Bản tin nông sản hôm nay (9-8): Giá cà phê tăng mạnh

* Giá cà phê: Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 101.600 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk có mức 101.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 101.000 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 101.300 đồng/kg và tại Đắk Nông có giá 100.900 đồng/kg.
Thị trường thế giới, trên sàn London, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta tăng mạnh, dao động 3323 - 3516 USD/tấn.
Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 3.516 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 3.472 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 3.407 USD/tấn; giá giao hàng tháng 3-2026 là 3.361 USD/tấn và tháng 5-2026 là 3.323 USD/tấn.
|Bản tin nông sản hôm nay (9-8): Giá cà phê tăng vọt. Ảnh minh họa: baoquangninh.vn
Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 279,95 - 306,35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 306,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 299,50 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 291,15 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 285,25 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 279,95 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 344.60 - 371.00 USD/bao 60kg. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 371 USD/bao 60kg; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 355 USD/bao 60kg; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 351,6 USD/bao 60kg và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 344,6 USD/bao 60kg.
* Giá hồ tiêu: Cùng xu hướng tăng với giá cà phê, thị trường trong nước, hiện giá hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 139.800 đồng/kg.
Cụ thể, ở khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng mạnh, hiện ở mức 141.000 đồng/kg; tại Gia Lai và các khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) và Bình Phước (Đồng Nai) giữ nguyên so với hôm qua, hiện ở mức 139.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 141.000 đồng/kg.
Thị trường hồ tiêu thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu duy trì ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.147 USD/tấn (tăng 0,07%); giá hồ tiêu trắng Muntok 9.991 USD/tấn (tăng 0,08%).
Thị trường hồ tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.250 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu ở Brazil không biến động so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.
Thị trường hồ tiêu Việt Nam đi ngang, hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.
* Giá lúa gạo: Gạo nguyên liệu ổn định, CL 555 giảm nhẹ. Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy giá gạo nguyên liệu ít biến động so với hôm qua.
Cụ thể, gạo OM 380 giữ nguyên mức 8.200 - 8.300 đồng/kg. Trong khi đó, gạo CL 555 giảm 50 đồng/kg, hiện dao động 8.600 - 8.750 đồng/kg.
Nhóm phụ phẩm tiếp tục đi ngang: Tấm OM 5451 ổn định ở mức 7.400 - 7.500 đồng/kg, cám khô dao động 6.600 - 6.700 đồng/kg.
Trên thị trường lúa, giá các loại như OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 vẫn ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg; OM 380 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; IR 50404 duy trì 5.600 - 5.800 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tính đến ngày 7-8 được chào bán ở mức 391 USD/tấn, giảm so với tuần trước (395 - 400 USD/tấn).
VIỆT CHUNG