Bản tin nông sản hôm nay (28-10): Giá hồ tiêu tăng vọt

* Giá hồ tiêu: Trong nước bất ngờ tăng vọt tới 2.000 đồng/kg, đưa giá trung bình lên 144.200 đồng/kg. Khoảng giá giao dịch hồ tiêu mới nhất hiện tại dao động trong khoảng 143.000 - 145.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (28-10): Giá hồ tiêu bật tăng. Ảnh minh họa: baoquocte.vn



Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 143.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.

TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá lên 144.000 đồng/kg.