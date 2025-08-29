Bản tin nông sản hôm nay (29-8): Giá hồ tiêu tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh tại hầu hết các địa phương trọng điểm. Trung bình toàn quốc đạt 150.700 đồng/kg, cao hơn 2.000 đồng so với hôm qua.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 1.900 đồng, ở mức 149.500 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đồng loạt tăng 2.000 đồng, hiện ở mức 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất cả nước, ở mức 152.000 đồng/kg.

Việc giá hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của thị trường. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, mặt bằng giá nội địa đồng loạt vượt mốc 150.000 đồng/kg, tạo tâm lý lạc quan cho nông dân và doanh nghiệp.

Giá hồ tiêu tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn



Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới ổn định nhưng triển vọng tăng cao. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới ngày 29-8 hầu như không biến động.

Tại Indonesia giá hồ tiêu đen ở mức 7.262 USD/tấn, hồ tiêu trắng ở mức 10.093 USD/tấn.

Tại Brazil giá hồ tiêu đen ASTA 570 duy trì ở mức 6.400 USD/tấn.