Bản tin nông sản hôm nay (9-10): Giá hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá hồ tiêu trong nước ghi nhận sự điều chỉnh tăng nhẹ. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu nhích lên 1.000 đồng, đạt 146.000 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh, mức giá 146.500 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng, chạm mốc 148.000 đồng/kg. Riêng Đồng Nai giữ ổn định ở mức 146.000 đồng/kg. Trung bình toàn quốc, giá hồ tiêu hôm nay đạt 146.900 đồng/kg, tăng thêm 700 đồng so với ngày hôm qua.

Giá hồ tiêu tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy xu hướng không có nhiều biến động. Hồ tiêu đen Indonesia ở mức 7.221 USD/tấn, giảm nhẹ 0,28%. Hồ tiêu trắng Indonesia ở mức 10.075 USD/tấn, giảm 0,28%. Tại Brazil, hồ tiêu đen loại ASTA 570 giữ nguyên 6.200 USD/tấn. Malaysia duy trì giá hồ tiêu ổn định, với hồ tiêu đen ASTA 9.500 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA 12.500 USD/tấn.

Riêng Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu đen 500 g/l đang ở mức 6.600 USD/tấn, hồ tiêu đen 550 g/l đạt 6.800 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng ASTA đạt 9.250 USD/tấn.