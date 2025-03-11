Bản tin nông sản hôm nay (3-11): Giá cà phê, hồ tiêu, lúa gạo cùng đi ngang

* Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi so với ngày hôm qua, giao dịch ở mức 116.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.
Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang, giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai không biến động so với hôm qua, giao dịch ở mức 116.500 đồng/kg.
* Giá hồ tiêu trong nước hôm nay đi ngang, giữ đà tăng giá từ các phiên giao dịch trước. Hiện giá hồ tiêu được giao dịch quanh mức 145.500 - 148.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu được giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.
Tương tự, giá hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng được giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg; đi ngang so với hôm qua.
Giá hồ tiêu tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh hôm nay được thu mua tại ngưỡng 145.500 đồng/kg.
Thương lái tại Đồng Nai giao dịch hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg; không biến động so với hôm qua.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi, neo ở mức giá 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi, đạt 6.600 USD/tấn.
* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Theo đó, giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg….
Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg…
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mức 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại bình ổn. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất là 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mức 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan ở mức 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động ở mức 478 - 482 USD/tấn.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, đến ngày 15-10-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 3,58 tỷ USD; về số lượng giảm 4,4% so với cùng kỳ 2024 và giảm gần 22% về giá trị so với cùng kỳ.
