Bản tin nông sản hôm nay (9-9): Giá cà phê và hồ tiêu bình ổn

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 112.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đang bước vào xu hướng giảm sau báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Lo ngại về sức mua tại Mỹ, quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới đã khiến giá cà phê chịu áp lực.

Tại Việt Nam, tháng 9 và 10 hằng năm vốn là giai đoạn xuất khẩu thấp vì rơi vào thời điểm giáp vụ. Phải từ tháng 11 trở đi, nguồn cung mới dồi dào trở lại nhờ thu hoạch mùa mới.