Bản tin nông sản hôm nay (31-8): Giá hồ tiêu quay đầu giảm nhẹ

* Giá cà phê hôm nay được thu mua trong khoảng 121.700 - 122.600 đồng/kg.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua ở mức 121.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk: Giá cà phê tại khu vực Cư M'gar được thu mua ở mức 122.400 đồng/kg; giá cà phê tại Ea H'leo, Buôn Hồ được thu mua cùng mức 122.300 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng: Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông được thu mua ở mức 122.600 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 122.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai: Giá cà phê tại Chư Prông được thu mua ở mức 121.100 đồng/kg; ở Pleiku và Ia Grai, giá cà phê cùng mức giá 121.000 đồng/kg.