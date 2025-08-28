Bản tin nông sản hôm nay (28-8): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay 28-8 tăng mạnh, Robusta thế giới đạt 4.940 USD/tấn, trong nước lên 122.300 đồng/kg tại Đắk Nông, Đắk Lắk, nhờ nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm.
Sáng 28-8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, lên 122.300 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.
Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.
Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh giá Robusta thế giới tăng mạnh, củng cố thêm vị thế của Việt Nam, một trong những nhà xuất khẩu Robusta hàng đầu.
*Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh đạt mốc quan trọng 150,000 đồng/kg. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147.600 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1600 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 147.600 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 148.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg.
*Giá lúa gạo hôm nay (28-8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá các mặt hàng lúa gạo trong nước bình ổn. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Cụ thể, gạo tiêu chuẩn 5% giảm 10 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm 1 USD/tấn; gạo 100% tấm giảm 7 USD/tấn.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL hôm nay 555 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
VIỆT CHUNG