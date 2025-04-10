Bản tin nông sản hôm nay (4-10): Giá cà phê, hồ tiêu giảm mạnh

*Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh, giảm từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao dịch quanh mức 114.500 - 115.500 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 115.500 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giá cà phê giảm mạnh nhất, giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.500 đồng/kg.
Giá cà phê thế giới hôm nay tăng so với hôm qua. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, đạt mức 4.527 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 cũng tăng 197 USD/tấn so với hôm qua, đạt 4.522 USD/tấn...
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12-2025 tăng 12,65 cent/pound so với hôm qua, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 11,7 cent/pound, đạt 374,15 cent/pound.
Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5-2026 lại tăng mạnh, đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.
|Ảnh minh họa / Vietnam+
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ, giảm trung bình 1.000 đồng/kg. Hiện giao dịch giá hồ tiêu trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 145.000 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, giá hồ tiêu cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng, xuống mức 145.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay biến động mạnh. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, tăng nhẹ 0,41% so với hôm qua. Tiêu trắng tại thị trường này cũng tăng nhẹ, chạm ngưỡng 9.938 USD/tấn. Trái lại, giá hồ tiêu Brazil giảm mạnh tới 4,84%, xuống còn 6.200 USD/tấn.
Tại Malaysia, hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng đồng loạt giảm, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn. Trong khi giá hồ tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.
VIỆT CHUNG