Bản tin nông sản hôm nay (9-8): Giá cà phê tăng mạnh

* Giá cà phê: Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 101.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk có mức 101.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 101.000 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 101.300 đồng/kg và tại Đắk Nông có giá 100.900 đồng/kg.

Thị trường thế giới, trên sàn London, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta tăng mạnh, dao động 3323 - 3516 USD/tấn.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 3.516 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 3.472 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 3.407 USD/tấn; giá giao hàng tháng 3-2026 là 3.361 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.323 USD/tấn.

Bản tin nông sản hôm nay (9-8): Giá cà phê tăng vọt. Ảnh minh họa: baoquangninh.vn



Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 279,95 - 306,35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 306,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 299,50 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 291,15 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 285,25 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 279,95 cent/lb.