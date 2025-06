Bản tin nông sản hôm nay (7-6): Giá hồ tiêu, cà phê tăng

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng trở lại, tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 143.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch giảm hôm qua, hiện giá thu mua hồ tiêu tại địa phương này ở mức 143.000 đồng/kg; tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay bình ổn và đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá hồ tiêu được thu mua ở mức 144.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá thu mua hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua với giá 145.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Đắk Nông tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá 144.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), so với tháng trước, lượng xuất khẩu hồ hồ tiêu giảm 0,6% về lượng và giảm 0,9% về kim ngạch, đồng thời so với cùng kỳ tháng 5-2024, lượng xuất khẩu giảm 15,7% nhưng kim ngạch lại tăng tới 29,3%. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.897 USD/tấn, giảm nhẹ 0,4% so với tháng 4 nhưng tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước.