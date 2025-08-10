Bản tin nông sản hôm nay (8-10): Giá cà phê quay đầu giảm mạnh

* Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh, từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Hiện, giá cà phê trong nước được giao dịch trong khoảng 114.500 - 115.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk ở mức 115.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng ở mức 114.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.
|Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn
* Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang sau khi tăng giá vào hôm qua. Hiện, giá hồ tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000 - 147.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk đứng yên so với hôm qua, hiện ở mức 147.000 đồng/kg; tại Gia Lai ở mức 145.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg.
Tại Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu ở TP Hồ Chí Minh ở mức 146.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại Đồng Nai ở mức 146.000 đồng/kg; tại Đồng Nai cũng không thay đổi so với hôm qua, ở mức 146.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi đó, giá hồ tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.
VIỆT CHUNG