Bản tin nông sản hôm nay (7-8): Giá cà phê tiếp tục tăng, vượt 100.000 đồng/kg

* Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng cao, mức tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 101.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 101.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức giá 100.700 đồng/kg và giá cà phê tại Gia Lai ở mức 100.800 đồng/kg.
|Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng, vượt 100.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: vnbusiness.vn
Theo các chuyên gia, giá cà phê đã giảm liên tục hơn 3 tháng qua khi triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Báo cáo mới nhất từ Cục Phụ trách Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil dự kiến tăng 0,5% so với cùng kỳ, đạt 65 triệu bao.
Trong khi đó, sản lượng cà phê của Việt Nam được dự báo tăng 6,9%, lên mức cao nhất trong bốn năm qua với 31 triệu bao. Diễn biến này được cho là sẽ tạo áp lực giảm giá lên thị trường nội địa trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá.
* Giá hồ tiêu hôm nay ổn định, đi ngang so với hôm qua và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 139.400 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tiếp tục đi ngang với trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu ở TP Hồ Chí Minh ít biến động, ổn định so với hôm qua, hiện giá hồ tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu ở Đồng Nai duy trì ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay ở Lâm Đồng cùng ổn định, không biến động, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu ở Đắk Lắk tiếp tục duy trì xu hướng bình ổn so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 140.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, thị trường hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng đang ở mức 8.950 USD/tấn.
Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 7-2025 đạt khoảng 22.000 tấn, tương đương 143 triệu USD. So với tháng trước, con số này giảm 5,8% về lượng và 9,4% về kim ngạch, nhưng vẫn cao hơn 1% về lượng và 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
VIỆT CHUNG