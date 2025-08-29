Bản tin nông sản hôm nay (29-8): Giá hồ tiêu tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh tại hầu hết các địa phương trọng điểm. Trung bình toàn quốc đạt 150.700 đồng/kg, cao hơn 2.000 đồng so với hôm qua.
Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 1.900 đồng, ở mức 149.500 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đồng loạt tăng 2.000 đồng, hiện ở mức 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất cả nước, ở mức 152.000 đồng/kg.
Việc giá hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của thị trường. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, mặt bằng giá nội địa đồng loạt vượt mốc 150.000 đồng/kg, tạo tâm lý lạc quan cho nông dân và doanh nghiệp.
Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới ổn định nhưng triển vọng tăng cao. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới ngày 29-8 hầu như không biến động.
Tại Indonesia giá hồ tiêu đen ở mức 7.262 USD/tấn, hồ tiêu trắng ở mức 10.093 USD/tấn.
Tại Brazil giá hồ tiêu đen ASTA 570 duy trì ở mức 6.400 USD/tấn.
Tại Malaysia giá hồ tiêu đen ASTA ở mức 9.600 USD/tấn, hồ tiêu trắng ở mức 12.800 USD/tấn.
Tại Việt Nam giá hồ tiêu đen 500 g/l ở mức 6.240 USD/tấn, hồ tiêu đen 550 g/l 6.370 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA ở mức 9.150 USD/tấn.
Mặc dù giá thế giới giữ ổn định, triển vọng thị trường trong những tháng tới được đánh giá rất tích cực. Mỹ áp thuế 50% với hồ tiêu Brazil, trong khi thuế áp với Việt Nam chỉ 20%, giúp hồ tiêu Việt tăng sức cạnh tranh. Indonesia cũng chỉ còn mức thuế 19%, nhưng lợi thế nguồn cung ổn định khiến Việt Nam chiếm ưu thế hơn.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định nhu cầu toàn cầu sẽ tăng mạnh trong quý IV-2025, đặc biệt từ Mỹ và châu Âu khi bước vào mùa lễ hội cuối năm. Đây là động lực chính hỗ trợ giá hồ tiêu tiếp tục đi lên.
Ngày 29-8, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt vượt mốc 150.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ. Cùng với đó, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vẫn giữ nhịp ổn định, bất chấp biến động từ các thị trường lớn.
Theo số liệu, trong nửa đầu tháng 8-2025, xuất khẩu hồ tiêu đạt 71,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm đến ngày 15-8 lên 1,06 tỷ USD. Đây là minh chứng cho nhu cầu quốc tế vẫn ở mức cao, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới.
Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang có lợi thế kép: Giá nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững, trong khi chính sách thuế từ Mỹ mở ra cơ hội mở rộng thị phần. Dự báo trong những tháng cuối năm, giá hồ tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, mang lại lợi thế lớn cho nông dân và doanh nghiệp Việt Nam.
*Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá thế giới trái chiều giữa Robusta và Arabica.
Giá cà phê tại Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 1.500 đồng/kg, lên 123.800 đồng/kg và 123.200 đồng/kg.
Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 123.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.
Trong khi đó, Đắk Lắk là địa phương có giá tăng 1.400 đồng/kg, giao dịch ở mức 123.700 đồng/kg.
Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch dự đoán giá cà phê có thể duy trì ở mức tốt cho đến khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ vào đầu tháng 11 tới. Tuy nhiên, các yếu tố như chiến tranh thương mại, thời tiết và logistics vẫn là những ẩn số có thể gây ra những biến động bất ngờ cho giá cà phê trong thời gian tới.
Giá cà phê thế giới đang có nhiều biến động.
Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9-2025 giảm 0,14% (tương đương 7 USD), niêm yết ở mức 5.050 USD/tấn. Biên độ dao động trong khoảng 4.575 – 5.052 USD/tấn, cho thấy thị trường đang có dấu hiệu chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh.
Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận xu hướng ngược lại. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2025 mở đầu phiên 28-8 ở mức 400,00 US cent/lb, tăng 1,57% (tương đương 6,2 cent/lb) so với chốt phiên trước.
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), thị trường cà phê toàn cầu đang chịu tác động từ nhiều yếu tố: Thuế quan mà Mỹ áp lên cà phê Brazil, biến đổi khí hậu, và sản lượng sụt giảm tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil. Đây được coi là những nguyên nhân chính khiến giá cà phê duy trì ở mức cao trong thời gian gần đây.
Đáng chú ý, Uganda – quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi – ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh trong tháng 7. Theo Bộ Nông nghiệp Uganda, lượng cà phê xuất khẩu đạt 997.105 bao loại 60kg, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 250,6 triệu USD, cao hơn 19,1%. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, xuất khẩu cà phê của Uganda mang về 2,3 tỷ USD, nhờ vụ thu hoạch thuận lợi và giá thế giới cao.
Ngày 29-8, thị trường cà phê trong nước tăng. Trong khi đó, giá cà phê thế giới biến động trái chiều: Robusta giảm nhẹ, Arabica bật tăng, phản ánh bức tranh cung – cầu phức tạp.
Với nguồn cung trong nước khan hiếm, nông dân kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức cao cho đến khi vụ thu hoạch mới bắt đầu. Trên thị trường quốc tế, biến động khí hậu tại Brazil, chính sách thuế từ Mỹ, cùng với nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ châu Âu và châu Á được dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá cà phê giữ mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh mới trong những tháng tới.
