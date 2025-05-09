Bản tin nông sản hôm nay (5-9): Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá hồ tiêu tại Gia Lai 151.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk, giữ nguyên mức giá 152.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Theo nhận định từ các chuyên gia và Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong những tháng cuối năm 2025. Có 2 yếu tố chính tác động đến triển vọng này.

Vụ thu hoạch tiêu năm 2025 đã kết thúc, trong khi lượng tồn kho của người dân và doanh nghiệp hiện ở mức rất thấp. Nhiều diện tích tiêu đã bước vào giai đoạn lão hóa, khiến nguồn cung ngày càng hạn hẹp.

Nguồn nhập khẩu từ Brazil và Indonesia cũng đã cạn kiệt, trong khi giá tiêu tại Brazil gần đây tăng mạnh. Điều này khiến việc nhập khẩu không còn thuận lợi, buộc giá trong nước phải tăng theo quy luật cung cầu.