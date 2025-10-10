Bản tin Xe cộ 10/10: Sedan hàng hiếm Kia K8 xuất hiện tại Việt Nam

- Sedan hàng hiếm Kia K8 xuất hiện tại Việt Nam

Mẫu xe Hàn Quốc Kia K8 thuộc phân khúc sedan cỡ lớn, vừa bất ngờ được rao bán tại một đại lý ở TP.HCM với giá gần 2 tỷ đồng.

Mẫu Kia K8 vừa bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê ô tô. Theo chia sẻ từ đại lý, mẫu sedan này hiện chỉ có một chiếc và đang được chào bán với mức giá 1,999 tỷ đồng.

Các tư vấn viên cho biết, chiếc K8 này thuộc đời 2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Hiện tại, dòng sedan này đã có bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt từ tháng 8/2024.

Trong quá khứ, Kia K8 từng được bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội vào năm 2023 nhưng chiếc xe này sau đó chưa từng được lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Chiếc K8 xuất hiện tại TP.HCM mới đây là xe đầu tiên được rao bán.

Theo giới tư vấn bán hàng đại lý, chiếc Kia K8 là phiên bản HEV tức hybrid. Xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 239 mã lực. Bản hybrid được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

