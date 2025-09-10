Bản tin nông sản hôm nay (9-10): Giá hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá hồ tiêu trong nước ghi nhận sự điều chỉnh tăng nhẹ. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu nhích lên 1.000 đồng, đạt 146.000 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh, mức giá 146.500 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng, chạm mốc 148.000 đồng/kg. Riêng Đồng Nai giữ ổn định ở mức 146.000 đồng/kg. Trung bình toàn quốc, giá hồ tiêu hôm nay đạt 146.900 đồng/kg, tăng thêm 700 đồng so với ngày hôm qua.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy xu hướng không có nhiều biến động. Hồ tiêu đen Indonesia ở mức 7.221 USD/tấn, giảm nhẹ 0,28%. Hồ tiêu trắng Indonesia ở mức 10.075 USD/tấn, giảm 0,28%. Tại Brazil, hồ tiêu đen loại ASTA 570 giữ nguyên 6.200 USD/tấn. Malaysia duy trì giá hồ tiêu ổn định, với hồ tiêu đen ASTA 9.500 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA 12.500 USD/tấn.
Riêng Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu đen 500 g/l đang ở mức 6.600 USD/tấn, hồ tiêu đen 550 g/l đạt 6.800 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng ASTA đạt 9.250 USD/tấn.
Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 9, Việt Nam nhập khẩu 1.588 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 10,4 triệu USD. Trong đó, hồ tiêu đen đạt 1.431 tấn và hồ tiêu trắng đạt 157 tấn. So với tháng 8, lượng nhập khẩu giảm 48%, kim ngạch giảm 47,8%.
Nguồn cung hồ tiêu cho Việt Nam chủ yếu đến từ ba quốc gia: Campuchia với 731 tấn, Brazil 329 tấn và Indonesia 287 tấn. Tuy vậy, nếu xét 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu hồ tiêu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh. Tổng lượng đạt 36.112 tấn, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi kim ngạch đạt 225,7 triệu USD, tăng 121,1%. Trong đó, hồ tiêu đen đạt 30.728 tấn, hồ tiêu trắng đạt 5.384 tấn.
Brazil tiếp tục là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 50% thị phần, với khối lượng đạt 17.835 tấn trong 9 tháng, tăng 109,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Campuchia đứng thứ hai với 9.270 tấn, chiếm 25,7% và tăng 39,4%. Indonesia xếp thứ ba với 6.624 tấn, chiếm 18,3% và tăng 4,9%.
Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh giá tiêu nội địa biến động nhẹ, Việt Nam cần chú trọng cân đối cung cầu, tránh tình trạng nhập khẩu quá lớn gây áp lực lên sản xuất trong nước. Đồng thời, việc duy trì thị trường xuất khẩu ổn định sẽ là chìa khóa để ngành hồ tiêu Việt Nam phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.
*Giá cà phê trong nước hôm nay giảm tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm. Trung bình toàn quốc, giá cà phê đạt 113.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Tại Đắk Lắk, mức giảm 1.000 đồng đưa giá giao dịch về khoảng 113.500 đồng/kg. Lâm Đồng cũng hạ tương tự, còn 113.200 đồng/kg. Khu vực Gia Lai giảm 1.000 đồng, dao động quanh mức 114.000 đồng/kg.
Đà giảm này được cho là hệ quả từ biến động của thị trường thế giới và lượng hàng tồn kho trong nước vẫn còn tương đối dồi dào. Theo các đại lý thu mua, nhiều hộ nông dân tranh thủ bán ra để chốt lời sau giai đoạn giá đạt đỉnh lịch sử hồi tháng 2-2025. Điều này khiến nguồn cung tăng tạm thời, tạo áp lực lên giá trong ngắn hạn.
Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn 11-2025 giảm 57 USD, còn 4.414 USD/tấn, tương đương mức giảm 1,26%. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt đi xuống: Hợp đồng tháng 1-2026 giảm 76 USD còn 4.388 USD/tấn; tháng 3-2026 giảm 83 USD còn 4.333 USD/tấn; hợp đồng tháng 5 và 7-2026 lần lượt hạ 85 – 87 USD, đưa giá về 4.288 – 4.246 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá Arabica cũng không ngoại lệ khi giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn. Hợp đồng tháng 12-2025 giảm 5,95 cent xuống 375,40 cent/lb, tương đương mức giảm 1,55%. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 3-2026 và tháng 5-2026 lần lượt giảm 5,80 – 5,95 cent/lb, đưa giá về vùng 359,15 – 347,30 cent/lb. Hợp đồng tháng 9-2026 hạ mạnh nhất, mất 6,50 cent xuống còn 324,20 cent/lb.
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, nguyên nhân chính khiến giá cà phê thế giới suy yếu là do nguồn cung từ Brazil và một số quốc gia Nam Mỹ tiếp tục thuận lợi nhờ điều kiện thời tiết tốt. Ngoài ra, đồng USD duy trì sức mạnh cũng gây áp lực lên giá hàng hóa nói chung, trong đó có cà phê.
Dù giảm nhẹ, nhiều chuyên gia nhận định đợt điều chỉnh hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn. Nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn ổn định, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ, nơi các chuỗi cà phê lớn đã phục hồi hoạt động sau giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất trong nước như nhân công, vật tư và vận chuyển vẫn cao, khiến người trồng không sẵn sàng bán ồ ạt khi giá xuống thấp, qua đó góp phần giữ giá không giảm sâu.
Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục biến động quanh vùng hiện tại do tác động đan xen giữa nguồn cung mới và nhu cầu ổn định. Nếu thời tiết tại Brazil duy trì thuận lợi và đồng USD mạnh lên, giá có thể chịu thêm áp lực giảm. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực, nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng đều và xu hướng phát triển bền vững của ngành rang xay toàn cầu.
Tóm lại, đà giảm của giá cà phê hôm nay phản ánh sự điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tăng nóng, chịu ảnh hưởng từ nguồn cung nới lỏng, thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng chủ lực và biến động tỷ giá. Thị trường dự kiến sẽ duy trì ổn định trong dài hạn, khi nhu cầu chưa có dấu hiệu suy yếu và cà phê vẫn là mặt hàng nông sản chiến lược của Việt Nam.
