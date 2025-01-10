Bản tin Xe cộ 1/10: Siêu xe Aston Martin Vantage S làm xe an toàn cho giải đua F1 2025

- Siêu xe Aston Martin Vantage S làm xe an toàn cho giải đua F1 2025
Siêu xe Aston Martin Vantage S được nâng cấp ngoại hình khí động học cùng nhiều trang bị chuyên dụng để làm nhiệm vụ xe an toàn (Safety Car) cho mùa giải F1 2025.
Là nhà tài trợ quen thuộc của giải đua F1, Aston Martin chuyên cung cấp các mẫu siêu xe với nhiệm vụ làm xe an toàn (Safety Car) và xe y tế (Medical Car).
Thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc vừa trình làng chiếc Aston Martin Vantage S Safety Car hoàn toàn mới, vốn sẽ thay thế cho chiếc Vantage Safety Car ra mắt vào năm 2024.
Về ngoại hình, chiếc Aston Martin Vantage S Safety Car vẫn mang màu sơn xanh Podium Green, tương tự mẫu xe đua AMR25 của đội Aston Martin Aramco F1.
Đi kèm là gói trang trí bằng sợi carbon với những đường viền màu vàng Lime Essence, bộ mâm Forged trọng lượng nhẹ 21 inch chấu chữ Y và kẹp phanh màu đen.
Cụm đèn tín hiệu vàng/xanh đặt trên mui được thiết kế đặc biệt giúp giảm lực cản gió. Vị trí biển số được thay bằng bảng đèn LED hiển thị các chỉ dẫn dành cho tay đua.
- Koenigsegg cân nhắc ra mắt siêu xe 'giá mềm' hơn
Vốn gắn liền với những siêu phẩm hypercar triệu USD, Koenigsegg đang để ngỏ khả năng ra mắt các mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn.
Koenigsegg, thương hiệu nổi tiếng với những siêu phẩm hypercar giá hàng triệu USD, có thể sẽ tạo bất ngờ trong tương lai với một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn. Ý tưởng này được chính Christian von Koenigsegg, nhà sáng lập kiêm CEO, hé lộ trong cuộc trò chuyện tại Goodwood Festival of Speed 2025.
Koenigsegg là thương hiệu siêu xe Thụy Điển, chuyên sản xuất số lượng cực giới hạn những mẫu hypercar do hãng tự phát triển hoàn toàn. Mỗi chiếc xe đều được ví như một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh dấu ấn cá nhân hóa độc nhất của chủ nhân.
Trước đó, một sinh viên thiết kế người Thụy Điển đã giới thiệu bản concept Koenigsegg Variera, mẫu xe đô thị nhỏ gọn mang phong cách Koenigsegg. Ông Christian thậm chí còn tham dự buổi thuyết trình, nhưng thừa nhận điều này khó xảy ra. Tuy vậy, ông không loại trừ khả năng mở rộng quy mô sang phân khúc thể thao dễ tiếp cận hơn.
Hiện nay, Koenigsegg chỉ sản xuất số lượng xe ở mức 2 con số mỗi năm, tất cả đều được chế tác thủ công và có giá hàng triệu USD. Nhờ vậy, chỉ cần tìm vài trăm khách hàng là hãng đã đủ duy trì hoạt động lâu dài. Toàn bộ các dòng xe hiện tại, từ Gemera đến Jesko, đều đã có người đặt.
Ông Christian von Koenigsegg cho biết không có kế hoạch chế tạo một mẫu xe đô thị thuần điện như concept Koenigsegg Variera, tuy nhiên vị CEO này đang cân nhắc ra mắt các mẫu xe thể thao thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.
Việc mở rộng sang phân khúc xe thể thao "giá mềm" sẽ là thử thách lớn. Ông Christian thừa nhận: "Sản xuất số lượng lớn là một cuộc chơi hoàn toàn khác". Ông nhấn mạnh Koenigsegg sẽ phải đi từng bước nhỏ để tránh vấp ngã, thay vì mở rộng quy mô sản xuất gấp trăm lần chỉ sau một đêm. Nhà máy tại Thụy Điển đang được nâng cấp để rút ngắn thời gian giao xe, chuẩn bị cho sự ra mắt của 2 mẫu hypercar mới.
Nếu tạo ra một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận, Koenigsegg có thể tận dụng khối động cơ TFG 3 xy-lanh 2.0L, cho công suất lên tới 600 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện Dark Matter tự phát triển, một chiếc xe dưới 1.400 kg hoàn toàn có thể đạt tổng công suất 900 mã lực, đủ sức cạnh tranh với McLaren Artura, Ferrari 296 GTB hay Porsche 911 Turbo S.
- SUV hạng sang Genesis GV80 của Hyundai Motor vượt doanh số 100.000 xe tại Mỹ
Theo nhà sản xuất lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor, doanh số bán tích lũy của mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) GV80 của hãng đã vượt 100.000 chiếc tại Mỹ chỉ sau 5 năm ra mắt.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, GV80 ra mắt vào năm 2020 tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Mỹ.
