Bản tin nông sản hôm nay (30-9): Giá cà phê tăng nhẹ

*Giá hồ tiêu hôm nay 30-9 trong nước tiếp tục đi ngang, duy trì ổn định như hôm qua. Giá hồ tiêu từ 148.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu được cập nhật vào lúc 4 giờ 30 phút cho thấy thị trường trong nước bình ổn. Giá hồ tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá hồ tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang so với hôm qua khi hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng không biến động, được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.