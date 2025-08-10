Bản tin nông sản hôm nay (8-10): Giá cà phê quay đầu giảm mạnh

* Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh, từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Hiện, giá cà phê trong nước được giao dịch trong khoảng 114.500 - 115.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk ở mức 115.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng ở mức 114.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.