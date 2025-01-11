Bản tin Xe cộ 1/11: Ferrari 12Cilindri qua tay Novitec: Tinh tế hơn nguyên bản

- Honda - nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về mẫu xe CR-V e: HEV sử dụng động cơ hybrid kết hợp với động cơ xăng, Honda Việt Nam đã quyết định sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe này từ đầu năm 2026.
Mẫu xe Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023 với phiên bản động cơ hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi bản động cơ xăng được lắp ráp trong nước. Hiện Honda Việt Nam đang lắp ráp hai mẫu ô tô là CR-V trang bị động cơ xăng và City tại nhà máy ô tô ở tỉnh Phú Thọ (trước đây là tỉnh Vĩnh Phúc).
Việc lắp ráp CR-V e: HEV tại Việt Nam cũng được cho là bước chuyển tiếp thích hợp trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ Việt Nam cũng như đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2025 mà Honda Motor đưa ra.
Từ năm 2023 đến nay, HVN cũng liên tục giới thiệu các mẫu xe Hybrid ở nhiều phân khúc như CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Các mẫu xe với thiết kế thể thao ấn tượng, ứng dụng công nghệ Hybird tiên tiến trang bị 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống còn mang đến trải nghiệm vận hành phấn khích tuyệt vời sau tay lái.
- Maserati Việt Nam giới thiệu bộ đôi Grecale Folgore và GranCabrio Folgore
Maserati Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi xe điện hoàn toàn mới Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hóa của thương hiệu xe sang đến từ nước Ý.
“Folgore” trong tiếng Ý có nghĩa là “tia chớp” – một biểu tượng cho sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá. Đây chính là tên gọi được Maserati lựa chọn cho dòng xe điện (EV) của mình, thể hiện tinh thần tiên phong trong việc chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa mà vẫn giữ trọn DNA về hiệu suất và đẳng cấp vốn có.
Grecale Folgore là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid. Việc ra mắt Grecale Folgore đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình điện khí hóa của Maserati toàn cầu, cũng như tại thị trường Việt Nam.
Grecale Folgore vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của Maserati – vừa thể thao, vừa thanh lịch – với các đường nét tinh tế và khí động học tối ưu. Màu sơn Grigio Lava là điểm nhấn đặc biệt, gợi nên hình ảnh dung nham đang chuyển mình giữa tĩnh và động, như câu chuyện về hành trình giao thoa giữa quá khứ lẫy lừng và tương lai điện hóa của thương hiệu.
Sau thành công của dòng GranTurismo Folgore, Maserati tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với GranCabrio Folgore – mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu. Với khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,8 giây, đây cũng là mẫu mui trần điện nhanh nhất thế giới hiện nay, thể hiện rõ sức mạnh và tinh thần đổi mới của Maserati.
GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14–16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc mui khác nhau, khẳng định cá tính riêng và phong cách sống phóng khoáng.
Nội thất xe tiếp tục sử dụng vật liệu ECONYL, khẳng định cam kết của Maserati đối với sự phát triển bền vững. Mỗi chi tiết trong khoang lái được chế tác tỉ mỉ, mang lại không gian vừa sang trọng vừa thân thiện với môi trường.
- Tesla Cybertruck gia nhập lực lượng cảnh sát Las Vegas
10 chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck đã được hoán cải chuyên dụng, trang bị công nghệ cao và thân vỏ chống đạn để phục vụ lực lượng cảnh sát Las Vegas.
Lực lượng Cảnh sát Las Vegas (LVMPD) đã chính thức đưa vào biên chế 10 chiếc bán tải thuần điện Tesla Cybertruck, đánh dấu một bước tiến mới trong việc hiện đại hóa phương tiện tuần tra. Các mẫu xe này được tùy chỉnh bởi UP.FIT, một bộ phận của Unplugged Performance chuyên hoán cải xe Tesla cho các nhiệm vụ công vụ.
Tại buổi lễ ra mắt, cảnh sát trưởng Kevin McMahill cho biết những chiếc xe này "thực dụng, mạnh mẽ và giúp nhiệm vụ của chúng tôi nhẹ nhàng hơn", có khả năng hoạt động linh hoạt trên nhiều địa hình. Dự án được tài trợ bởi doanh nhân Ben Horowitz và dự kiến sẽ giúp LVMPD tiết kiệm khoảng 475.000 USD chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trong vòng 5 năm.
Về ngoại thất, những chiếc Tesla Cybertruck được khoác lên mình "đồng phục" hai tông màu trắng-đen đặc trưng của LVMPD, đi kèm huy hiệu "POLICE" cỡ lớn ở hai bên thân và phía sau. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến, xe được trang bị thêm các thiết bị chuyên dụng.
