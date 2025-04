Bản tin nông sản hôm nay (30-4): Giá cà phê tăng nhẹ

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô tăng 200 đồng/kg so với phiên sáng, giá bán hiện đang ở mức 130.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đã tăng lên mức 130.800 đồng/kg, sau khi tăng 100 đồng/kg so với phiên sáng 29-4.

Trong quý I/2025, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc đã tăng 87,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nước này vẫn duy trì việc mua sắm một cách thận trọng. Khối lượng nhập khẩu hồ tiêu hiện tại vẫn thấp hơn 92,2% so với năm 2023, cho thấy đây là hoạt động mang tính chiến lược hơn là phản ánh nhu cầu cấp bách.

Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Tại một số địa phương khác, giá cà phê đến cuối ngày 29-4 cũng tăng, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá thu mua 130.800 đồng/kg, vì đã tăng 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 130.700 đồng/kg sau khi tăng 200 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 3-2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 3,64 nghìn tấn, trị giá 27,8 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng 2-2025; so với tháng 3-2023 giảm 40,8% về lượng nhưng tăng 33,2% về giá trị.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 8,07 nghìn tấn, trị giá 62,6 triệu USD, giảm 30,7% về lượng, nhưng tăng 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Thị trường cà phê thế giới Robusta, Arabica cùng tăng giá. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7-2025 trên sàn London tăng 1,81% so với phiên trước, tương đương tăng 98 USD/tấn lên mức 5.511 USD/tấn.

Mở phiên giao dịch 24/4 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7-2025 tăng tiếp 1,52% tương đương tăng 6.25 cent/lb so với cuối phiên trước và đạt mức 416,30 US cent/lb.

VIỆT CHUNG