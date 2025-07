Bản tin nông sản hôm nay (29-7): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê mua giao ngay trong nước đang cao hơn khoảng 12.000 đồng/kg so với sàn quốc tế. Nguồn cung khan hiếm buộc doanh nghiệp tăng giá thu mua để đáp ứng hợp đồng. Nếu lực mua tiếp tục mạnh, giá nội địa có thể tăng thêm.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 29-7 ở mức 3.326 USD/tấn, tăng 3,04% (98 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 2,44% (78 USD/tấn), lên mức 3.374 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 1,55% (4,6 US cent/pound), lên mức 302,15 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 1,57% (4,55 US cent/pound), đạt 295 US cent/pound.

Từ đầu năm đến ngày 15-7-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê, thu về 5,69 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng và 66,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.388 USD/tấn, tăng 48%, nhờ sản lượng ổn định và đầu tư vào canh tác bền vững.

Tuần này, thuế đối ứng Mỹ tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê thế giới. Mỹ dự kiến áp thuế 50% với cà phê Brazil từ tháng 8-2025, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê Arabica toàn cầu. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ chuyển sang nhập khẩu Robusta, tạo cơ hội cho Việt Nam, quốc gia có sản lượng Robusta đứng thứ hai thế giới.

Với lợi thế giá cao và sản lượng ổn định, ngành cà phê Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong nửa cuối năm 2025. Việc tận dụng chính sách thuế của Mỹ có thể giúp Việt Nam gia tăng thị phần trên thị trường thế giới.

VIỆT CHUNG