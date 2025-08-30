Bản tin nông sản hôm nay (30-8): Giá cà phê giảm, giá hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay
Giá cà phê trong nước ngày 30-8 chứng kiến mức giảm sâu tại khu vực Tây Nguyên, đưa mặt bằng trung bình xuống còn 123.300 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 121.700 đồng/kg, giảm 1.500 đồng so với phiên trước.
Khu vực Đắk Lắk ghi nhận mức 123.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng; Tại Đắk Nông, giá cà phê được thu mua quanh mức 122.500 đồng/kg, giảm 1.300 đồng; còn Gia Lai và Kon Tum, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng, về mức 122.000 đồng/kg.
Như vậy, giá cà phê trong nước đang dao động 121.700 - 122.500 đồng/kg, phản ánh áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh giữa tháng 8.
|Giá cà phê hôm nay (30-8) chứng kiến mức giảm sâu tại khu vực Tây Nguyên, đưa mặt bằng trung bình xuống còn 123.300 đồng/kg. Ảnh: congthuong.vn
Trên sàn giao dịch quốc tế, thị trường cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều. Tại London, giá Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2025 giữ ở mức 5.008 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước. Ngược lại, sàn New York ghi nhận giá Arabica giảm 0,97%, xuống 384 US cent/lb, tương đương mất 3,75 US cent/lb.
Dù biến động ngắn hạn, các yếu tố dài hạn như biến đổi khí hậu, sản lượng giảm tại Brazil và chính sách thuế quan từ Mỹ được dự báo sẽ giữ giá cà phê toàn cầu ở mức cao. Việt Nam, quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, vẫn được đánh giá có lợi thế trong bối cảnh nguồn cung quốc tế tiếp tục thiếu hụt.
*Giá hồ tiêu hôm nay
Giá hồ tiêu trong nước ngày 30-8 tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng trung bình lên 152.300 đồng/kg - mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.
Khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy, tại Gia Lai, giá hồ tiêu đạt 151.500 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với hôm qua. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước, giá hồ tiêu cùng tăng 2.000 đồng, lên 152.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng trung bình lên 152.300 đồng/kg - mức cao nhất kể từ đầu tháng 8. Ảnh: thuonghieucongluan.com.vn
Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, hồ tiêu được mua vào ở mức 153.000 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg.
Với mức điều chỉnh này, giá hồ tiêu hôm nay tăng trung bình 1.600 đồng/kg, đánh dấu giai đoạn phục hồi rõ nét sau thời gian đi ngang.
Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) ghi nhận giá hồ tiêu diễn biến trái chiều. Cụ thể, hồ tiêu đen Indonesia giảm 0,64% xuống còn 7.216 USD/tấn, tương đương 191.239 đồng/kg; hồ tiêu trắng Indonesia cũng giảm 0,65% xuống 10.028 USD/tấn.
Ngược lại, giá hồ tiêu từ Việt Nam, Malaysia và Brazil gần như đi ngang, giữ được sự ổn định. Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ vững lợi thế cạnh tranh nhờ thuế suất thấp, chất lượng được cải thiện và chiến lược đa dạng hóa thị trường. Đây là tín hiệu tích cực không chỉ cho ngành hồ tiêu mà còn cho toàn ngành nông sản xuất khẩu, khi Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.
VIỆT CHUNG