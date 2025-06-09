Bản tin nông sản hôm nay (6-9): Giá cà phê giảm, giá hồ tiêu ổn định

06/09/2025 09:22

Giá cà phê trong nước hôm nay (6-9) bất ngờ giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 114.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 115.000 đồng/kg. Gà phê tại Lâm Đồng có mức giá 114.000 đồng/kg. Cà phê tại Gia Lai có mức giá 114.800 đồng/kg và cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 115.000 đồng/kg.

Tương tự, thị trường cà phê trên thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, dao động 4.225 - 4.510 USD/tấn.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4.510 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 4.374 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4.276 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4.214 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4.225 USD/tấn.

 Bản tin nông sản hôm nay (6-9): Giá cà phê bất ngờ giảm. Ảnh: congthuong.vn

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó, dao động 337,50 – 383,85 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 383,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 372,45 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 360,20 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 349,75 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 337,50 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 441,55 – 478,75 USD/bao 60kg. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 478,75 USD/bao; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 455,70 USD/bao; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 449 USD/bao và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 441,55 USD/bao.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giữ nguyên

Giá hồ tiêu hôm nay trong nước duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 152.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở Đắk Nông và Đắk Lắk đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá thu mua hồ tiêu tại hai địa phương này ở mức 153.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước hiện được thu mua ở mức 152.000 đồng/kg. Tương tự, giá hồ tiêu ở Gia Lai không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó, hiện được thu mua ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay (6-9) ổn định. Ảnh minh họa 

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia là 7.093 USD/tấn; tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.051 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia đi ngang. Hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá hồ tiêu ở Brazil giữ nguyên so với phiên giao dịch trước, hiện đang được thu mua ở mức 6.650 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng đang ở mức 9.150 USD/tấn.

VIỆT CHUNG

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-tin-nong-san-hom-nay-6-9-gia-ca-phe-giam-gia-ho-tieu-on-dinh-844959
