Bản tin nông sản hôm nay (3-11): Giá cà phê, hồ tiêu, lúa gạo cùng đi ngang

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang, giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai không biến động so với hôm qua, giao dịch ở mức 116.500 đồng/kg.