Bản tin nông sản hôm nay (30-9): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.300 – 116.700 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116.700 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116.500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 116.300 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 115.300 đồng/kg.
Giá cà phê đang có xu hướng tăng giá khi tồn kho tại các sàn quốc tế giảm mạnh. Bên cạnh đó, nguồn cung từ Brazil bị ảnh hưởng bởi thuế quan và rủi ro thời tiết, khiến giá cà phê tiếp tục neo ở mức cao.
*Giá hồ tiêu hôm nay 30-9 trong nước tiếp tục đi ngang, duy trì ổn định như hôm qua. Giá hồ tiêu từ 148.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu được cập nhật vào lúc 4 giờ 30 phút cho thấy thị trường trong nước bình ổn. Giá hồ tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.
Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá hồ tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang so với hôm qua khi hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng không biến động, được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.
*Giá lúa gạo hôm nay (30-9) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu bình ổn, lúa tươi chững giá.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 4.700 - 4.900 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.400 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
