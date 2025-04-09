* Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.300 - 115.000 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông (cũ) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115.000 đồng/kg, giảm mạnh 6.500 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 115.000 đồng/kg, giảm 6.300 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 6.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mức 114.800 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 6.200 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 114.300 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (4-9): Giá cà phê giảm mạnh. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn
* Giá hồ tiêu hôm nay tăng và đi ngang so với hôm qua, tùy từng khu vực. Hiện giá tiêu nội địa ở mức 153.000 - 155.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 155.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 153.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng đi ngang so với hôm qua, hiện ở mức 154.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 154.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 154.000 đồng/kg.
Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 153.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua, đạt 9.150 USD/tấn.
* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định.
|Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 455 - 460 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 545 - 549 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 333 - 337 USD/tấn.
VIỆT CHUNG