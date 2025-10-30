Bản tin nông sản hôm nay (30-10): Giá cà phê, hồ tiêu đồng loạt tăng

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.700 đồng/kg. Hiện, giá cà phê dao động 114.600 - 115.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 115.800 đồng/kg, mức cao nhất trên cả nước.

Giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 100 đồng/kg, ở mức 114.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, lên mức 115.400 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Đà tăng nhẹ hôm nay chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi. Thị trường vẫn đang chờ đợi tin tức rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Brazil và diễn biến mưa thực tế tại Brazil.