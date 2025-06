Bản tin Xe cộ 1/7: Hàng loạt xe sang quen thuộc giảm giá sốc, cá biệt có xe giảm tới 700 triệu đồng khiến người tiêu dùng xôn xao

Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường xe điện toàn cầu đang ghi nhận dấu hiệu chững lại. Trong năm 2024, tổng số xe điện lưu hành tăng thêm 13,8 triệu chiếc, giảm nhẹ so với mức tăng thêm 14,2 triệu chiếc trong năm 2023.

- Porsche 911 phiên bản Turbo 50 Years sắp về Việt Nam

Porsche 911 Turbo 50 Years sắp có mặt tại Việt Nam và được nhập khẩu về theo diện chính hãng.

Mẫu xe được ra mắt toàn cầu tại Monterey Car Week 2024 và gây ấn tượng mạnh với thiết kế đậm chất hoài cổ, lấy cảm hứng từ Porsche 911 RSR Turbo từng trình làng tại Frankfurt Motor Show 1973. Chỉ có 1.974 chiếc Porsche 911 Turbo 50 Years được sản xuất trên toàn cầu, tượng trưng cho năm ra đời của phiên bản 911 Turbo đầu tiên.

Tại Việt Nam, nhiều thông tin chưa chính thức cho biết một chiếc đã được nhập khẩu chính hãng với màu sơn đặc trưng GT Silver Metallic và được sản xuất trong năm 2025. Ngoài ra, khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với các màu sơn đặc biệt có giá từ 196 triệu đồng, đến tùy chọn Paint to Sample trị giá 785,9 triệu đồng và Paint to Sample Plus lên đến 1,98 tỷ đồng.

Porsche 911 Turbo 50 Years được trang bị bộ mâm 20/21 inch màu Turbonite theo tiêu chuẩn, hoặc có thể nâng cấp lên mâm Sport Classic màu trắng từ gói Heritage Design Package 50 Years Turbo trị giá hơn 1 tỷ đồng. Logo "50 years turbo" và "PORSCHE" cỡ lớn trên thân xe là tùy chọn đi kèm gói trang bị này.

Ngoài ra, xe còn sở hữu huy hiệu đặc biệt “Turbo 50 1974-2024” tại lưới tản nhiệt sau, cùng hình vẽ turbo hình vỏ ốc, biểu tượng truyền thống của dòng Turbo. Không gian cabin tái hiện lại phong cách cổ điển từ mẫu Porsche 911 RSR Turbo năm 1973, với ghế bọc vải dệt caro Tartan mang họa tiết gia tộc McKenzie.

- Chiếc xe điện Tesla đầu tiên tự chạy đến giao cho khách mua

Hãng xe điện Tesla chia sẻ đoạn video một chiếc Model Y tự chạy đến nhà khách hàng.