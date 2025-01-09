Bản tin Xe cộ 1/9: Honda chính thức tham gia vào cuộc đua xe tự lái

- Honda chính thức tham gia vào cuộc đua xe tự lái
Honda đang bắt tay với Helm.ai để phát triển xe tự lái, hướng tới cạnh tranh với Tesla, Ford và GM.
Honda, một trong những ông lớn của ngành công nghiệp ô tô truyền thống, đã chính thức gia nhập cuộc đua xe tự lái. Động thái này không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình lớn của hãng mà còn tạo ra một làn sóng mới, trực tiếp thách thức vị thế dẫn đầu của Tesla và các đối thủ sừng sỏ khác như Ford và GM.
Quyết định hợp tác với Helm.ai, một startup công nghệ tiên phong, cho thấy sự nghiêm túc và chiến lược rõ ràng của Honda.
Honda đang chọn một con đường khác biệt so với các đối thủ. Thay vì đầu tư hàng tỷ đô la để tự phát triển từ đầu như Tesla, hoặc mua lại các công ty công nghệ lớn như Ford hay GM, Honda lại tập trung vào việc hợp tác chiến lược với các chuyên gia bên ngoài.
Cách tiếp cận này giúp Honda tận dụng được những công nghệ tiên tiến nhất một cách nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực.
- Mitsubishi Destinator nhận 5.000 đơn đặt hàng chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt
Chỉ hơn một tháng ra mắt tại Indonesia, Mitsubishi Destinator đã tạo nên cơn sốt khi thu hút được hơn 5.000 đơn đặt hàng và được kỳ vọng sẽ trở thành "quân át chủ bài" của Mitsubishi tại thị trường ô tô đầy tiềm năng của Đông Nam Á.
Ra mắt toàn cầu vào ngày 17/7, Mitsubishi Destinator nhanh chóng tạo tiếng vang tại thị trường Indonesia – một trong những "mặt trận" trọng điểm của hãng xe Nhật. Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, mẫu SUV 7 chỗ này đã ghi nhận hơn 5.000 đơn đặt trước, cho thấy sức hút không nhỏ đối với người tiêu dùng xứ vạn đảo.
Mitsubishi kỳ vọng sẽ bán được 10.000 xe Destinator tại Indonesia trong vòng 8 tháng, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026 – tương đương khoảng 1.250 xe mỗi tháng. Với kết quả hiện tại, hãng đã chạm mốc 50% mục tiêu chỉ sau hơn một tháng, mở ra triển vọng tươi sáng cho chiến lược chinh phục thị trường Đông Nam Á bằng "tân binh" này.
Dù khởi đầu ấn tượng, giới chuyên môn nhận định chặng đường phía trước mới là phép thử thực sự với Mitsubishi Destinator. Bởi lẽ, nhiều mẫu xe trước đây của Mitsubishi từng tạo "cơn sốt" khi vừa ra mắt, nhưng sau đó lại hụt hơi trong cuộc đua đường dài do sức cạnh tranh khốc liệt của phân khúc SUV 7 chỗ.
Sau khi "thăm dò" thành công tại Indonesia, Mitsubishi đã lên kế hoạch mở rộng thị trường cho Destinator tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam – nơi nhu cầu xe SUV 7 chỗ đang trên đà tăng mạnh.
- Honda Motocompacto - Xe điện gấp gọn giá chỉ 25 triệu đồng
Hiện Honda Motocompacto đang gây sốt tại Mỹ bởi thiết kế gấp gọn như vali với mức giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng – đây là lựa chọn lý tưởng cho một phương tiện xanh, gọn nhẹ và đầy sáng tạo.
Giữa thời điểm giá nhiên liệu leo thang và nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, xe điện nhanh chóng trở thành lựa chọn di chuyển ưu việt, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí. Trong xu hướng đó, Honda đã tạo nên cơn sốt với một mẫu xe điện mini độc đáo mang tên Motocompacto, nổi bật nhờ thiết kế gập gọn như một chiếc vali kéo.
Motocompacto từng làm “dậy sóng” mạng xã hội nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, lạ mắt, và tính cơ động vượt trội. Đây là phiên bản hiện đại hóa của chiếc Honda Motocompo chạy xăng ra đời từ thập niên 1980 – mẫu xe từng được bán như một tùy chọn đi kèm khi mua ô tô. Dù thiết kế ấn tượng, Motocompo cũ nặng gần 40kg và chưa được phổ biến rộng rãi.
Nắm bắt tiềm năng, Honda đã “hồi sinh” ý tưởng này bằng công nghệ mới, cho ra đời Motocompacto – mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện, trọng lượng chỉ 18,7 kg, nhỏ gọn và được bán như một sản phẩm độc lập, dễ tiếp cận với người tiêu dùng.
Điểm đặc biệt nhất của Motocompacto là khả năng gập gọn chỉ trong 30 giây, biến thành một khối hình chữ nhật kích thước 741 x 535 x 94 mm, giống như một chiếc vali có tay cầm và bánh kéo. Thiết kế này cực kỳ tiện lợi cho dân văn phòng, sinh viên hay người cần di chuyển ngắn trong đô thị – dễ dàng mang vào lớp học, đặt trong cốp xe hơi hay mang lên thang máy.
