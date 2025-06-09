Bản tin nông sản hôm nay (6-9): Giá cà phê giảm, giá hồ tiêu ổn định

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 115.000 đồng/kg. Gà phê tại Lâm Đồng có mức giá 114.000 đồng/kg. Cà phê tại Gia Lai có mức giá 114.800 đồng/kg và cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 115.000 đồng/kg.

Tương tự, thị trường cà phê trên thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, dao động 4.225 - 4.510 USD/tấn.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4.510 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 4.374 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4.276 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4.214 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4.225 USD/tấn.