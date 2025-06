Bản tin nông sản hôm nay (3-6): Giá hồ tiêu tăng nhẹ

Ngoài ra, giá hồ tiêu tại Bình Phước không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 145.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Nông tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

*Giá hồ tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 145.000 đồng/kg đến 147.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá hồ tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 1-6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.428 USD/tấn (tăng 0,01%). Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10.129 USD/tấn (tăng 0,04%).

Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.650 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia giảm nhẹ so với hôm qua hiện ở mức 9.100 USD/tấn (giảm 0,54%). Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11.850 USD/tấn.

Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9.500 USD/tấn.