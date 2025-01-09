Bản tin Xe cộ 1/9: Honda chính thức tham gia vào cuộc đua xe tự lái

- Honda chính thức tham gia vào cuộc đua xe tự lái

Honda đang bắt tay với Helm.ai để phát triển xe tự lái, hướng tới cạnh tranh với Tesla, Ford và GM.

Honda, một trong những ông lớn của ngành công nghiệp ô tô truyền thống, đã chính thức gia nhập cuộc đua xe tự lái. Động thái này không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình lớn của hãng mà còn tạo ra một làn sóng mới, trực tiếp thách thức vị thế dẫn đầu của Tesla và các đối thủ sừng sỏ khác như Ford và GM.

Quyết định hợp tác với Helm.ai, một startup công nghệ tiên phong, cho thấy sự nghiêm túc và chiến lược rõ ràng của Honda.

Honda đang chọn một con đường khác biệt so với các đối thủ. Thay vì đầu tư hàng tỷ đô la để tự phát triển từ đầu như Tesla, hoặc mua lại các công ty công nghệ lớn như Ford hay GM, Honda lại tập trung vào việc hợp tác chiến lược với các chuyên gia bên ngoài.

Cách tiếp cận này giúp Honda tận dụng được những công nghệ tiên tiến nhất một cách nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực.

- Mitsubishi Destinator nhận 5.000 đơn đặt hàng chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt

Chỉ hơn một tháng ra mắt tại Indonesia, Mitsubishi Destinator đã tạo nên cơn sốt khi thu hút được hơn 5.000 đơn đặt hàng và được kỳ vọng sẽ trở thành "quân át chủ bài" của Mitsubishi tại thị trường ô tô đầy tiềm năng của Đông Nam Á.

Ra mắt toàn cầu vào ngày 17/7, Mitsubishi Destinator nhanh chóng tạo tiếng vang tại thị trường Indonesia – một trong những "mặt trận" trọng điểm của hãng xe Nhật. Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, mẫu SUV 7 chỗ này đã ghi nhận hơn 5.000 đơn đặt trước, cho thấy sức hút không nhỏ đối với người tiêu dùng xứ vạn đảo.

Mitsubishi kỳ vọng sẽ bán được 10.000 xe Destinator tại Indonesia trong vòng 8 tháng, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026 – tương đương khoảng 1.250 xe mỗi tháng. Với kết quả hiện tại, hãng đã chạm mốc 50% mục tiêu chỉ sau hơn một tháng, mở ra triển vọng tươi sáng cho chiến lược chinh phục thị trường Đông Nam Á bằng "tân binh" này.