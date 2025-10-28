Bản tin nông sản hôm nay (28-10): Giá hồ tiêu tăng vọt

* Giá hồ tiêu: Trong nước bất ngờ tăng vọt tới 2.000 đồng/kg, đưa giá trung bình lên 144.200 đồng/kg. Khoảng giá giao dịch hồ tiêu mới nhất hiện tại dao động trong khoảng 143.000 - 145.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (28-10): Giá hồ tiêu bật tăng. Ảnh minh họa: baoquocte.vn
Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 143.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.
TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá lên 144.000 đồng/kg.
Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá cao nhất khu vực, đạt 145.000 đồng/kg, sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Trên thế giới, theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.
Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn, không biến động so với phiên trước; giá hồ tiêu trắng Muntok đi ngang so với hôm qua, ở mức 10.061 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá hồ tiêu không biến động, khi hồ tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.
Ở Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
* Giá cà phê: Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.700 - 117.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa giá bán cà phê trung bình lên mức 116.300 đồng/kg.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt 117.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.
Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai đều tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 117.700 đồng/kg và 116.500 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London có xu hướng sụt giảm. Cụ thể, kỳ giao tháng 11-2025 giảm 65 USD/tấn, đạt mức 4.506 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 85 USD/tấn, ở mức 4.472 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 giảm 11,8 cent/lb, xuống mức 391,2 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 9,35 cent/lb, xuống mức 327,3 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước, dao động từ 396 - 473,15 cent/lb. Cụ thể: Kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 473,15 cent/lb, giảm 6,85 so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm 8,5%, xuống mức 396 cent/lb.
