Bản tin nông sản hôm nay (4-7): Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay (4-7) tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ, dao động trong khoảng 94.700 - 95.200 đồng/kg.

Thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.200 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk ở mức 95.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 95.200 đồng/kg; tại Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 94.700 đồng/kg.