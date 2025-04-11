Bản tin nông sản hôm nay (4-11): Giá hồ tiêu bật tăng

* Giá hồ tiêunội địa tăng nhẹ 500 đồng/kg ở một số địa phương. Trên thế giới, thị trường hồ tiêu Indonesia sụt giảm mạnh.

Giá hồ tiêu trong nước biến động nhẹ, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện, giá hồ tiêu được giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (4-11): Giá hồ tiêu tăng nhẹ. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn



Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; tại Lâm Đồng 148.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh giá cùng tăng nhẹ 500 đồng/kg, ở ngưỡng 146.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 146.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mạnh tại thị trường Indonesia, trong khi các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.