Motocompacto mang phong cách tối giản, hiện đại, nhưng vẫn đầy tiện ích. Xe có một ngăn chứa đồ nhỏ phía trước – đủ để đựng sách vở, chai nước, thậm chí có cả lỗ thoát nước để bạn có thể ướp lạnh đồ uống bằng đá.
Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện công suất 0,66 mã lực, mô-men xoắn 16Nm, đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Pin lithium-ion dung lượng 6.8Ah cho phép xe chạy tối đa gần 20 km mỗi lần sạc đầy.
- Hãng máy hút bụi Dreame sẽ làm siêu xe điện cạnh tranh Bugatti Veyron
Dreame cho biết sẽ ra mắt siêu xe điện vào năm 2027, với kỳ vọng trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới.
Theo InsideEVs, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc tỏ ra khá khốc liệt khi liên tục chứng kiến các thương hiệu mới tham gia và nhanh chóng rời đi. Chỉ số ít có thể thành công tạo dựng tên tuổi, tồn tại trên thị trường, bao gồm Xiaomi.
Gần đây, Dreame Technology - cái tên quen thuộc ở mảng sản xuất máy hút bụi và robot hút bụi của Trung Quốc - tuyên bố sẽ tạo ra một siêu xe có thể cạnh tranh với Bugatti Veyron.
Nguồn tin từ Car News China dẫn tuyên bố của Dreame khẳng định đến năm 2027, công ty sẽ chế tạo chiếc xe nhanh nhất thế giới, sử dụng nền tảng công nghệ từ motor điện với tốc độ quay 200.000 vòng/phút đang xuất hiện trên các sản phẩm của hãng.
Chuyên trang InsideEVs đánh giá đây là tuyên bố khá táo bạo, nhất là khi xuất phát từ một công ty hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong mảng chế tạo ôtô.
Việc Dreame chọn Bugatti Veyron làm “thước đo” cũng gây ra không ít tranh cãi, bởi hãng siêu xe Pháp đã không ra mắt thêm chiếc Veyron mới nào trong thập kỷ qua. Thay vào đó, Bugatti tập trung vào những mẫu xe mới, thậm chí còn nhanh hơn và mạnh mẽ hơn Veyron.
“Ngành ôtô hạng sang đang thiếu một thương hiệu siêu xe điện thực sự thông minh. Trong khi các thương hiệu siêu sang truyền thống như Bugatti và Bentley còn chậm chạp trong điện hóa và áp dụng trí tuệ nhân tạo, Dreame sẽ định nghĩa lại khái niệm siêu sang trong kỷ nguyên ôtô tiếp theo”, công ty Trung Quốc cho biết.
Thông số của chiếc xe điện Dreame vẫn chưa được xác nhận. Chuyên trang InsideEVs cho rằng mẫu xe sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, được cho là sẽ học hỏi thói quen lái xe của tài xế và tìm cách thích nghi.
- Audi Q6 e-tron và Audi A5 tới tay khách hàng vào đầu tháng 9
Bộ đôi xe sang thương hiệu Audi chuẩn bị cập bến đại lý, sau 2 tháng kể từ thời điểm được hãng xe Đức giới thiệu đến khách Việt.
Sau 2 tháng kể từ thời điểm Audi giới thiệu bộ đôi Q6 e-tron và A5 tại Việt Nam, hãng xe Đức thông báo mẫu sedan thể thao và SUV điện hạng sang đã chuẩn bị cập bến hệ thống đại lý, sẵn sàng cho các buổi lái thử cũng như bàn giao cho những chủ sở hữu đầu tiên.
Audi Q6 e-tron và Audi A5 sẽ sớm có mặt tại các đại lý của hãng ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng từ đầu tháng 9 tới đây.
Audi A5 là sedan thể thao hạng sang cỡ trung, được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 195,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm.
Động cơ này kết hợp cùng hộp số S tronic 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,8 giây, tốc độ tối đa 248 km/h.
Khoang lái Audi A5 được trang bị màn hình toàn cảnh MMI kích thước 14,5 inch tích hợp hệ thống giải trí MMI experience plus. Khu vực táp-lô còn có cụm Audi virtual cockpit plus kích thước 11,9 inch cùng một màn hình MMI 10,9 kích thước inch bố trí bên ghế phụ giúp hỗ trợ điều hướng và giải trí.
Audi A5 được bán tại Việt Nam với giá 2,199 tỷ đồng.
SUV điện Q6 e-tron sở hữu motor điện có thể sản sinh công suất tối đa 301 mã lực, mô-men xoắn cực đại 485 Nm. Audi Q6 e-tron tăng tốc 0-100 km/h trong 6,6 giây ở chế độ Launch Control, tốc độ tối đa 210 km/h.
Gói pin dung lượng 100 kWh cho phép mẫu SUV điện đạt phạm vi hoạt động tối đa 583 km khi sử dụng mâm 20 inch. Khi kết nối trụ sạc nhanh, Audi Q6 e-tron có thể bổ sung 260 km quãng đường di chuyển với chỉ 10 phút sạc.
Khoang lái của xe được tang bị màn hình hiển thị OLED, màn hình HUD thực tế ảo, trợ lý ảo Audi, cụm điều khiển tích hợp cửa lái, dải đèn tương tác, hệ thống âm thanh vòm 3D tích hợp tựa đầu cùng hệ thống trợ lái nâng cao ADAS.
Tại Việt Nam, Audi Q6 e-tron có giá 3,199 tỷ đồng.