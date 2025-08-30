Bản tin nông sản hôm nay (30-8): Giá cà phê giảm, giá hồ tiêu tăng mạnh

Khu vực Đắk Lắk ghi nhận mức 123.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng; Tại Đắk Nông, giá cà phê được thu mua quanh mức 122.500 đồng/kg, giảm 1.300 đồng; còn Gia Lai và Kon Tum, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng, về mức 122.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 121.700 đồng/kg, giảm 1.500 đồng so với phiên trước.

Giá cà phê trong nước ngày 30-8 chứng kiến mức giảm sâu tại khu vực Tây Nguyên, đưa mặt bằng trung bình xuống còn 123.300 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đang dao động 121.700 - 122.500 đồng/kg, phản ánh áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh giữa tháng 8.

Giá cà phê hôm nay (30-8) chứng kiến mức giảm sâu tại khu vực Tây Nguyên, đưa mặt bằng trung bình xuống còn 123.300 đồng/kg. Ảnh: congthuong.vn



Trên sàn giao dịch quốc tế, thị trường cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều. Tại London, giá Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2025 giữ ở mức 5.008 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước. Ngược lại, sàn New York ghi nhận giá Arabica giảm 0,97%, xuống 384 US cent/lb, tương đương mất 3,75 US cent/lb.

Dù biến động ngắn hạn, các yếu tố dài hạn như biến đổi khí hậu, sản lượng giảm tại Brazil và chính sách thuế quan từ Mỹ được dự báo sẽ giữ giá cà phê toàn cầu ở mức cao. Việt Nam, quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, vẫn được đánh giá có lợi thế trong bối cảnh nguồn cung quốc tế tiếp tục thiếu hụt.