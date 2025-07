Bản tin nông sản hôm nay (9-7): Giá cà phê giảm mạnh

*Cụ thể, giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 92.300 - 92.800 đồng/kg.

Theo đó, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện ở mức 92.800 đồng/kg, giảm 3.700 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giảm 3.800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 3.700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức 92.300 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định, đợt giảm giá cà phê hiện nay do bắt nguồn từ kỳ vọng nguồn cung sẽ phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là từ hai nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Việt Nam và Brazil.