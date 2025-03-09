*Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm mạnh. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 121.300 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 121.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng có mức giá 120.500 đồng/kg; tại Gia Lai có mức giá 121.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 121.500 đồng/kg.
Giá cà phê quốc tế hôm nay, trên sàn London, vào lúc 10 giờ ngày 3-9, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, dao động 4380-4827 USD/tấn.
Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4827 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 46036 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4503 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4430 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4380 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng 3-9 tăng giảm trái chiều so với phiên giao dịch trước đó, dao động 335.45-396.85 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 396.85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 367.85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 355.70 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 346.05 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 335.45 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 457.35-493.45 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 493.45 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 466.65; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 470.15 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 457.35 USD/tấn.
|Bản tin nông sản hôm nay (3-9): Giá hồ tiêu tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 153.400 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu tại địa phương này ở mức 153.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Đắk Nông 154.000 đồng/kg.
Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 5 giờ ngày 3-9 như sau: Thị trường hồ tiêu ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.216 USD/tấn; tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.028 USD/tấn.
Thị trường hồ tiêu Malaysia đi ngang, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
Giá tiêu ở Brazil giữ nguyên so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua đạt mức 6.400 USD/tấn.
Thị trường hồ tiêu Việt Nam duy trì ổn định, hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500g/l; loại 550g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 9.150 USD/tấn.
VIỆT CHUNG