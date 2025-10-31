Bản tin nông sản hôm nay (31-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước đi ngang sau 2 lần tăng tính từ đầu tuần. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua 146.000 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 144.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh 145.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.
|Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu vẫn duy trì xu hướng ổn định tại hầu hết các khu vực sản xuất chủ lực.
Indonesia: Hồ tiêu đen Lampung 7.211 USD/tấn, hồ tiêu trắng Muntok 10.061 USD/tấn.
Malaysia: Hồ tiêu đen ASTA 9.375 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA 12.400 USD/tấn.
Brazil: Hồ tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 6.100 USD/tấn.
Việt Nam: Hồ tiêu đen loại 500 g/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 g/l 6.600 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA 9.050 USD/tấn.
Đây là phiên đi ngang thứ ba liên tiếp của thị trường hồ tiêu toàn cầu, phản ánh xu hướng thận trọng trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu chưa có bước chuyển mạnh.
Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Indonesia xuất khẩu 2.264 tấn hồ tiêu trong tháng 8-2025, tăng 17,3% so với tháng 7. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau thời gian trầm lắng của ngành.
Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia đạt 24.722 tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2024. Việt Nam tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất, chiếm 21,9% tổng lượng xuất khẩu của Indonesia, trong khi Pháp nổi lên với mức tăng trưởng 44,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên môn đánh giá, sự phục hồi nhu cầu tại châu Âu, cùng sức mua ổn định từ các thị trường truyền thống, có thể tạo nền tảng cho đà tăng trưởng của hồ tiêu Indonesia trong những tháng cuối năm, qua đó góp phần tác động tích cực đến xu hướng giá toàn cầu.
Với tình hình ổn định cả trong và ngoài nước, thị trường hồ tiêu đang ở trạng thái chờ đợi. Giới kinh doanh kỳ vọng các tín hiệu mới về nhu cầu nhập khẩu cuối năm từ Mỹ và châu Âu sẽ đóng vai trò quyết định cho xu hướng giá trong thời gian tới.
*Giá cà phê tại thị trường trong nước tăng mạnh, ghi nhận mức tăng từ 700 đến 900 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn thị trường vượt ngưỡng 116.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên có mức tăng mạnh mẽ, với giá trung bình toàn vùng dao động từ 115.500 đến 116.700 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk: Tăng 700 đồng/kg, đạt mức 116.400 đồng/kg. Tại Gia Lai: Tăng 800 đồng/kg, đạt 116.200 đồng/kg. Ở Lâm Đồng: Mức tăng mạnh nhất, 900 đồng/kg, đưa giá lên khoảng 115.500 - 116.700 đồng/kg.
|Giá cà phê tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Sự bất ổn trong nguồn cung toàn cầu tiếp tục đẩy giá cà phê lên cao. Tại Việt Nam, cơn mưa lớn kéo dài ở Tây Nguyên đã gây gián đoạn quá trình thu hoạch, nhiều diện tích cà phê đã chín rụng sớm, khiến chất lượng hạt cà phê giảm sút và nguy cơ nấm mốc tăng cao.
Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục đà tăng mạnh trên sàn ICE Futures Europe tại London.
Cụ thể, giá cà phê kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 149 USD (+3.36%), lên 4.585 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao sau như tháng 1-2026 cũng ghi nhận mức tăng 145 USD (+3.25%), lên 4.610 USD/tấn.
Cùng chiều với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng tiếp tục tăng.
Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 2,80 cent (+0,72%), lên 390,70 cent/lb, trong khi các kỳ hạn xa hơn cũng có mức tăng ổn định.
Mặc dù giá cà phê hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ và sự ổn định của giá Robusta cho thấy thị trường đang cố gắng tìm lại sự cân bằng, nhưng giá Arabica vẫn chịu nhiều áp lực giảm, do lo ngại về thời tiết và tình hình thuế quan giữa Mỹ và Brazil.
Đặc biệt, việc dự báo mưa tại Brazil đã giúp làm dịu bớt lo ngại về khô hạn, khiến giá cà phê Arabica có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá cà phê vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ sự sụt giảm liên tục của tồn kho toàn cầu.
Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới, cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Brazil và tình hình mưa tại các khu vực sản xuất cà phê lớn.
