đó, mảng xe thuần điện (EV) tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng với mức tăng 22% so với tháng trước và 9% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, doanh số xe hybrid cắm sạc (PHEV) cũng tăng trưởng 20%, khẳng định chiến lược chuyển đổi điện hóa của Mercedes-Benz đang đi đúng hướng.
Trong tổng số xe bán ra, mảng xe du lịch chiếm 441.500 chiếc, trong khi doanh số xe van đạt 83.800 chiếc. Đáng chú ý, xe van điện của Mercedes-Benz chiếm 14% tổng doanh số xe tải, tăng 25% so với tháng trước. Điều đó cho thấy nhu cầu phương tiện vận tải không phát thải ngày càng tăng cao.
Tại thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của Mercedes-Benz, doanh số các mẫu xe cao cấp tăng tới 13% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 4% so với quý 2/2025. Trong khi đó, tại châu Âu, doanh số cũng ghi nhận mức tăng 2%, với các thị trường trọng điểm như Đức tăng 3%, Tây Ban Nha tăng 5% và Ba Lan tăng mạnh 20%. Ngoài ra, các khu vực khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Mỹ cũng cho thấy tín hiệu tích cực, lần lượt tăng 15% và 45%.
Phân khúc xe cao cấp toàn cầu của Mercedes-Benz đạt doanh số 67.800 xe trong quý 3, tăng 5% so với tháng trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 15,4% thị phần trong phân khúc hạng sang.
- Porsche lại bị kiện
Các bộ sạc tại nhà của Porsche bị cáo buộc mất thời gian lâu hơn để sạc đầy pin, bên cạnh khả năng quá nhiệt trong quá trình sử dụng.
Theo Carscoops, Porsche tiếp tục vướng vào những kiện tụng ở Mỹ, nhưng lần này không liên quan đến các sản phẩm ôtô của hãng.
Gần đây, Porsche đứng trước cáo buộc cho rằng các bộ sạc tại nhà gồm Porsche Mobile Charger Plus và Porsche Mobile Charger Connect đã không đạt tốc độ sạc như cam kết với khách hàng.
Cả hai bộ sạc này đều được bán kèm ôtô điện Porsche, cho phép chủ xe nạp lại năng lượng cho xe tại nhà. Khi được cắm vào ổ điện với cường độ dòng điện ít nhất 40 A, hai bộ sạc có thể nạp đầy dung lượng bộ pin trong khoảng 9,5-10,5 giờ.
Tuy nhiên, các cáo buộc cho rằng 2 bộ sạc này có xu hướng quá nhiệt, có khả năng làm hỏng ổ cắm điện và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Khách hàng cũng cho rằng thời gian sạc có thể gần gấp đôi những gì Porsche quảng cáo, khiến chủ xe phải chờ đợi lâu hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Porsche vướng vào với các khiếu nại liên quan đến bộ sạc.
Hồi năm 2023, Porsche cũng phải đối diện một vụ kiện tương tự, trong đó các bộ sạc tại nhà bị cáo buộc đã gặp lỗi.