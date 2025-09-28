Bản tin nông sản hôm nay (28-9): Giá cà phê bật tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ mức trung bình 149.000 đồng/kg, không có biến động so với ngày hôm trước. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá duy trì 148.000 đồng/kg; Lâm Đồng duy trì giá 149.000 đồng/kg; TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk giữ mức cao nhất 150.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng gần như đi ngang. Hồ tiêu đen Indonesia ASTA ghi nhận 6.945 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.841 USD/tấn. Brazil ổn định ở 6.500 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn và hồ tiêu trắng 13.000 USD/tấn. Việt Nam duy trì xuất khẩu hồ tiêu đen 6.600 – 6.800 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.250 USD/tấn.
|Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Theo số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, trong 7 tháng đầu năm 2025, nước này nhập khẩu 25.139 tấn hồ tiêu, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, đạt 8.504 tấn, tăng 6,5%. Sri Lanka đứng thứ hai với 8.167 tấn (giảm 14,6%); Brazil 4.408 tấn (tăng 2,7%) và Indonesia 3.003 tấn (tăng 62,1%).
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hồ tiêu của Ấn Độ đạt 12.118 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 42% tổng lượng xuất khẩu, tương đương 5.125 tấn, tăng 17,5%. Tuy nhiên, báo Telegraph India cho biết ngành gia vị của Ấn Độ, đặc biệt là bang Kerala – nơi chiếm hơn 80% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu – đang đối diện nhiều thách thức vì mức thuế quan đối ứng mà Mỹ áp dụng.
Mỹ mỗi năm nhập khẩu gia vị trị giá hơn 700 triệu USD, trong đó hồ tiêu là một trong những mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, từ khi Washington áp mức thuế lên tới 50% với một số sản phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ, đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đã giảm khoảng 6%.
Các chuyên gia nhận định, giá hồ tiêu toàn cầu trong thời gian tới khó giảm sâu khi tồn kho duy trì ở mức thấp và nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Xu hướng tăng nhẹ có thể tiếp diễn nếu xuất hiện thêm các thông tin tích cực từ thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ và Trung Quốc.
*Giá cà phê trong nước hôm nay bật tăng mạnh lên 115.500 đồng/kg, cao hơn 2.600 đồng so với hôm qua. Đà tăng được thúc đẩy bởi tồn kho quốc tế giảm sâu và căng thẳng thương mại Mỹ – Brazil, trong khi thị trường thế giới cũng ghi nhận robusta và arabica đồng loạt phục hồi.
Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng dao động 115.000 – 116.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vọt lên 116.000 đồng/kg – mức cao nhất khu vực.
|Giá cà phê tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Sàn London ghi nhận kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 107 USD lên 4.201 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn xa cũng tăng hơn 90 USD.
Tại New York, arabica kỳ hạn tháng 12-2025 nhảy vọt 6,7 cent, đạt 378,05 cent/lb. Các kỳ hạn xa tăng 2 – 2,6%, củng cố tâm lý tích cực của giới đầu tư.
Reuters cho biết mức thuế 50% mà Mỹ áp lên cà phê nhập khẩu từ Brazil khiến nhiều doanh nghiệp rút hàng khỏi kho, trở thành chất xúc tác quan trọng đẩy giá tăng.
Tính đến ngày 25-9, lượng cà phê được ICE chứng nhận chỉ còn 579.961 bao, thấp hơn gần 150.000 bao so với một tháng trước. Trong đó, arabica giảm xuống 576.753 bao – mức thấp nhất trong 18 tháng, còn robusta rơi về 6.464 lô, thấp nhất trong gần hai tháng. Sự sụt giảm tồn kho này khiến kỳ vọng giá tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.
Thị trường hiện chờ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dự kiến diễn ra tuần tới. Cuộc đàm phán được xem là yếu tố then chốt quyết định hướng đi ngắn hạn của arabica, từ đó tác động lan tỏa tới robusta.
Ở chiều cung, báo cáo từ I & M Smith cho thấy vụ thu hoạch robusta conilon của Brazil niên vụ 2025/2026 gần như hoàn tất, sản lượng đạt 27 triệu bao – cao hơn dự báo, nhưng xuất khẩu cộng dồn từ tháng 7-2024 đến tháng 6-2025 chỉ đạt 6,58 triệu bao, giảm hơn 20% do ưu tiên thị trường nội địa. Indonesia cũng dự kiến đạt 12,1 triệu bao, song phần lớn phục vụ tiêu thụ trong nước. Riêng tại Việt Nam, mưa lớn dự báo xuất hiện tại Tây Nguyên đầu tháng 10, đúng vào thời điểm bước vào vụ thu hoạch, có thể làm chậm tiến độ và tạo áp lực nguồn cung ngắn hạn.
Một thông tin tích cực khác là Ủy ban châu Âu vừa đề xuất lùi thời hạn áp dụng Quy định Chống phá rừng (EUDR) thêm một năm, sang 30-12-2026. Động thái này giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, ca cao, dầu cọ và gỗ có thêm thời gian chuẩn bị hệ thống truy xuất nguồn gốc. Với Việt Nam – nước xuất khẩu robusta số một thế giới – đây là cơ hội quan trọng để thích ứng, mở rộng thị phần tại châu Âu.
Với sự cộng hưởng từ tồn kho giảm, căng thẳng thương mại Mỹ – Brazil và yếu tố thời tiết, giới phân tích nhận định giá cà phê nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng ngắn hạn, dù áp lực từ mùa vụ mới ở Việt Nam, Brazil và Indonesia vẫn là ẩn số lớn cho thị trường những tháng tới.
VIỆT CHUNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.