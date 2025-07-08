Bản tin nông sản hôm nay (7-8): Giá cà phê tiếp tục tăng, vượt 100.000 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 101.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức giá 100.700 đồng/kg và giá cà phê tại Gia Lai ở mức 100.800 đồng/kg.

* Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng cao, mức tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 101.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê đã giảm liên tục hơn 3 tháng qua khi triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Báo cáo mới nhất từ Cục Phụ trách Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil dự kiến tăng 0,5% so với cùng kỳ, đạt 65 triệu bao.

Trong khi đó, sản lượng cà phê của Việt Nam được dự báo tăng 6,9%, lên mức cao nhất trong bốn năm qua với 31 triệu bao. Diễn biến này được cho là sẽ tạo áp lực giảm giá lên thị trường nội địa trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá.

* Giá hồ tiêu hôm nay ổn định, đi ngang so với hôm qua và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 139.400 đồng/kg.