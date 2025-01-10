Bản tin Xe cộ 1/10: Siêu xe Aston Martin Vantage S làm xe an toàn cho giải đua F1 2025

Vốn gắn liền với những siêu phẩm hypercar triệu USD, Koenigsegg đang để ngỏ khả năng ra mắt các mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn.

Cụm đèn tín hiệu vàng/xanh đặt trên mui được thiết kế đặc biệt giúp giảm lực cản gió. Vị trí biển số được thay bằng bảng đèn LED hiển thị các chỉ dẫn dành cho tay đua.

Đi kèm là gói trang trí bằng sợi carbon với những đường viền màu vàng Lime Essence, bộ mâm Forged trọng lượng nhẹ 21 inch chấu chữ Y và kẹp phanh màu đen.

Thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc vừa trình làng chiếc Aston Martin Vantage S Safety Car hoàn toàn mới, vốn sẽ thay thế cho chiếc Vantage Safety Car ra mắt vào năm 2024.

Là nhà tài trợ quen thuộc của giải đua F1, Aston Martin chuyên cung cấp các mẫu siêu xe với nhiệm vụ làm xe an toàn (Safety Car) và xe y tế (Medical Car).

Siêu xe Aston Martin Vantage S được nâng cấp ngoại hình khí động học cùng nhiều trang bị chuyên dụng để làm nhiệm vụ xe an toàn (Safety Car) cho mùa giải F1 2025.

Koenigsegg, thương hiệu nổi tiếng với những siêu phẩm hypercar giá hàng triệu USD, có thể sẽ tạo bất ngờ trong tương lai với một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận hơn. Ý tưởng này được chính Christian von Koenigsegg, nhà sáng lập kiêm CEO, hé lộ trong cuộc trò chuyện tại Goodwood Festival of Speed 2025.

Koenigsegg là thương hiệu siêu xe Thụy Điển, chuyên sản xuất số lượng cực giới hạn những mẫu hypercar do hãng tự phát triển hoàn toàn. Mỗi chiếc xe đều được ví như một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh dấu ấn cá nhân hóa độc nhất của chủ nhân.

Trước đó, một sinh viên thiết kế người Thụy Điển đã giới thiệu bản concept Koenigsegg Variera, mẫu xe đô thị nhỏ gọn mang phong cách Koenigsegg. Ông Christian thậm chí còn tham dự buổi thuyết trình, nhưng thừa nhận điều này khó xảy ra. Tuy vậy, ông không loại trừ khả năng mở rộng quy mô sang phân khúc thể thao dễ tiếp cận hơn.

Hiện nay, Koenigsegg chỉ sản xuất số lượng xe ở mức 2 con số mỗi năm, tất cả đều được chế tác thủ công và có giá hàng triệu USD. Nhờ vậy, chỉ cần tìm vài trăm khách hàng là hãng đã đủ duy trì hoạt động lâu dài. Toàn bộ các dòng xe hiện tại, từ Gemera đến Jesko, đều đã có người đặt.

Ông Christian von Koenigsegg cho biết không có kế hoạch chế tạo một mẫu xe đô thị thuần điện như concept Koenigsegg Variera, tuy nhiên vị CEO này đang cân nhắc ra mắt các mẫu xe thể thao thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Việc mở rộng sang phân khúc xe thể thao "giá mềm" sẽ là thử thách lớn. Ông Christian thừa nhận: "Sản xuất số lượng lớn là một cuộc chơi hoàn toàn khác". Ông nhấn mạnh Koenigsegg sẽ phải đi từng bước nhỏ để tránh vấp ngã, thay vì mở rộng quy mô sản xuất gấp trăm lần chỉ sau một đêm. Nhà máy tại Thụy Điển đang được nâng cấp để rút ngắn thời gian giao xe, chuẩn bị cho sự ra mắt của 2 mẫu hypercar mới.

Nếu tạo ra một mẫu xe thể thao dễ tiếp cận, Koenigsegg có thể tận dụng khối động cơ TFG 3 xy-lanh 2.0L, cho công suất lên tới 600 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện Dark Matter tự phát triển, một chiếc xe dưới 1.400 kg hoàn toàn có thể đạt tổng công suất 900 mã lực, đủ sức cạnh tranh với McLaren Artura, Ferrari 296 GTB hay Porsche 911 Turbo S.

