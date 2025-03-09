Bản tin nông sản hôm nay (3-9): Giá hồ tiêu tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm mạnh. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 121.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 121.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 120.500 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 121.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 121.500 đồng/kg.

Giá cà phê quốc tế hôm nay, trên sàn London, vào lúc 10 giờ ngày 3-9, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, dao động 4380-4827 USD/tấn.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4827 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 46036 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4503 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4430 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4380 USD/tấn.