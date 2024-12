Bản tin nông sản hôm nay (8-12): Giá hồ tiêu tăng; lúa gạo biến động trái chiều

* Hôm nay, giá hồ tiêu trong khoảng 146.000 - 147.200 đồng/kg. Đây là ngày tăng thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước. Nhu cầu tăng cho mùa lễ hội cuối năm và thông tin xuất khẩu giảm ở Việt Nam đang thúc đẩy thị trường. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.200 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước. Nhu cầu tăng cho mùa lễ hội cuối năm và thông tin xuất khẩu giảm ở Việt Nam đang thúc đẩy thị trường. Ảnh minh họa: Báo Công thương *Giá cà phê hôm nay trong khoảng 123.000 - 124.000 đồng/kg. Thu hoạch cà phê trong nước đã vào chính vụ nhưng nông dân chưa đẩy mạnh bán ra. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 124.000 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 124.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 124.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 124.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku cùng giá 123.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 124.000 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1-2025 tăng 258 USD/tấn, ở mức 5.153 USD/tấn, giao tháng 3-2025 tăng 243 USD/tấn, ở mức 5.116 USD/tấn. *Giá lúa gạo trong nước ngày 8-12 ghi nhận sự biến động trái chiều. Giá lúa tăng mạnh từ 100 - 400 đồng/kg tại nhiều địa phương, trong khi giá gạo giảm nhẹ 100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ với một số loại chủ lực. Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung lúa tươi hạn chế, trong khi nhu cầu vẫn duy trì ổn định. Lúa IR 50404 (tươi): Tăng 100 đồng/kg, đạt 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa OM 5451: Tăng 200 đồng/kg, dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9: Tăng mạnh nhất, thêm 400 đồng/kg, đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 (tươi): Tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.000 - 9.100 đồng/kg. Tại các địa phương như Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, nguồn lúa tại ruộng không còn nhiều, giao dịch cầm chừng do lượng lúa đã thu hoạch phần lớn được lưu trữ hoặc chưa được thương lái gom hàng mạnh. Mặt khác, thị trường nếp hôm nay giữ giá ổn định, với nếp Long An (tươi) dao động từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, trong khi nếp Long An 3 tháng khô giữ nguyên mức giá 9.800 - 10.000 đồng/kg. Trong khi giá lúa tăng, thị trường gạo trong nước lại ghi nhận giảm nhẹ tại một số địa phương: Gạo nguyên liệu IR 504: Dao động từ 10.100 - 10.250 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504: 12.220 - 12.400 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa: 21.500 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Gạo thơm thái hạt dài: 20.000 - 22.000 đồng/kg, không đổi. VIỆT CHUNG