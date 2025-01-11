Bản tin Xe cộ 1/11: Ferrari 12Cilindri qua tay Novitec: Tinh tế hơn nguyên bản

- Honda - nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về mẫu xe CR-V e: HEV sử dụng động cơ hybrid kết hợp với động cơ xăng, Honda Việt Nam đã quyết định sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe này từ đầu năm 2026.

Mẫu xe Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023 với phiên bản động cơ hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi bản động cơ xăng được lắp ráp trong nước. Hiện Honda Việt Nam đang lắp ráp hai mẫu ô tô là CR-V trang bị động cơ xăng và City tại nhà máy ô tô ở tỉnh Phú Thọ (trước đây là tỉnh Vĩnh Phúc).

Việc lắp ráp CR-V e: HEV tại Việt Nam cũng được cho là bước chuyển tiếp thích hợp trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ Việt Nam cũng như đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2025 mà Honda Motor đưa ra.

Từ năm 2023 đến nay, HVN cũng liên tục giới thiệu các mẫu xe Hybrid ở nhiều phân khúc như CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Các mẫu xe với thiết kế thể thao ấn tượng, ứng dụng công nghệ Hybird tiên tiến trang bị 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống còn mang đến trải nghiệm vận hành phấn khích tuyệt vời sau tay lái.

- Maserati Việt Nam giới thiệu bộ đôi Grecale Folgore và GranCabrio Folgore

Maserati Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi xe điện hoàn toàn mới Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hóa của thương hiệu xe sang đến từ nước Ý.

“Folgore” trong tiếng Ý có nghĩa là “tia chớp” – một biểu tượng cho sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá. Đây chính là tên gọi được Maserati lựa chọn cho dòng xe điện (EV) của mình, thể hiện tinh thần tiên phong trong việc chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa mà vẫn giữ trọn DNA về hiệu suất và đẳng cấp vốn có.