Bản tin nông sản hôm nay (4-11): Giá hồ tiêu bật tăng

* Giá hồ tiêunội địa tăng nhẹ 500 đồng/kg ở một số địa phương. Trên thế giới, thị trường hồ tiêu Indonesia sụt giảm mạnh.
Giá hồ tiêu trong nước biến động nhẹ, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện, giá hồ tiêu được giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; tại Lâm Đồng 148.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh giá cùng tăng nhẹ 500 đồng/kg, ở ngưỡng 146.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 146.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mạnh tại thị trường Indonesia, trong khi các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.
Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.128 USD/tấn, giảm 1,19% so với phiên trước; giá hồ tiêu trắng Muntok của nước này sụt giảm sâu 2,99%, xuống mức 10.064 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá hồ tiêu đen ASTA 9.200 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA 12.300 USD/tấn, không biến động so với hôm qua.
Ở Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với hôm qua.
Giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
* Giá cà phêtại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động so với hôm qua, hiện trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 116.800 đồng/kg - mức cao nhất trên cả nước; tại Lâm Đồng 115.500 đồng/kg; tại Gia Lai 116.500 đồng/kg.
Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London đồng loạt tăng mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11-2025 tăng 159 USD/tấn, đạt 4.683 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 152 USD/tấn, lên 4.615 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phục hồi nhanh chóng. Kỳ giao tháng 12-2025 tăng 14,6 cent/lb, lên 406,65 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 11,4 cent/lb, đạt 341,05 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 489,05 cent/lb, giảm 0,15 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9-2026 tăng 2,7 cent/lb, ở mức 473,3 cent/lb.
* Giá lúa gạo: Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo giảm 100 đồng/kg, ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Giá lúa OM 5451 (tươi) 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine dao động 478 - 482 USD/tấn.