Tính đến hết tháng 8/2025 doanh số bán dòng xe này đã đạt 100.446 chiếc tại Mỹ nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. Mẫu xe này đã thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2021, khi tay golf Tiger Woods sống sót sau vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng trên chiếc GV80 trong giải Genesis Invitational, một sự cố đã giúp nâng cao uy tín và thúc đẩy doanh số bán hàng tại Mỹ.
Trong 8 tháng của năm nay, doanh số bán GV80 tại Mỹ tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17.009 chiếc, chiếm 40% doanh số bán hàng toàn cầu là 42.489 chiếc trong cùng kỳ. Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive cho thấy giá giao dịch trung bình (ATP) của mẫu xe này tại Mỹ đã tăng lên 64.766 USD vào tháng 8, tăng 4,2% so với mức 62.132 USD của một năm trước đó.
Hyundai Motor đã đặt mục tiêu bán ra toàn cầu là 350.000 chiếc vào năm 2030, tăng 55% so với mục tiêu 225.000 chiếc dự kiến trong năm nay. Vẫn chưa chắc chắn liệu GV80 có duy trì được đà tăng trưởng cho đến cuối năm hay không khi mức thuế quan cao hơn của Mỹ đối với xe nhập khẩu từ Hàn Quốc đang ảnh hưởng đến nhu cầu.
- Kia Carnival phiên bản Hi-Limousine trình làng
Kia Carnival Hi-Limousine có nhiều cải tiến để xa hoa và hướng đến tệp khách hàng VIP.
Kia Carnival Hi Limousine lần đầu tiên được ra mắt vào cuối năm 2020. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Carnival, nổi vật với trang bị cao cấp, trần xe được làm rộng hơn để tăng chiều cao. Đến năm 2024, Hi-Limousine đã được nâng cấp giữa vòng đời và năm 2026, kia tiếp tục cải tiến thêm một số trang bị.
Tuy nhiên không có nhiều trang bị trên mẫu xe này, gồm: thảm sàn dày hơn với họa tiết sọc mới, đường chỉ khâu bổ sung trên rèm xếp ly, đèn trang trí nội thất và đèn bầu trời sao trên trần xe. Kia cho biết mẫu Hi-Limousine 2026 sử dụng khung thép dập cao cấp cho phần mui và khung xe, đảm bảo độ cứng vững, khả năng phân bổ tải trọng và chất lượng sơn tối ưu.
Bên cạnh đó, hãng cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng hệ thống dịch vụ rộng khắp, gia tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Kia cải thiện sự thoải mái với phiên bản cấu hình 4 chỗ ngồi thông qua bộ giảm xóc mới êm ái và hạ thấp chiều cao ghế ngồi.
Ngoài ra, hệ thống treo, cách âm cũng được cải thiện nhiều hơn. Người mua có thể lựa chọn cấu hình 4, 7 hoặc 9 chỗ ngồi, trải rộng trên 2 hoặc 3 hàng ghế. Phiên bản Signature cấu hình 4 chỗ ngồi cao cấp nhất, với ghế cơ trưởng phía sau có thể gập lại, tựa lưng có độ ngả sâu hơn tích hợp massage.
Xe còn có máy massage chân và ngăn chứa giày riêng. Hàng ghế phía sau trang bị màn hình 21,5 inch, gắn trên trần xe với đồ hoạ làm mới. Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch, đế sạc không dây, bàn gấp, móc treo áo, tủ lạnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa...
Xe có 2 tuỳ chọn động cơ gồm: khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L, cho công suất 290 mã lực. Tiếp theo là động cơ lai hybrid tự sạc, dung tích 1,6L tăng áp cho công suất 242 mã lực. Sức mạnh của Carnival cao cấp tương tự như phiên bản tiêu chuẩn, riêng phiên bản diesel 2,2L không có trên Hi Limousine.
- Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota giá 800 triệu đồng này
Hãng ô tô Toyota vừa giới thiệu Toyota GR86 là một chiếc coupe thể thao nhẹ nhàng, thoải mái và là người anh em họ hàng với Subaru BRZ.
Chiếc xe này có thiết kế đơn giản, công suất khiêm tốn, nhưng lại sở hữu khả năng xử lý tuyệt vời và cảm giác lái chân thực, khiến nó trở thành một trong những chiếc xe thú vị nhất mà bạn có thể mua ở tầm giá này.
Ô tô Toyota GR86 đồng hạng nhất trong bảng xếp hạng cùng với Subaru BRZ, với hệ thống treo, hệ thống lái và điều chỉnh bướm ga thể thao hơn cho phiên bản 2025.
Mặc dù GR86 về mặt kỹ thuật có bốn chỗ ngồi, nhưng hàng ghế sau khá chật chội. Tốt nhất là nên sử dụng nó như một khu vực để đồ, vì không gian cốp xe cũng không lớn lắm.
Ô tô Toyota GR86 chỉ có hệ dẫn động cầu sau và đi kèm tiêu chuẩn với hộp số sàn sáu cấp. Mặc dù có tùy chọn số tự động, nhưng việc tự mình sang số là cách tốt nhất để trải nghiệm chiếc xe này.
Hãng ô tô Toyota đang bán chiếc xe này tại thị trường quốc tế với giá 30.000 USD, tương đương 792 triệu đồng.