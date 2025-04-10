Bản tin nông sản hôm nay (4-10): Giá cà phê, hồ tiêu giảm mạnh

*Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh, giảm từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao dịch quanh mức 114.500 - 115.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức giá 115.500 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giá cà phê giảm mạnh nhất, giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng so với hôm qua. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, đạt mức 4.527 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 cũng tăng 197 USD/tấn so với hôm qua, đạt 4.522 USD/tấn...