Các nâng cấp bao gồm một thanh bảo vệ cản trước chắc chắn, cụm đèn tín hiệu ưu tiên trên nóc và cản trước, cùng hệ thống đèn chiếu sáng phụ trợ ở hai bên thân xe. Thùng sau được trang bị để chứa các dụng cụ chuyên dụng như thang và khiên bảo vệ.
- Volkswagen Golf 2024 ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu, có bản R 320 mã lực
Volkswagen Golf chính thức trở lại Việt Nam với 6 phiên bản, dải giá rộng từ 798 triệu đến gần 1,9 tỷ đồng, mang đến nhiều lựa chọn từ mild-hybrid tiết kiệm đến bản R Performance 320 mã lực.
Volkswagen Việt Nam đã chính thức giới thiệu dòng xe hatchback Golf thế hệ mới, đánh dấu sự trở lại của một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của thương hiệu. Xe được phân phối với tổng cộng 6 phiên bản, chia thành 3 nhóm chính, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Nhóm sản phẩm đầu tiên bao gồm ba phiên bản Golf 1.5 eTSI sử dụng công nghệ Mild Hybrid (MHEV), có giá bán lần lượt là 798 triệu, 898 triệu và 998 triệu đồng. Các phiên bản này được trang bị động cơ MHEV cho công suất cực đại 150 mã lực, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp.
Trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản này khá đầy đủ với khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình giải trí trung tâm 10 inch, ghế ngồi và vô lăng bọc da mang phong cách thể thao.
Dành cho những người đam mê tốc độ, hai phiên bản Golf GTI có giá bán lần lượt là 1,288 tỷ và 1,468 tỷ đồng. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm.
Các phiên bản này được nâng cấp với hệ thống treo thể thao GTI, kẹp phanh hiệu năng cao sơn màu đỏ, hệ thống chiếu sáng thông minh IQ.Light Matrix LED và khoang lái mang đậm dấu ấn GTI đặc trưng.
Phiên bản cao cấp nhất, Golf R Performance, có giá bán 1,898 tỷ đồng. Đây là mẫu xe hướng đến hiệu suất vận hành đỉnh cao với động cơ 2.0 TSI tăng áp, tạo ra công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 270 km/h.
- Ferrari 12Cilindri qua tay Novitec: Tinh tế hơn nguyên bản
Hãng độ Novitec ra mắt gói nâng cấp đầu tiên cho Ferrari 12Cilindri, tập trung vào khí động học sợi carbon và đặc biệt là loại bỏ dải đen gây tranh cãi ở đầu xe.
Hãng độ Novitec vừa giới thiệu gói nâng cấp đầu tiên dành cho Ferrari 12Cilindri, mẫu siêu xe thay thế cho 812 Superfast. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc loại bỏ dải đen ở phần đầu xe, một chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu 365 GTB/4 Daytona cổ điển nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng. Novitec đã thay thế chi tiết này bằng một panel cùng màu thân xe, mang lại diện mạo liền mạch và thanh thoát hơn.
Đây được xem là bước khởi đầu của Novitec trước khi tung ra các gói độ thân rộng N-Largo hay N-Largo S vốn đã làm nên tên tuổi của hãng. Gói nâng cấp hiện tại tập trung vào các chi tiết khí động học bằng sợi carbon, giúp tối ưu hóa luồng không khí và tăng vẻ thể thao cho xe.
Để cải thiện khả năng vận hành, Novitec đã trang bị cho 12Cilindri một hệ thống treo thể thao mới. Hệ thống này giúp hạ thấp khoảng sáng gầm xe khoảng 30 mm, không chỉ tạo ra một dáng vẻ hầm hố hơn mà còn hạ thấp trọng tâm, từ đó tăng cường độ bám đường và sự linh hoạt khi vào cua.
Hoàn thiện cho những thay đổi ở khung gầm là bộ mâm hợp kim rèn NF11 do Vossen sản xuất. Bộ mâm này có thiết kế đa chấu phức tạp, với kích thước 21 inch cho bánh trước và 22 inch cho bánh sau, đi kèm nhiều tùy chọn hoàn thiện bề mặt để khách hàng cá nhân hóa.
Novitec cũng phát triển một hệ thống xả hiệu suất cao mới cho Ferrari 12Cilindri. Hệ thống này được trang bị van bướm điều khiển điện tử, cho phép người lái tùy chỉnh âm thanh từ êm ái đến đậm chất thể thao. Các đầu ống xả có kích thước 112 x 100 mm, với tùy chọn hoàn thiện màu đen hoặc mạ vàng 999 độc quyền.