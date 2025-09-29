Bản tin nông sản hôm nay (29-9): Giá cà phê, hồ tiêu, lúa gạo đồng loạt bình ổn

* Giá cà phê hôm nay ghi nhận sự ổn định tại thị trường trong nước. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê sau đợt tăng mạnh từ 2.100 - 2.700 đồng/kg trong ngày 27-9, hiện duy trì quanh ngưỡng 114.300 - 115.700 đồng/kg.
Cụ thể, tại Lâm Đồng, cà phê được giao dịch ở mức 114.300 đồng/kg, trong khi tại Đắk Lắk giá vẫn neo ở 115.500 đồng/kg.
Các tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũng dao động quanh mức trung bình 115.300 - 115.700 đồng/kg.
Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 11-2025 chốt phiên ở 4.201 USD/tấn, tăng 107 USD, tương đương 2,61% so với phiên trước. Biên độ dao động trong ngày từ 4.101 - 4.270 USD/tấn, cho thấy lực mua quay trở lại mạnh mẽ.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 12-2025 cũng bật tăng lên 378,05 US cent/lb, tăng 6,70 cent, tương đương 1,80%. Cả hai sàn cà phê lớn đều đồng loạt đi lên, phản ánh lo ngại nguồn cung khan hiếm trên toàn cầu.
Bản tin nông sản hôm nay (29-9): Giá cà phê ổn định.
* Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang trên thị trường nội địa, giữ mức trung bình 149.000 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá tiêu giữ ở mức 148.000 đồng/kg, trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk vẫn duy trì mức cao nhất là 150.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Lâm Đồng tiếp tục neo tại 149.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, diễn biến cũng khá lặng sóng. Hồ tiêu đen Indonesia giao dịch ở mức 6.945 USD/tấn, giảm nhẹ 0,13%, tương đương 183.717 đồng/kg, trong khi hồ tiêu trắng Indonesia đạt 9.841 USD/tấn.
Hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn giữ 6.500 USD/tấn. Malaysia ghi nhận mức giá cao hơn khi tiêu đen đạt 9.600 USD/tấn và tiêu trắng lên tới 13.000 USD/tấn.
Việt Nam hiện niêm yết tiêu đen 500 g/l ở mức 6.600 USD/tấn, tiêu đen 550 g/l đạt 6.800 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ 9.250 USD/tấn, tất cả đều ổn định.
* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn.
Giá lúa gạo hôm nay bình ổn.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.000 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại bình ổn so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 4.700 - 4.900 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.400 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 317 - 321 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446 - 450 USD/tấn.
