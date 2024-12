Bản tin nông sản hôm nay (9-12): Duy trì đà ổn định

Ghi nhận giao dịch các mặt hàng nông sản quan trọng ngày đầu tuần (9-12) không có nhiều biến động. Giá cà phê, hồ tiêu và lúa gạo đều có xu hướng, ổn định đi ngang. *Giá cà phê hôm nay trong nước nằm ở mức 123,000 - 124,000 đồng/kg, giảm 6,000 – 6,500 đồng/kg so với tuần trước. Trên thị trường thế giới, giá robusta cũng giảm đến 4,7% trong khi arabica tăng 3,85%. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 6,000 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 6,500 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 123,000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 6,000 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi giảm 6,500 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đã giảm mạnh tới 17%, tương đương 22,000 đồng/kg, chỉ trong ba ngày đầu tuần từ 2 đến 4-12. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá cà phê phục hồi đáng kể, tăng 14 – 15%, tương ứng 15,500 – 16,000 đồng/kg vào những ngày cuối tuần. Ảnh minh họa / Vietnam+ Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2024 tăng 258 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,153 USD/tấn, giao tháng 1-2025 tăng 243 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,116 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12-2024 tăng 16,75 cent/lb so với hôm qua, ở mức 330,25 cent/lb, giao tháng 3-2025 tăng 16,30 cent/lb so với hôm qua, ở mức 327,60 cent/lb. Ngay đầu tuần, giới đầu cơ tiến hành bán tháo để chốt lời, khiến giá cà phê robusta tại London giao tháng 1-2025 giảm mạnh đến 575 USD/tấn chỉ trong phiên ngày 2-12. Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York cũng giảm 22 US cent/pound. Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York giao tháng 3-2025 lại tăng 3,85% (12 US cent/pound), đạt mức 330,25 US cent/pound, cho thấy sự phân hóa giữa hai loại cà phê. *Giá hồ tiêu trong nước ổn định so với ngày hôm qua 8-12 với giá trung bình ở mốc 146.500 đồng/kg. Tính chung trong tuần vừa qua, giá hồ tiêu trong nước đã tăng khoảng 700 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Theo đó, giá hồ tiêu Bình Phước, giá hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu cùng ở 146.000 đồng/kg; giá hồ tiêu Gia Lai ở mức 146.500 đồng/kg; giá hồ tiêu Đắk Lắk ở 147.000 đồng/kg; riêng giá hồ tiêu Đắk Nông cao nhất ở 147.200 đồng/kg. Trung bình giá hồ tiêu ngày hôm nay 9-12 là 146.500 đồng/kg. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, thị trường cơ bản ổn định so với lần cập nhật trước, riêng thị trường Indonesia biến động nhẹ. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.703 USD/tấn; tăng 0,28%; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.147 USD/tấn, tăng nhẹ 0,27%. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng nhẹ 0,8%, lên mức 6.275 USD/tấn; Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.200 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn. Trong đó, giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l giữ mức 6.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn, không thay đổi. *Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đi ngang sau tuần biến động nhẹ. Trong khi đó, giá lúa tươi tiếp tục đà tăng mạnh và neo cao, gạo thơm vẫn giữ giá ở mức tốt, thu hút sự quan tâm của các kho thu mua. Tại khu vực ĐBSCL, giá lúa hôm nay duy trì ổn định sau tuần tăng mạnh 200–400 đồng/kg ở một số loại lúa tươi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hiện dao động như sau: IR 50404 (tươi): 7.800 – 8.000 đồng/kg; OM 5451: 8.600 – 8.800 đồng/kg; OM 18 (tươi): 9.000 – 9.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9: 9.200 – 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 (tươi): 9.000 – 9.100 đồng/kg Giao dịch lúa tại các địa phương vẫn chậm, nguồn cung hạn chế. Tại các vùng như An Giang, Sóc Trăng, và Kiên Giang, giá lúa tươi được chào bán cao nhưng ít giao dịch mới được ghi nhận. Nhiều nông dân giữ lúa vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm IR 504 ghi nhận sự ổn định vào cuối tuần sau khi tăng – giảm nhẹ từ 50–100 đồng/kg trong tuần. Hiện nay, giá gạo dao động ở các mức: Gạo nguyên liệu IR 504: 10.200 – 10.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504: 12.300 – 12.400 đồng/kg Mặt hàng phụ phẩm cũng biến động nhẹ: Tấm thơm: 9.000 – 9.100 đồng/kg (giảm 100 đồng/kg); cám: 5.900 – 6.050 đồng/kg Tại các chợ đầu mối, nguồn gạo về ít, chất lượng không đồng đều. Giá các loại gạo thơm và gạo dẻo như Jasmine, Nàng Nhen và Hương Lài vẫn duy trì ổn định, thu hút người tiêu dùng. Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (cao nhất trong các loại). Gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc): 21.000 đồng/kg. Gạo Jasmine: 17.000 – 18.000 đồng/kg Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua, duy trì sức cạnh tranh tốt so với các quốc gia khác. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu hiện ở mức: Gạo 100% tấm: 410 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5%: 520 USD/tấn; gạo 25% tấm: 485 USD/tấn. THẾ TRUYỀN