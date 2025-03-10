Bản tin nông sản hôm nay (3-10): Giá cà phê dao động trong khoảng 115.500 - 116.900 đồng/kg

Thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2025 giảm 81 USD/tấn, ở mức 4.322 USD/tấn, giao tháng 1-2026 giảm 63 USD/tấn, ở mức 4.325 USD/tấn.

Khảo sát sáng nay (3-10) cho thấy giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục đứng yên. Gia Lai duy trì mức thấp nhất khu vực, 145.000 đồng/kg. Các địa phương trọng điểm giao dịch quanh 146.000 đồng/kg.

Như vậy, trung bình giá tiêu nội địa đang được giữ ở mức 145.800 đồng/kg.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường giữ trạng thái ổn định sau đợt giảm mạnh từ đầu tháng. Theo giới kinh doanh, nguồn cung trong nước hiện có xu hướng hạn chế do đã cuối vụ thu hoạch, tồn kho giảm dần, trong khi nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu vẫn duy trì. Điều này góp phần tạo nền giá vững chắc, giúp thị trường tránh được nguy cơ trượt dài.

VIỆT CHUNG