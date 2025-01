Bản tin Xae cộ 19/1: Range Rover Evoque 2025 về Việt Nam, giá bán từ 2,9 tỷ đồng

Chuẩn bị đấu giá Ferrari F430 của ông Donald Trump; Porsche "quay xe", tiếp tục phát triển Macan động cơ xăng - Range Rover Evoque 2025 về Việt Nam, giá bán từ 2,9 tỷ đồng Thế hệ mới Range Rover Evoque 2025 phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, tinh chỉnh về thiết kế, động cơ mạnh nhất 200 mã lực. Evoque là mẫu xe nhỏ nhất của thương hiệu Range Rover. Các phiên bản nâng cấp Evoque 2025 được tinh chỉnh về mặt thiết kế theo hướng tối giản hơn trước. Cụm lưới tản nhiệt mới kết hợp với đèn pha Pixel LED siêu mỏng tích hợp dải LED định vị ban ngày đặc trưng. Kiểu thiết kế mái nổi tạo ấn tượng về thị giác khi kết hợp một số chi tiết thiết kế và màu sắc mới, các đường nét liền mạch và tay nắm cửa có thể thu gọn. Range Rover Evoque 2025 phân phối tại thị trường Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, các phiên bản dẫn động cầu trước sử dụng động cơ I3 dung tích 1.5L, công suất cực đại 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Các phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian trang bị động cơ 2.0L, công suất cực đại 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Toàn bộ phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Mẫu xe hạng sang được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống camera 360 độ, giám sát áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mất tập trung và hỗ trợ giữ làn… Range Rover Evoque 2025 phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá bán lẻ tiêu chuẩn từ 2,939 tỷ đồng đến cao nhất 3,599 tỷ đồng. - Mazda CX-5 thế hệ thứ ba lộ diện - dài hơn, thêm bản hybrid Thế hệ tiếp theo của mẫu SUV cỡ C dự kiến ra mắt khách hàng vào khoảng giữa năm nay. Trang tin Drive dẫn hình ảnh do tài khoản Instagram @sapphireallroad chia sẻ cho thấy thế hệ thứ ba của Mazda CX-5 đang chạy thử nghiệm trên đường phố thuộc tiểu bang California (Mỹ), nơi đặt trụ sở chính của Mazda Bắc Mỹ. Cả góc chụp lẫn chất lượng hình ảnh đều không quá cao nhưng bức hình duy nhất ghi được cho thấy Mazda CX-5 vẫn sở hữu kiểu dáng tương tự dòng xe hiện tại. Thân xe kéo dài, với khu vực sau cột C thừa hưởng thiết kế từ Mazda CX-90 hay Mazda3 hatchback. Lưới tản nhiệt cũng có vẻ nhỏ hơn so với thế hệ hiện tại, nhiều khả năng lấy cảm hứng từ thiết kế gần đây của Mazda CX-50. Hồi tháng 5/2024, Mazda từng xác nhận mẫu xe này sẽ được bổ sung hệ thống hybrid do hãng tự phát triển, không phải hệ truyền động hybrid vay mượn từ Toyota RAV4 đang sử dụng trên Mazda CX-50. Tên gọi của xe cũng giữ nguyên là CX-5, thay vì CX-40 hay một cái tên nào khác tương tự. Các tin đồn cho rằng Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ ra mắt tại châu Âu trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, bao gồm các tùy chọn hybrid nhẹ, hybrid và hybrid cắm sạc. Việc trang bị các tùy chọn hybrid sẽ giúp Mazda CX-5 có thể cạnh tranh sòng phẳng với Toyota RAV4 Hybrid. - Chuẩn bị đấu giá Ferrari F430 của ông Donald Trump Chiếc Ferrari F430 được đấu giá vẫn đi cùng giấy tờ mang tên ông Donald Trump. Theo Carscoops, chiếc Ferrari F430 mà Tổng thống đắc cử Donald Trump từng sở hữu chuẩn bị được mang ra đấu giá. Thông tin chi tiết về người bán chưa được tiết lộ, nhưng thời điểm đấu giá cận với lễ nhậm chức của ông Donald Trump nhiều khả năng không phải là sự ngẫu nhiên. Năm ngoái, chiếc Diablo VT Roadster cũ của ông Donald Trump được đấu giá thành công ở mức 1,1 triệu USD, tức gấp đôi giá giao dịch trung bình của xe ở thời điểm đó. Ferrari F430 có thể không mang tính biểu tượng như Diablo, nhưng vẫn là một trong những siêu xe trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên tốt nhất của hãng siêu xe Italy. Theo Carscoops, chiếc Ferrari F430 từng thuộc về ông Donald Trump chỉ vừa lăn bánh 15.119 km. - Porsche "quay xe", tiếp tục phát triển Macan động cơ xăng Tại thời điểm ra mắt thế hệ mới, Porsche Macan được hãng xác nhận sẽ trở thành dòng xe thuần điện, song điều này có thể thay đổi trong tương lai. Porsche Macan được xem như "con gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Đức từ khi ra mắt cách đây một thập kỷ. Dù bị ngừng bán tại châu Âu vào năm ngoái do luật an ninh mạng, Macan vẫn đạt doanh số ấn tượng 64.517 xe trong cả năm 2024, chỉ đứng sau mẫu SUV Cayenne. Khi thế hệ Macan thứ hai ra mắt hồi tháng 1/2024, Porsche xác nhận mẫu xe này sẽ chỉ còn lựa chọn động cơ điện, đồng thời sẽ dừng sản xuất các phiên bản Macan thế hệ cũ dùng động cơ đốt trong vào năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch có thể đã thay đổi. Theo Autocar, một "nguồn tin nội bộ cấp cao" của Porsche cho biết, hãng đang cân nhắc việc duy trì các mẫu Macan chạy xăng. Lý do bởi Porsche chưa hoàn toàn tự tin vào khả năng thay thế của phiên bản Macan thuần điện, trong bối cảnh thị trường xe EV thiếu sự ổn định. Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Doanh số Taycan - mẫu xe điện đầu tiên của Porsche - đã giảm tới 49% trong năm 2024, cho thấy sự biến động trong hành vi tiêu dùng. - Giá xe Honda SH Mode tháng 1/2025 giảm cực mạnh, lấn át Vision và LEAD hút khách cận Tết Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng giữa 1/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe chơi Tết Nguyên đán. Hiện tại, SH Mode 2025 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất. Với Honda SH Mode 2025, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.