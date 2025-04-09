Bản tin nông sản hôm nay (4-9): Giá cà phê giảm mạnh

* Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.300 - 115.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông (cũ) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115.000 đồng/kg, giảm mạnh 6.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 115.000 đồng/kg, giảm 6.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 6.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mức 114.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 6.200 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 114.300 đồng/kg.