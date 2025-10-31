Bản tin nông sản hôm nay (31-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước đi ngang sau 2 lần tăng tính từ đầu tuần. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua 146.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 144.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh 145.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu vẫn duy trì xu hướng ổn định tại hầu hết các khu vực sản xuất chủ lực.

Indonesia: Hồ tiêu đen Lampung 7.211 USD/tấn, hồ tiêu trắng Muntok 10.061 USD/tấn.

Malaysia: Hồ tiêu đen ASTA 9.375 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA 12.400 USD/tấn.