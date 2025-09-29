Bản tin nông sản hôm nay (29-9): Giá cà phê, hồ tiêu, lúa gạo đồng loạt bình ổn

* Giá cà phê hôm nay ghi nhận sự ổn định tại thị trường trong nước. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê sau đợt tăng mạnh từ 2.100 - 2.700 đồng/kg trong ngày 27-9, hiện duy trì quanh ngưỡng 114.300 - 115.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, cà phê được giao dịch ở mức 114.300 đồng/kg, trong khi tại Đắk Lắk giá vẫn neo ở 115.500 đồng/kg.

Các tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũng dao động quanh mức trung bình 115.300 - 115.700 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 11-2025 chốt phiên ở 4.201 USD/tấn, tăng 107 USD, tương đương 2,61% so với phiên trước. Biên độ dao động trong ngày từ 4.101 - 4.270 USD/tấn, cho thấy lực mua quay trở lại mạnh mẽ.

Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 12-2025 cũng bật tăng lên 378,05 US cent/lb, tăng 6,70 cent, tương đương 1,80%. Cả hai sàn cà phê lớn đều đồng loạt đi lên, phản ánh lo ngại nguồn cung khan hiếm trên toàn cầu.