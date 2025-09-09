Bản tin nông sản hôm nay (9-9): Giá cà phê và hồ tiêu bình ổn

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 112.000 đồng/kg.
|Giá cà phê bình ổn. Ảnh minh họa: TTXVN
Giá cà phê thế giới đang bước vào xu hướng giảm sau báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Lo ngại về sức mua tại Mỹ, quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới đã khiến giá cà phê chịu áp lực.
Tại Việt Nam, tháng 9 và 10 hằng năm vốn là giai đoạn xuất khẩu thấp vì rơi vào thời điểm giáp vụ. Phải từ tháng 11 trở đi, nguồn cung mới dồi dào trở lại nhờ thu hoạch mùa mới.
Dù nhu cầu không suy giảm, người tiêu dùng đang chuyển sang lựa chọn tiết kiệm hơn như cà phê hòa tan hoặc tự pha tại nhà thay vì đến quán. Xu hướng này cũng tác động đến giao dịch toàn cầu.
*Giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam không có sự biến động. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 150.000-152.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk đạt 152.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh duy trì mức 151.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Gia Lai đạt mức 150.000 đồng/kg.
Giá tiêu tại các tỉnh sản xuất trọng điểm của Việt Nam dự kiến sẽ duy trì ổn định. Mức giá thu mua có thể tiếp tục dao động trong khoảng 150.000-152.000 đồng/kg. Mặc dù thị trường xuất khẩu có những tín hiệu tích cực, nhưng nguồn cung trong nước vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu, do đó giá được dự báo không có sự biến động đột ngột.
Giá hồ tiêu trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững. Mặc dù lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tổng kim ngạch lại tăng mạnh, cho thấy giá xuất khẩu bình quân đã tăng đáng kể. Điều này là một tín hiệu tích cực, phản ánh nhu cầu cao và giá trị của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
VIỆT CHUNG