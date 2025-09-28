Bản tin nông sản hôm nay (28-9): Giá cà phê bật tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ mức trung bình 149.000 đồng/kg, không có biến động so với ngày hôm trước. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá duy trì 148.000 đồng/kg; Lâm Đồng duy trì giá 149.000 đồng/kg; TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk giữ mức cao nhất 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng gần như đi ngang. Hồ tiêu đen Indonesia ASTA ghi nhận 6.945 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.841 USD/tấn. Brazil ổn định ở 6.500 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn và hồ tiêu trắng 13.000 USD/tấn. Việt Nam duy trì xuất khẩu hồ tiêu đen 6.600 – 6.800 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.250 USD/tấn.

Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Theo số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, trong 7 tháng đầu năm 2025, nước này nhập khẩu 25.139 tấn hồ tiêu, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, đạt 8.504 tấn, tăng 6,5%. Sri Lanka đứng thứ hai với 8.167 tấn (giảm 14,6%); Brazil 4.408 tấn (tăng 2,7%) và Indonesia 3.003 tấn (tăng 62,1%).

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hồ tiêu của Ấn Độ đạt 12.118 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 42% tổng lượng xuất khẩu, tương đương 5.125 tấn, tăng 17,5%. Tuy nhiên, báo Telegraph India cho biết ngành gia vị của Ấn Độ, đặc biệt là bang Kerala – nơi chiếm hơn 80% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu – đang đối diện nhiều thách thức vì mức thuế quan đối ứng mà Mỹ áp dụng.