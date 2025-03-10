Bản tin nông sản hôm nay (3-10): Giá cà phê dao động trong khoảng 115.500 - 116.900 đồng/kg

03/10/2025 08:17

Giá cà phê hôm nay trong khoảng 115.500 - 116.900 đồng/kg. Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 115.500 đồng/kg.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 116.700 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 116.600 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 116.900 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 116.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 116.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku có giá 116.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 116.400 đồng/kg.

Giá cà phê dao động trong khoảng 115.500 - 116.900 đồng/kg. Ảnh: TTXVN 

Thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2025 giảm 81 USD/tấn, ở mức 4.322 USD/tấn, giao tháng 1-2026 giảm 63 USD/tấn, ở mức 4.325 USD/tấn.

* Thị trường hồ tiêu nội địa duy trì trung bình quanh mức giá 145.800 đồng/kg.

Khảo sát sáng nay (3-10) cho thấy giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục đứng yên. Gia Lai duy trì mức thấp nhất khu vực, 145.000 đồng/kg. Các địa phương trọng điểm giao dịch quanh 146.000 đồng/kg.

Như vậy, trung bình giá tiêu nội địa đang được giữ ở mức 145.800 đồng/kg.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường giữ trạng thái ổn định sau đợt giảm mạnh từ đầu tháng. Theo giới kinh doanh, nguồn cung trong nước hiện có xu hướng hạn chế do đã cuối vụ thu hoạch, tồn kho giảm dần, trong khi nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu vẫn duy trì. Điều này góp phần tạo nền giá vững chắc, giúp thị trường tránh được nguy cơ trượt dài.

