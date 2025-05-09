*Giá cà phê hôm nay 5-9 trong khoảng 114.200 - 114.900 đồng/kg. Giá cà phê diễn biến trái chiều. Arabica tăng nhẹ, trong khi Robusta quay đầu giảm.
Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), cà phê được thu mua 114.200 đồng/kg.
Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê 114.900 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê 114.800 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (5-9): Giá cà phê diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa: TTXVN
Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê 114.900 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và Đắk R'lấp là 114.800 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 114.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 114.600 đồng/kg.
Cà phê tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 114.700 đồng/kg.
*Giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định 6.240-6.370 USD/tấn, trong nước giảm nhẹ 151.000-153.000 đồng/kg, dự báo giá hồ tiêu tăng mạnh vào cuối năm do nguồn cung khan hiếm.
Giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở miền Nam có biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động 151.000 - 152.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Gia Lai 151.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tại Đắk Lắk, giữ nguyên mức giá 152.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.
Theo nhận định từ các chuyên gia và Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong những tháng cuối năm 2025. Có 2 yếu tố chính tác động đến triển vọng này.
Vụ thu hoạch tiêu năm 2025 đã kết thúc, trong khi lượng tồn kho của người dân và doanh nghiệp hiện ở mức rất thấp. Nhiều diện tích tiêu đã bước vào giai đoạn lão hóa, khiến nguồn cung ngày càng hạn hẹp.
Nguồn nhập khẩu từ Brazil và Indonesia cũng đã cạn kiệt, trong khi giá tiêu tại Brazil gần đây tăng mạnh. Điều này khiến việc nhập khẩu không còn thuận lợi, buộc giá trong nước phải tăng theo quy luật cung cầu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu hồ tiêu trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 165,7 nghìn tấn, trị giá 1,12 tỷ USD. Mặc dù sản lượng giảm 9,8% so với cùng kỳ, nhưng giá trị lại tăng mạnh 26,9%. Giá xuất khẩu bình quân cũng tăng tới 40,7%, cho thấy nhu cầu và giá bán đang ở mức cao.
* Ngày 5-9, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, chỉ có gạo IR 504 giảm nhẹ 50 đồng/kg. Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt 6,3 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD.
Theo khảo sát, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sáng nay không ghi nhận nhiều thay đổi so với hôm qua. Chỉ duy nhất giá gạo nguyên liệu IR 504 được điều chỉnh giảm 50 đồng/kg, hiện dao động 7.700 - 7.850 đồng/kg.
Trong khi đó, các loại gạo khác vẫn giữ giá ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 duy trì quanh 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; OM 380 dao động 8.200 - 8.300 đồng/kg. Ở nhóm thành phẩm, gạo IR 504 giao dịch phổ biến 9.500 - 9.700 đồng/kg, gạo OM 380 đạt 8.800 - 9.000 đồng/kg.
VIỆT CHUNG