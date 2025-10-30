Bản tin nông sản hôm nay (30-10): Giá cà phê, hồ tiêu đồng loạt tăng

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.700 đồng/kg. Hiện, giá cà phê dao động 114.600 - 115.800 đồng/kg.
Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 115.800 đồng/kg, mức cao nhất trên cả nước.
Giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 100 đồng/kg, ở mức 114.600 đồng/kg.
Giá cà phê tại Gia Lai tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 115.400 đồng/kg.
Các chuyên gia dự báo, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Đà tăng nhẹ hôm nay chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi. Thị trường vẫn đang chờ đợi tin tức rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Brazil và diễn biến mưa thực tế tại Brazil.
|Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ, giao dịch trung bình ở mức 115.700 đồng/kg. Ảnh minh họa: vnbusiness.vn
* Giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 144.000 đồng/kg - mức thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.
Tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu đạt 144.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu cao nhất khu vực - 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới trong tuần thứ tư của tháng 10 tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều.
Ấn Độ là thị trường duy nhất ghi nhận đà tăng giá 3 tuần liên tiếp, nhờ đồng Rupee tăng giá 1% so với USD, trong khi giá tại phần lớn các thị trường khác đi ngang hoặc suy yếu. Giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Indonesia ổn định 2 tuần liên tiếp, trong khi Malaysia ghi nhận tiêu trắng xuất khẩu giữ giá, còn các loại khác đều giảm nhẹ. Sri Lanka, Brazil, Campuchia và Trung Quốc duy trì mức giá ổn định so với tuần trước.
* Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không ghi nhận biến động mới, trong khi giá gạo xuất khẩu tiếp tục diễn biến trái chiều.
Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi vững. Tại Vĩnh Long, nguồn lúa thu hoạch còn ít, sức mua chậm, giá vững.
Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ổn định: Gạo nguyên liệu Sóc Dẻo 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 7.950 - 8.150 đồng/kg; gạo IR 50404 giữ ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; CL 555 trong khoảng 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg.
Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo giá bình ổn: Gạo Nàng Nhen 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô hiện ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay không biến động so với hôm qua: Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam diễn biến trái chiều so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam ở mức 370 - 374 USD/tấn; giá gạo Jasmine 5% tấm giảm còn 478 - 482 USD/tấn; giá gạo thơm 5% tấm ở mức 415 - 430 USD/tấn.
