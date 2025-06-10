Bản tin nông sản hôm nay (6-10): Giá cà phê, hồ tiêu, lúa gạo đều ổn định

* Giá cà phêhôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 116.500 - 117.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 117.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá là 116.500 đồng/kg.