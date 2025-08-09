Bản tin nông sản hôm nay (8-9): Giá hồ tiêu giảm

* Giá hồ tiêu: Thị trường trong nước sáng nay 8-9 tiếp tục giảm, đưa mức trung bình xuống 151.200 đồng/kg, trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch gần 140 triệu USD trong tháng 8.

Theo ghi nhận, tại Gia Lai đang thu mua hồ tiêu ở mức 150.000 đồng/kg; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 151.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đạt 152.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (8-9): Giá hồ tiêu tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: baoquocte.vn



Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu ít biến động. Hồ tiêu đen Indonesia được chào bán ở mức 7.087 USD/tấn, hồ tiêu trắng 10.042 USD/tấn. Tại Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 giảm 0,76% xuống còn 6.600 USD/tấn.