Bản tin nông sản hôm nay (28-8): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay 28-8 tăng mạnh, Robusta thế giới đạt 4.940 USD/tấn, trong nước lên 122.300 đồng/kg tại Đắk Nông, Đắk Lắk, nhờ nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm.

Sáng 28-8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, lên 122.300 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.