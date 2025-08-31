Bản tin nông sản hôm nay (31-8): Giá hồ tiêu quay đầu giảm nhẹ

* Giá cà phê hôm nay được thu mua trong khoảng 121.700 - 122.600 đồng/kg.
Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua ở mức 121.700 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk: Giá cà phê tại khu vực Cư M'gar được thu mua ở mức 122.400 đồng/kg; giá cà phê tại Ea H'leo, Buôn Hồ được thu mua cùng mức 122.300 đồng/kg.
Tương tự, Lâm Đồng: Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông được thu mua ở mức 122.600 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 122.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai: Giá cà phê tại Chư Prông được thu mua ở mức 121.100 đồng/kg; ở Pleiku và Ia Grai, giá cà phê cùng mức giá 121.000 đồng/kg.
Tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), giá cà phê được thu mua với mức 121.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Ảnh minh họa: dantri.com.vn
* Giá hồ tiêu hôm nay giảm nhẹ, giao dịch trong khoảng 150.000 - 152.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua ở mức 152.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu hôm nay được thu mua ở mức 152.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.
Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu sáng nay giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Sau 5 ngày tăng liên tiếp, giá tiêu trong nước điều chỉnh giảm nhẹ khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
Tổng kết tuần này, thị trường hồ tiêu trong nước tăng trung bình 6.000 - 7.000 đồng/kg. Tuần trước, giá hồ tiêu tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg. Như vậy trong 2 tuần cuối tháng 8-2025, giá hồ tiêu tăng đến 10.000/đồng/kg.
* Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng gạo trong nước và xuất khẩu ít biến động, lúa tươi vững giá so với hôm qua.
Trong đó với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg so với cuối tuần.
Tương tự với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng 7.200 - 9.000 đồng/kg. Hiện tấm OM 5451 dao động ở mức 7.150 - 7.250 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.000 - 9.000 đồng/kg so với hôm qua.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 455 - 460 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 545 - 549 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 333 - 337 USD/tấn.
VIỆT CHUNG